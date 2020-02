Filmski automobili koje smo obožavali – 4. dio

Sigurno ste mislili da nam je ponestalo materijala za temu oko filmskih automobila.

Istini za volju, polovično biste bili u pravu, jer ispada kao čest slučaj da se određeni automobili u filmovima preklapaju. No upravo zato smo malo razmislili, sjetili se još jedne forme ekrana u obliku onog “malog” i pokoje serije kojom smo listu nadopunili do broja 40. Pa krenimo…opet.

Star Car foto: Science Ffiction Archives

31. “Star Car”

Bili smo jako mali kada je 1984. godine u javnost pušten jedan svemirsko-avaturistički i kompletno naivan film. Stoga smo kao klinci pred televizorima bez daljinskog upravljača u rukama itekako s pozornošću pratili do tada neviđene kompjuterski-generirane scene borbi svemirskih brodova “Ko-Dan Armade” i “Rylanske lige zvjezda”.

No dosta o filmu, jer naučna fantastika u 99% slučajeva ionako predstavlja samo iznimno bogatu maštu autora, dok je “Star Car” koji se pojavljuje kao interstelarno transportno vozilo u filmu “The Last Starfighter” doista postojao.

Naime, ideja je bila napraviti auto koji leti brzinom svjetlosti i vizualnim dojmom savršeno pripada nekoj udaljenoj galaksiji i svemirskim auto-inžinjerima, a da pri tome i dalje barem nazivno sliči na automobil kakav je moguće sresti ispred obližnjeg restorana. Stoga je dizajn povjeren gospodinu pod imenom Robert Eugene Winfield (poznatijem kao Gene) – stručnjaku i svojevrsnom pioniru po pitanju modificiranja automobila. Ovaj je gospodin itekako bio sposoban napraviti nešto svemirsko, ali i realno upotrebljivo na Zemlji.

Ali usprkos tome je u cijelu priču oko ove pomalo poremećene kreacije na četiri kotača uguran i umjetnik po imenu Syd Mead. A upravo je Syd Mead zaslužan za leteći automobil (i još otprilike 20 drugih) koji se pojavio u po mnogima najboljem akcijskom filmu SF-tematike filmu “Blade Runner”.

“Star Car”, kako je konačni produkt ideje majstora Genea nazvan, bio je pravi automobil baziran na Chryslerovoj šasiji. Sa svojom ulogom na filmu u stvarnosti i nije imao pretjerane veze, ali je rola koju je odigrao ostavila trag. Isto kao i dizajn koji se i dalje svako malo aktualizira u sklopu svijeta automobila.

No u svemu tome je vrijednost ovog automobila najveća u obilježavanju nekih od naših djetinjstva. Jer da ovog automobila nije bilo, za mnoge od nas ne bi bilo ni afiniteta prema SF-filmovima. Stoga ovaj automobil itekako vrijedi istaknuti iz mase filmskih automobila koje smo pomalo zaboravili.

GMC kombi (1983.) iz serije The A-Team foto: Wikipedia

32. GMC Vandura G-1500

Tijekom osamdesetih je godina prošlog stoljeća serija s glavnim likovima u obliku neobičnih ljudi koji rade još neobičnije stvari bilo skoro previše.

Sjetimo se samo nekih poput “Knight Rider”, “AirWolf”, “Automan” i “The Dukes of Hazzard”, pa će ubrzo postati jasno kako je riječ o pukom pretjerivanju. I to onom u kojem su ljudi bez suvišnog razmišljanja i kritiziranja jednostavno uživali – za razliku od politički i sociološki korektnih današnjih vremena u kojima se netko oko nečega konstantno buni.

Isto tako je uz obavezno pretjerivanje bilo iznimno poželjno da se uz glavnog junaka serije (ili njih nekoliko) veže i određen automobil, pa je tako “Automan” imao nacrtani Lamborghini Countach, “AirWolf” svoj helikopter, a “Knight Rider” je svoju fudbalerku i kožnjak vozikao u Pontiacu Firebirdu.

No bilo je tu i veselih grupica ljudi koji su se zajednički borili protiv kriminala u samo jednom autu i upravo takvi su bili junaci serije “The A-Team”. A uz njih je zvijezda na četiri kotača bio i njihov crni kombi pod nazivom GMC Vandura.

Ovaj kombi s GM-ovim potpisom u pravilu nije ombi kao kombi u pravilu nije ništa posebno. No ovaj je televizijski po mnogočemu bio poseban. Za početak je bio crno-siv sa crvenom crtom, krovnim spojlerom i crvenim Turbine-Mag kotačima, što je stavljeno na hrpu izgledalo toliko dobro, da ga je s opakim guštom vozio ni manje ni više nego Mr.T.

Sve zajedno je ovih Vandura bilo šest. I svi su primjerci i danas živi. Izloženi su po muzejima telefizijske i filmske umjetnosti, što pak zorno pokazuje da su dizajneri odradili svoj posao kako treba.

Ali istovremeno pokazuje i koliko je sama serija na kraju krajeva ispala planetarno popularnom. A kao najbitniji dio ostavštine spomenimo i činjenicu koja kaže da su neki od nas upravo zbog ove verzije Vandure počeli primjećivati kombije i njima slična vozila kao potencijalne automobile kakve bismo jednom u životu voljeli imati u svom vlasništvu.

33. Chevrolet Camaro

Problematika ovog dijela teksta, tj. ove stavke popisa jest u tome što se ne možemo odlučiti o kojem bismo Camaru konkretno pisali. A uz to nas i slike Megan Fox nekako čak i češće nego Camaro asociraju na film “Transformers”.

No pokušat ćemo se snaći…

Dakle, spomenuti film logičan je nastavak na dvije stvari – činjenicu kako su ekranizacije stripova i crtića u obliku demonstracije specijalnih efekata na filmskom platnu danas nešto sasvim normalno i ima ih kao u priči. A druga se svodi na film kao savršen medij promocije nečeg novog i samim time poželjnog.

Jer dok npr. James Bond ima svoj Aston Martin i hrpu gadgeta, a Michael Knight vozi svoj Pontiac Firebird Trans Am s kojim priča uz jutarnju kavu, Sam Witwicky ima Chevrolet Camaro. Prvo jedan starijeg datuma proizvodnje (iz 1977. godine), pa onda “spontano” i jedan novi, odnosno onaj s kojim se tada tek izašla 5. generacija Camara prezentirala svijetu. I oba su nam u sjećanju ostala pod imenom “BumbleBee”.

Uglavnom, Camaro iz 1977. godine volimo zato što je zbog njega gore spomenuta Megan tjerala posjetitelje kina na sporadično i nekontrolirano ispuštanje sline, dok novi prije svega volimo zato što je tom petom generacijom Camaro-ostavština nastavljena u sklopu današnjeg vremena.

Jer Chevrolet Camaro nije stekao globalnu slavu unutar filmova iz sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća, pa je lijepo vidjeti da se u sklopu novog milenija netko sjetio da ovaj legendarni automobil i dalje postoji.

Wangan Midnight – Nissan Fairlady 240Z S30 foto: Auto Moto Photo

34. Datsun Fairlady Z

Opet jedan nacrtani automobil koji je kasnije ovjekovječen i na filmu. Ovaj puta nije riječ o automobilu u obliku legendarnog Toyotinog modela “Hachi-Roku”, već u onom koji pripada Z30 generaciji Datsuna/Nissana Fairlady Z. Tj. onog koji u svom stripovskom, animiranom i na kraju filmskom izdanju nosi nadimak “Devil Z”.

Za one koji nikad nisu čuli za “Wangan Midnight” ne bih s detaljima puno kvario priču, već bih spomenuo tek njene glavne okosnice. Ukratko, radi se o dva lika, dva automobila i jednoj dionici auto-ceste. Jedan lik se zove Akio Asakura i po zanimanju je školarac, a drugi se lik zove Tatsuya Shima i po zanimanju je liječnik. Automobili su gore spomenuti “Devil Z” i crni Porsche 964 Turbo, a cesta je vrlo stvarna. Naime, ovaj se literarno-filmski “Manga” uradak događa na rutama po kojima su svoje automobile divljački natjeravali pripadnici “Midnight Club” ekipe.

Stoga nikoga ne treba čuditi da je Shuto Expressway Bayshore (Wangan) Route i u sklopu ovog medijskog serijala itekako aktualan.

Uglavnom, cijela se priča svodi na rivalstvo i brzinu, a “Devil Z” ima sindrom “Christine”, pa tu i tamo ubije pokojeg svojeg vlasnika. Sve je zajedno itekako zabavno za pogledati u svakom slučaju, pa ukoliko možete doći do crtića ili filma pod nazivom “Wangan Midnight – The Movie”, nećete puno fulati ukoliko ste autoljubac kao mi. Jer poetični Japanci u kombinaciji s automobilima i cestom uvijek predstavljaju nešto posebno, pa se i ovaj uradak definitivno isplati pogledati.

Chevrolet Corvette C3 iz filma “Death Race 2000” foto: Super Chevy

35. Chevrolet Corvette C3

Ako spomenemo imena poput Roger Corman, Sylvester Stallone i David Carradine u kontekstu svojevrsnih Gladijatora, hoćete li pomisliti da je film “Death Race 2000” film koji spada u neke od najboljih filmova svih vremena? Ako ste sami sebi rekli “da”, bili biste u krivu, jer ovo je jedan od uvjerljivo najgorih trash-filmova svih vremena. No upravo zato ga obožavamo.

Radnja je smiješna i svodi se na političko-religijsku stranku na čijem je čelu lik nazvan “Mr. President” (ne, ne radi se o onome koji je devedesetih stajao iza mega-hita “Coco Jumbo”). Dotični jednom godišnje organizira utrku u kojoj se na startu pojavljuju ljudi s imenima poput “Frankenstein”, “Machine Gun Joe”, “Herman the German”, “Matilda the Hun” i “Nero the Hero”.

Dakle, hrpa luđaka za volanima svojih modificiranih automobila koji za cilj imaju brzu i (doslovce) opasnu vožnju, te gaženje i ubijanj ljudi doslovce posvuda.

Automobili su tijekom ovog filma u pravilu portretirani kao smrtonosna oružja s četiri kotača i volanom. Ružni su, čudni i pretjerani u svakom pogledu. A dobiveni su prerađivanjem stvarnih automobila poput Fiata 850, Karmanna Ghie i sličnih (tada) jeftinih modela koje nije bilo skupo razbijati. Dotični na sebi imaju ogromne noževe, minobacače, topove i mitraljeze, ali jedan od njih se ipak ističe. Poseban je i rado viđen u obliku eksponata “Hall of Car Fame”. A naziva se “Shala´ Vette”.

Automobil baziran na C3-generaciji Chevrolet Corvette iz 1973. godine čiji dizajn potpisuje slavni Dick Dean – čovjek zaslužan za hrpu modificiranih automobila na filmu i izvan njega. U njegovom se dizajnerskom opusu npr. nalazi ECTO-Mobile iz “Ghostbustersa” i auto na trčeći pogon iz slavne obitelji “Kremenko” (odnosno u originalu “The Flintstones”).

Uglavnom, osim modifikacija na motoru (koje na kraju nikad nisu bile iskorištene na filmu), ono doista posebno jest tema gmaza koja se proteže preko cijelog automobila.

Iako je film teško smeće, nama sa čudnijim smislom za humor bilo je izuzetno smiješno gledati scene zaletavanja kroz ulaz u bolnicu za stare i nemoćne tijekom koje lete štake, zubne proteze i invalidska kolica. Ah ti Ameri…

Shelby GT500 foto: Ford Blog

36. Shelby Mustang GT500

Svi znamo o kojem je automobilu ovdje riječ – onome uz čiju se oznaku “500” nažalost ne veže broj konjskih snaga, iako je tako inicijalno zamišljeno.

Automobilu koji s kočijama iz vremena Divljeg zapada dijeli komponente ovjesa, te onom koji se pojavljuje na samom početku filma “I am Legend”. Tijekom te je uvodne scene u film ovaj Mustang na neki način odgovorio na pitanje što bismo radili u slučaju pretvaranja “Pale sam na svijetu” scenarija u stvarnost. Razlika je jedino u tome što u našem scenariju nema pomahnitalih mrtvaca koji ne smiju van na sunce.

Istini za volju, ovaj Ford (Shelby) Mustang GT500 troši poput omanje države. Njegova deklarirana snaga odstupa za nekih pedesetak konja od one napisane na boku. Ovjes je također pretpotopni, pa su samim time poprilično upitna i vozna svojstva ovog automobila.

No kada Will Smith već u samom početku filma gušta po praznom gradu ganjajući jelene, istog se trena moguće mislima ubaciti u takvu scenu. I upravo zato je ovaj Shelby smješten u sklopu ovog (sada već podužeg) popisa filmskih automobila koje smo obožavali i koje obožavamo i dan-danas.

Ford Gran Torino – Starsky & Hutch foto: Drag Tmes

37. Ford Gran Torino

Opet smo se sjetili jednog automobila i jedne serije…

Automobil je uobličen u Ford Gran Torino iz 1974. i 1976. godine (u drugoj sezoni serije), a kriminalistička serija zvala se “Starsky and Hutch”, odnosno prema prezimenima glavnih likova. Sama serija bila je iznimno popularna, a isto vrijedi i za film u kojem su briljirali Owen Wilson i Ben Stiller. No posvetimo se crvenom automobilu sa bijelom trakom koji je vremenom postao jedan od najpoznatijih simbola Hollywooda na četiri kotača.

Naime, Gran Torino bio je jedan od Fordovih pokušaja da se Ford još malo uključi u “Muscle Car” eru. No za ovaj model pod znakom plavog ovala baš i nije bilo uspjeha, pa se moralo se učiniti nešto što bi prodaju podiglo na željeni nivo. Stoga se rodila ideja Gran Torino pogurati u tada novu televizijsku seriju.

I to se ispostavilo ispravnim potezom, jer je ova serija ubrzo nakon premijere oborila sve rekorde gledanosti. Prodaja za Gran Torino je zbog toga krenula prema nebesima, a na zalasku modela su unutar Forda odlučili na tržište izbaciti 1,001 primjerak limitirane “Starsky and Hutch” serije ovog modela.

Nije potrebno apostrofirati kako su svi primjerci razgrabljeni i prije nego su stigli u redovnu prodaju, što već samo po sebi govori dovoljno. Uglavnom, sve to zajedno ovaj Ford čini slavnim i stavlja ga rame uz rame s najuspješnijim automobilom ikad viđenim u nekoj seriji – Dodge Charger R/T iz serije “The Dukes of Hazzard”.

Ferrari 365 GTS-4 Daytona Spyder foto: Top World Auto

38. Ferrari Daytona Spyder

Jedan od najpoznatijih sportskih automobila svih vremena u jednoj od najpoznatijih televizijskih serija svih vremena. Zvuči kao savršenstvo, zar ne?

U pravilu da. No u cijeloj priči oko serije “Miami Vice” i crne Daytone bez krova postoji jedan problem. I to oveći. Jer spomenuti Ferrari Daytona Spyder zapravo nije stigao iz Italije, već iz Amerike. Tj. ovaj Ferrari nije Ferrari, već Chevrolet Corvette C3 s karoserijom izrađenom od strane tvrtke McBurnie. Naravno da je gledajući svoju omiljenu seriju striček Enzo Ferrari dobio mlade saznavši da producenti iz Maranella nikada nisu naručili niti jedan primjerak ovog automobila.

Jer kopirati Ferrari općenito predstavlja grijeh, pa je ubrzo uslijedila i tužba prema televozijskoj kući NBC i tvrtki McBurnie. Tvrtka je ubrzo zatvorena, a NBC se nagodio s Ferrarijem, pa je početkom treće sezone u epizodi “When Irish Eyes Are Crying”, ova crna “Daytona” iznenada javno raznesena u komade na televizijskim ekranima diljem svijeta.

Don Johnson je potom zajedno sa P. M. Tomasom na suvozačkom sjedalu svoje dupe preselio u bijelu Testarossu, te je tijekom ostatka epizoda ove fantastične serije ulicama Miamia zlikovce natjeravao u tom Ferrarijevom modelu. I to zbog reklame koja je Ferrariju na podneblju sjeverne Amerike itekako bila potrebna.

Ferrari je od početka inzistirao na bijeloj boji eksterijera, a predavši dva primjerka tog fenomenalnog automobila u studio dao tek kratko objašnjenje koje kaže: “crna boja ne odaje stvaran dojam širine automobila”. Ali Daytonu je bilo ljepše vidjeti i prava je šteta da nije bila prava.

Chevy C-10 Pickup foto: The Family Dro Project

39. Chevrolet C-10

Starija generacija vjerojatno je barem jednom u životu vidjela film “The Driver” slavnog redatelja Waltera Hilla sa Ryanom O´Nealom u svojoj najcool filmskoj ulozi. Mlađa je pak generacija najvjerojatnije igrala neku od igara pod tim naslovom i uživala u misijama i policijskim potjerama. Dakle, za “drajvera” svi jako dobro znamo.

Ovaj film iz sedamdesetih je tipičan odraz kaotičnih vremena tih godina u Americi i portretira još jednog u nizu usamljenih cool tipova koji idu kontra zakona sa “svrhom i razlogom”.

U filmu se pojavljuju raznorazne “pile” iz tog vremena, među kojima prednjače Ford Galaxie, Pontiac Firebird Formula i tadašnji Mercedes S-klase (model W108) kojem O´Neal u jednoj od scena skida dio po dio karoserije nabijajući Mercedes po stupovima i zidovima javne garaže, time demonstrirajući svoju preciznost i predanost vožnji. To je ujedno i jedna od najslavnijih scena uz koje se veže spoj automobila i filma, pa je zbog toga čak portretirana i na video-zidu u Mercedesovom muzeju.

No automobil koji je film obilježio suludom jurnjavom ulicama grada bio je crveni Chevrolet C-10, odnosno mali američki Pick-up kamiončić koji pod kraj filma juri za negativcima smještenim u Pontiac Firebird Trans Am.

Navodno je pod haubom ovog primjerka C-10 za potrebe snimanja filma korišten 5,7-litarski V8 motor iz Corvette C3, no ta informacija nikada nije službeno potvrđena, pa se radi samo o pretpostavci. No bilo kako bilo, ovaj je maleni Chevroletov Pick-up ostao posebno urezan u sjećanje – baš kao i sama filmska jurnjava tijekom koje C-10 vodi glavnu riječ.

Uglavnom, ako se nas ovdje pita, film je zakon. Automobili portretirani u filmu na ovaj ili onaj način također su zakon. A između savršeno cool face Ryana O´Neala i napetog i nabrijanog Brucea Derna nikako se ne možemo odlučiti koji nam je filmski lik zapravo draži.

Zato kao apsolutnu zvijezdu ovog filma jednostavno biramo ovaj Pick-up.

Ferrari 308 GTS – Magnum ga je volio. foto: Ferrari308Gts

40. Ferrari 308 GTS

Iako smo već spomenuli seriju u kojoj se ovaj automobil pojavljuje, ovoga puta idemo malčice u detalje. Jer usprkos pojavljivanju za Ferrari 308 GTS samo tijekom prve sezone serije “Magnum P.I.”, ovaj automobil svoju prezentaciju u sklopu ove liste itekako zaslužuje.

Glavnog lika u Hawaii košulji s otkopčana prva tri gumba, kako bi ljubavni tepih savršeno išao uz brkove, glumi Tom Selleck. Čovjek koji je svojevremeno ispao seks-simbolom u Americi, te zbog kojeg su kućanice sa sebe nerijetko trgale vlastitu odjeću. Sama serija bila je isto toliko jednostavna koliko i mega-popularna, te se dotična na listama najboljih stvari iz osamdesetih godina prošlog stoljeća jako često pojavljuje.

No od svega toga ne bi bilo ništa da se uz savršeno opušteni stil kao prijevozno sredstvo na ekranu nije pojavljivao Ferrari.

Dakle, riječ je o “Baby-Ferrari” modelu 308 GTS. Automobilu poznatom iz filmova, serija i svijeta utrkivanja nekih danas minulih vremena. Poznavatelji Ferrarijevog lika i djela jako dobro znaju kako je upravo model 308 bio najprodavaniji model svih vremena u Americi, što nije ni čudno, obzirom da je nastao u pravo vrijeme – vrijeme pohlepe i kiča u kojem ništa nije bilo pre skupo. Stoga je ovaj relativno maleni sportski automobil savršeno podilazio egocentricima u SAD-u od kojih su neki rado oblačili Havaii-košulje i za volanom preuzimali ulogu Magnuma.

Stoga se ovaj maleni crveni bolid jako dobro uklapao među vlasnike koji su svoje vrijeme provodili mameći poglede potencijalnih udavača pred klubovima i restoranima.

To je naravno s jedne strane smiješno, ali s one ruge ne možemo mrkim pogledom gledati prema tako nečemu. Jer da smo kojim slučajem u mogućnosti, mi bismo i dan-danas najvjerojatnije pokušavali isto – samo bez brkova.

Thats all Folks! foto: Tenor

