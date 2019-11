Gdje kupiti povoljne i kvalitetne zimske gume te kako ih odabrati

Kako je od danas u Hrvatskoj obavezna zimska oprema (na zimskim dionicama), zapitali smo gdje kupiti zimske gume i zašto bi to trebali napraviti!?

Na zimskim dionicama obavezna je zimska oprema… foto: Pexels

Osim zakonske regulative koja nam kaže da je u Hrvatskoj zimska oprema obvezna na zimskim dionicama javnih cesta od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine, postoji i niz drugih faktora zbog kojih je uputno zamijeniti svoje gume na vozilu s onim zimskim. Imajući to na umu zapitali smo se iz kojih sve razloga bi zamjena guma bila pametna odluka, a onda i gdje je najbolje to učiniti.

Mjerenje debljine “ripne” na gumama… foto: Facebook / Autoškola Autokluba Karlovac

Zašto montirati zimske gume na automobil ako nam postojeće ljetne imaju dovoljno “mesa” velike ripne!?

Iako bi mogli reči kako je ripna jedan od velikih pokazatelja koliko je guma još “dobra”, moramo naglasiti kako dobra ripna ljetne gume nikad neće moći nadomjestiti zimsku gumu. Stvar je u tome, da ripna nije jednaka kod ljetne i zimske gume. Ovdje ne govorimo samo o drugačijim kanalima i lamelama nego, da je sama struktura gazne površine potpuno drugačija. Smjesa zimske gume je napravljena tako da daje najbolje rezultate prianja za cestu ostvaruje kod temperature asfalta ispod 7 °C, a ima radno područje do sve do “visokih” 17+ °C.

Primjer gume koja se oštetila zbog korištenja u neprimjerenim (temperaturnim) uvjetima. foto: Furlan

S obzirom na to, problem zimske gume je kad je vozimo po ljeti po temperaturama asfalta blizu 50 °C dolazi do deformiranja i trganja strukture smjese i gazne površine gume. Iz tog razloga vrlo je bitno sezonski mijenjati gume ovisno o njihovoj namjeni, kako one ne bi zbog promijene svog kemijskog sastava iduće sezone postale neupotrebljive za svoju namjenu i neće moći odraditi svoju funkciju.

Ljetna i zimska cjelogodišnja guma (usporedba)

Cjelogodišnja guma – prednosti i nedostatci

S obzirom na to da to da kvaliteta gume zbog svojeg sastava ima svoje idealno temperaturno radno područje, pomislili bi da je idealna guma zapravo ona cjelogodišnja. Takva logika ima smisla, no ovisno za koga. Sastavu smjese jedne takve cjelogodišnje gume trebao bi zadovoljavati uvijete u rasponu temperature od -20 °C do +50 °C, a trenutno nema takvog materijala koji bi izdržao takve velike raspone.

Cjelogodišnje gume dobar su izbor za one koji žive u područjima blage ili umjerene klime, bez vrlo niskih temperatura i bez puno snježnih padalina, tako i bez previsokih ljetnih temperatura. U pravilu se cjelogodišnje gume lošije ponašaju od zimskih zimi te od ljetnih ljeti.

Koja je najbolja zimska guma i postoji li uopće takva?

Realno vrlo je teško generalno govoriti o najboljem modelu gume za sezonu, bez da se konkretno priča o određenoj dimenziji, vrsti gume, automobilu, ali ponovo moramo spomenuti i samoj namjeni i načinu korištenja iste.

Stoga je krivo gledati razne testove guma u određenoj dimenziji i onda reći da je taj model najbolji za sve dimenzije i vrste automobila. Nerijetko pojedina testiranja zapravo favoriziraju određenu marku gume za koju unaprijed znaju da je na trenutnom profilu proizvođača dobar i tom ponderu daju veliko značenje, a drugi ponder koji nije tako dobar nema veliku težinu. (npr. prianjanje na suhom za zimsku gumu)…

Najbolja guma se zapravo definira individualno za svakog “vozača” tj. po X parametara koje stručnjak može saznati iz razgovora s njim i njegovom očekivanju što njemu najviše cijeni i što u danim okolnostima traži od automobila i na kraju od gume. Npr. vozači koji rade malo kilometara im nije toliko bitno, da će guma izdržati 50000 kilometara, jer ih toliko neće napraviti u nekih četiri ili pet godina. Takvim vozačima je recimo daleko bitnije informacija koja će guma imati barem približno iste vozne svojstva nakon upotrebe nakon tri ili četiri sezone kao što je imala na početku.

Na žalost jako je malo objavljenih testova guma koje su kao nove favorizirane, a nitko se ne pita kakve su njihova vozne svojstva nakon pređenih X kilometara i par godina. Iz istog razloga je možda “krivo” isključivo se voditi s informacijom DOT-a na gumi, jer s tim podatkom zapravo ne dobivamo adekvatnu informaciju u kakvom je stanju guma.

Jedan od najboljih stručnjaka za gume na ovim prostorima – vulkanizer Franc Furlan, komentirao je kako ga na žalost rijetko koji vozač zapravo pita što može od pojedine gume očekivati nakon X kilometara, te kako ih općenito ih jako malo zna što je tvrdoća gazne smjese, koja je zapravo najbitnija kada je u pitanju samo prianjanje gume, a to se npr. rijetko na testovima mjeri. Zaključio je kako je kod odabira gume u smislu sigurnosti gume zapravo bitno razmišljati ne samo koliko je ona dobra kao nova na odrađenom testiranju već koliko je ona sigurna nakon određene eksploatacija.

Kako prepoznati dobru – Best-buy zimsku gumu!?

Dobru zimsku gumu je u 21. stoljeću teško primijetiti na oko. Ripne se više ne razlikuju toliko, a to je (na oko) bio glavni faktor razlikovanja dobrih i lošijih guma, zadnjih 30 ili više godina. Tako se najbolje osloniti na stvari koje mogu biti najbliže realnosti. Tako u vulkanizerstvu Furlan uvijek savjetuju prvo prema vlastitim iskustvima (testiranja guma i reakcija prijašnjih kupaca koji su te gume probali), a tek onda vodeći se nekom od specifikacija svake gume po EU standardu, i na kraju testovima koji su objavljeni. Takav individualni pristup svakom pojedinom kupcu nas je oduševio, jer je Best-Buy gumu najlakše odabrati tek nakon što vozač definira uvjete i kaže što očekuje od gume.

Kratak razgovor sa stručnom osobom brzo će dati odgovor koja je guma Best-buy za vas. foto: Nowiknow

Odabir prave gume ovisno o tipu i načinu upotrebe pojedinog vozila

Osim ako ste i sami vrlo dobro upućeni u tematiku auto-guma, odabir “prave gume” vam neće predstavljati problem. Za sve ostale preporuka je posavjetovati se sa stručnjakom. Tako će stručnoj osobi najlakše dati savjet ako gumu kupuje osoba koja će voziti automobil na tim gumama (da ne kupuje za drugoga). Jedino On/ona zna kako se vozi, gdje (grad ili autoput) se vozi i koliko često se vozi. S tim podacima se uvijek može naći guma koja će baš odgovarati za tog pojedinog vozača i njegovo vozilo. Također dobro znati, da ako kupimo bolju gumu po pitanju indeksa brzine ili nekih drugih performansi da to ne mora značiti, da smo napravili nešto korisno za uvjete vožnje koje u realnosti prakticiramo.

Može li se uštedjeti montažom manjih dimenzija guma od onih standardnih?

Sve više vozila u originalu ima veće colaže guma i felgi. Vozilo s takvim setom kotača izgleda puno bolje i u nekim slučajevima leži bolje na cesti. Ali kad dođe kraj ljeta, te gume je potrebno promijeniti za zimske. Gume su onda u nekim slučajevima zbog rijetkosti skuplje. U tom slučaju taj “problem” može se riješiti sa stavljanjem manjih felgi (čeličnih ili aluminijskih) i u najviše primjera užih guma. Na prvi izgled to se možda čini skupo ali u konačnici nije.

Jedom kada kupite set koji nakon kupnje idućih par godina samo balansirate i mijenjate s ljetnim. Uštedite ne samo puno svoga vremena, nego i sačuvate one veće (ljetne) felge od soli i udarnih jama, također pa možete zbog uže dimenzije guma uštedjeti i na kakvom litru goriva.

Moramo napomenuti da isplativost jedne takve radnje ovisi i o tome posjeduje li dotično vozilo sustav za javljanje pritiska u gumama. Taj sustav može biti direktni ili indirektni (direktni pokazuje točan pritisak u gumi, temperaturu u gumi, indirektni sistem pa pokazuje dali je tlak u redu ili nije. Trošak može nastati ako se radi o direktnom sistemu senzora, jer takav dodatni set za zimske guma može koštati od 160 do 200€, a indirektni sistem nema tog troška.

Ušteda prilikom kupnje guma manjih dimenzija… foto: thetyrecentreni.co.uk

Skriveni troškovi montaže guma manjih dimenzija:

Puno vozača, koji ima u sustavu vozila TPMS senzore misli da mogu koristiti zimski set bez senzora. Moramo napomenuti kako to kao prvo zakonski to nije dozvoljeno, a kao drugo kod puno proizvođača automobila je sustav kompjutera napravljen tako, će vam sustav prvo javljati da ne radi, a nakon određenog vremena čak može i rad motora baciti u rezervni program. Kod nekih proizvođača sam sustav može nakon određenog vremena nekorištenja TPMS senzora izgubiti pamćenje kodova senzora, te bi se moglo dogoditi da se nakon ponovnog stavljanja ljetnog seta s TPMS senzorima sustav zablesira, te ih ne prepozna.

TPMS senzor foto: Wikipedia

Kada treba razmišljati o zamjeni guma kako bi se izbjegle gužve?

Ako vam je promaknuo naš tekst napisan na osnovi osobnog iskustva koje smo doživjeli u Vulkanizerstvu Furlan, svakako ga pročitajte. Ono što vam možemo iz prve ruke reći je da se kod njih sama izmjena guma odrađuje apsolutno bez čekanja, ako se o tome razmišlja koji dan ili tjedan prije 15.11., ali i poslije toga datuma. Također napominjemo kako je spomenuti datum vezan za zakon o promjeni guma postavljen kao podsjetnik ljudima na promjenu uvjeta na cesti. Te promjene se skoro nikada ne dogode točno 15.11 nego u najviše slučaja već prije. Ako želite pod svaku cijenu izbjeći čekanje (bez obzira na datum), jedan telefonski poziv riješit će vas te muke, jednostavnim dogovaranjem svog termina.

