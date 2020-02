Filmski automobili koje smo obožavali – 3. dio

Prva dva dijela liste nama omiljenih filmskih automobila su iza nas, a treća je upravo pred vama. Dakle, kao i u dosadašnja dva dijela, procedura je ista – uhvatite malo slobodnog vremena, udobno se smjestite i vratite se s nama u prošlost… Ili jednostavno zavirite u nepoznato.

21. Unique Performance “Eleanor” GT500

Da, to bi bio ispravan naziv onoga čime je Nicholas Cage u re-makeu filma iz 1974. godine “Gone in Sixty Seconds”ispao tolikim baksuzom – sada već slavne “Eleanor”.

Inače, iako original filma smatramo višestruko boljim, u ovoj se reinkarnaciji filma u obliku spomenutog ženskog imena iz naslova, pojavljuje jedan od najboljih pokušaja svih vremena u moderniziranju Shelby GT500-KR modela.

Dotični je poznat još od davne 1967. godine – i to kao utjelovljenje jednog od onih automobila za čiju vožnju položeni vozački ispit nije značio ama baš ništa.

Jer sa svojih 335 konja pod poklopcem motora ovaj automobil jednostavno nije bio normalan – baš kao ni masa kupaca ovog američkog čudovišta.

No u 2000. godini inspirirani scenarijem filma, ekipa iz sada već bivše tvrtke pod nazivom Unique Performance napravila je nešto doista posebno.

Riječ je o raritetnom i vremešnom Mustangu koji je tehnički moderniziran do maksimuma, a istovremeno ipak zadržava sve ono što je ovaj automobil u originalu činilo posebnim.

Ukratko, riječ je o genijalnom “Resto-Mod” projektu čak i daleko izvan dosega samog filma u kojem se po prvi puta pojavljuje.

Doduše, poprilično nam je žao da i film nije zadržao barem ponešto iz originala, već se orijentirao prema ljubavnoj priči i hrpi modnih detalja, jer H.B.Halicki je originalnim filmom napravio nešto nikad ni prije ni kasnije viđeno na filmu – kompletan vozački kaos.

No Unique Performance Mustang zvan “Eleanor” barem pokušava izvući cijelu priču tijekom posljednje etape filma, te s obzirom na bankrot tvrtke Unique Performance barem ostaje u sjećanju kao jedan od onih automobila za kojima i dan-danas slinimo.

22. Wingho Concordia II

E za ovaj auto najvjerojatnije nikada niste čuli, zar ne?!

Ili možda ipak jeste ako ste pratili opus slavnog glumca pod imenom Tommy Lee Jones, koji licem neodoljivo podsjeća na površinu mjeseca.

U ovom filmu je glavni lik jedna malena kazeta čiji je sadržaj za FBI krcat izuzetno važnim podacima od saveznog značaja za nekoga ili nešto.

Film se zove “Black Moon Rising”, a neki od itekako bitnih segmenata filma svode se na automobile. Tj. na jedan od njih.

Oko ovog filmskog automobila dugo su se vodile polemike kako je i od čega zapravo nastao.

Neki su tupili kako je auto u biti samo maketa, a neki su pak u javnost izbacivali notorne gluposti poput one kako je “Black Moon” (kako se automobil u filmu zove) sastavljen od raznih komponenti Volkswagenove Bube i Porschea 924.

No ništa od toga nije točno, jer je preko dvadeset godina kasnije u jednom od “Car Design Yearbooka” ovaj filmski automobil predstavljen kao produkt mašte dvojice dizajnera – Bernarda Beaujardinsa i Clydea Kwoka, te proizveden u seriji od jednog jedinog primjerka od strane Wingho Auto Classique tvrtke iz Montreala.

U pravilu je inicijalna ideja oko kreacije ovog automobila ukratko bila napraviti automobil koji će prkositi svim zakonitostima aerodinamike.

A tijekom filma je ovaj izmišljeni dizajnerski uradak uz taj dio kao bonus uspio prkositi i svim zakonima fizike.

Uglavnom, reklo bi se kako je projekt zapravo vrlo dobro uspio i drago nam je da ovo čudo od automobila svako toliko možemo pogledati kada izvučemo jedan od rijetkih filmova Johna Carpentera koji ne spadaju u žanr Horrora. Iako frizura Linde Hamilton u filmu doslovce graniči s tim žanrom.

23. ´34 Ford Coupe

Ovo s brojkom 34 u sklopu naziva modela znači godište…da ne bi bilo zabune.

No ne radi se o nikakvom ultra-retro crno-bijelom filmu iz pretpotopnih vremena, već o jednom izuzetno rijetko viđenom televizijskom filmu iz 1974. godine zvanom “California Kid”.

Filmu koji je Martina Sheena uspješno portretirao kao jednog od najcool tipova svih vremena, a Ford “3-Window” Coupe u ovoj verziji kao jedan od najcool automobila ikad.

Uglavnom, što se automobila tiče radi se o plodu mašte koji je u stvarnost prenio Pete Chapouris – čovjek koji se inače bavio preradama i restauracijama starih automobila, te koji je u ovom slučaju napravio “retro-rod” kojeg bi se eventualno moglo usporediti Fordom ´32 “Deuce” Coupe iz filma “American Graffiti”.

Radnja filma nije nimalo kompleksna i svodi se na konstantno maltretiranje jednog iskompleksiranog policajca-ubojice nad Michaelom McCordom (kojeg glumi Martin Sheen).

Kul-tip Michael u gradić usred zabiti sjeverne Amerike stiže nakon što je saznao da mu je murijak ubio brata i njegovu ekipu dok su se vraćali iz vojske za vikend, izguravši ih sa ceste. A onda kreće osvetnički pohod na pomalo unikatan način.

Ostatak filma neka u ovom trenutku ostane misterija, jer nikad se ne zna – možda ga odlučite pokušati nabaviti i pogledati, što vam u svakom slučaju toplo preporučam.

24. Porsche 917K

Zapravo možda i nije fer stavljati jedan legendarni trkaći automobil na listu s (najčešće) izmišljenim ili modificiranim automobilima kakvi postoje u serijama od samo par primjeraka.

No s obzirom na ono što film “Le Mans” iz 1971. godine znači oktanoglavcima diljem svijeta, nekako se čini pogrešnim izostaviti ovaj automobilk s popisa celuloidnih sjećanja na četiri kotača.

Uostalom, ako već ništa drugo, onda je ovaj automobil na filmu ponudio najsavršeniji soundtrack ikad snimljen. I time je ovaj film zajedno s Porscheom 917K jednostavno neponovljiv. Zato i nismo mogli odoljeti, a da ovim automobilom ne upotpunimo listu.

Radnju filma uopće ne treba opisivati, jer je praktički ni nema. Dapače, dovoljno je spomenuti tek glavnog glumca po imenu Steve McQueen i cijelu svitu stvarnih vozača koji su na autentičnoj lokaciji sudjelovali u snimanju filma.

Među njima su svoje mjesto našle apsolutne legende poput Herberta Lingea, Jackieja Stewarta, Vica Elforda i Joa Sifferta.

Pa ako vas ni to nije nagovorilo da nabavite film, možda bi još neki trkaći automobili iz tih vremena mogli. Jer na popisu zvijezda na četiri kotača nalaze se Ferrari 512, Lola T70, Porsche 908/2 i Chevrolet Corvette – i to kao samo neki od onih koje je moguće vidjeti u kadrovima.

Uglavnom, ovo je definitivno jedan od onih filmova koje morate doživjeti na što većem ekranu i po mogućnosti sa što praznijim stanom za vrijeme gledanja.

Jer bi vas u protivnom mogli napasti ukućani i susjedi zbog poglašnjavanja televizora ili kućnog kina do samog maksimuma, kako ne biste ostali zakinuti za neki zvuk tijekom trajanja filma.

25. Cadillac Miller-Meteor

Možda ovako na prvu zvuči nepoznato, no kada se ovom automobilu proizvedenom 1959. godine doda newyorška registarska oznaka “ECTO-1”, stvari već postaju jasnije. Barem nekima.

Ukratko, radi se o onom ogromnom, prastarom, neuglednom i poprilično smiješnom službenom vozilu u kojem su se diljem Amerike svojevremeno vozikali vartogasci, hitna pomoć i visoko rangirani službenici američke vojske.

Često je upravo u ovoj karavanskoj verziji model Miller-Meteor bio iznimno popularan među vlasnicima pogrebnih poduzeća. No u ovom slučaju izdvajamo onaj primjerak u kojem se vozikao tandem Aykroyd-Murray-Ramis, odnosno ekipa koja je na filmskom platnu poznatija pod nazivom “Ghostbusters”.

Film je već samim izlaskom u kina postao jednim od najvećih hitova svih vremena. Nastavak također bilježi mega-uspjeh, ali usprkos tome nikada nije snimljen treći dio.

Barem ne s izvornom ekipom koja je označila prva dva filma. Iako ovaj automobil u filmu ima jako malu ulogu i rijetko ga se vidi u kadrovima. Ali uz zvukove sirena i krajnje besmisleno osvjetljenje ovaj Cadillac savršeno predstavlja ono u čemu su Ameri najbolji – iz ničega napraviti nešto atraktivno.

Realno gledano, Cadillac Miller-Meteor nema ama baš niti jednu stranu koju bi vrijedilo posebno izdvojiti.

Gabaritima ispada poput kontinenta, troši poput tankera srednjeatlantske plovidbe i dizajnerski djeluje pretpotopno. Ali pojava ovog ogromnog bijelog karavana s repovima i na boku s jednim od najboljih logotipova svih vremena, samo je po sebi dovoljno da ovaj automobil stavimo na ovu listu nama najdražih automobila ikad viđenih na filmu.

A za one kojima Cadillac kao marka zajedno s ovim filmskim čudovištem ne znači ama baš ništa bitno, za vjerovati je kako su i oni kao klinci razjapljenih usta čekali što će se slijedeće dogoditi u ovom fenomenalnom filmu. Ah ta sjećanja…

26. Batmobile

Eto konačno jednog kompletno izmišljenog automobila koji nema nikakve veze sa stvarnim svijetom automobila. Izuzev šasije koja je za ovaj službeni automobil jednog šišmiša na dvije noge posuđena od Chevroletovog modela Impale.

Zabavna činjenica kod ovog automobila leži u tome što (za razliku od npr. Forda Falcona XB GT Coupé iz filma “Mad Max”) na “Batmobileu” skoro sve funkcionira upravo onako kako je na filmu viđeno.

Za početak vrijedi reći kako ideja motora u standardnom smislu jednostavno nije bila dovoljno interesantna. Nedostajalo je megalomanije za filmskog lika koji izuzev fetiša prema šišmišima na računu ima milijarde.

Stoga se umjesto više ili manje klasičnog motora u sklopu Batmobilea nalazi prava i funkcionalna turbina na mlazni pogon marke Boeing. Dotična je u stvarnom svijetu sposobna Batmobile do stotke potjerati za 3,7 sekundi, te osigurati maksimalnu brzinu od 330 kilometara na sat.

Uz taj su komad avio-mehanike prisutni i mitraljezi koji se dižu iz blatobrana pritiskom na tipku, te glasom upravljivo praktički sve što vam može pasti na um. Savršeno funkcionalni instrumenti unutar interijera ovog automobila također su “posuđeni” iz aviona, a sustav za izbacivanje ulja iza automobila samo zaokružuje tu pomalo poremećenu i megalomansku priču ovijenu u veo noći.

Dakle, za razliku od mnogih drugih filmskih automobila, na ovom sve od navedenog postoji u stvarnom svijetu. I da stvar bude bolja, funkcionira.

Jedini dijelovi opreme koji nisu u funkciji unutar domene realnosti, svode se na štit koji se u filmu presvlači preko automobila dok se na njega puca iz nekog oružja ovećeg kalibra.

Isto tako u funkciji nisu niti kuke sa čeličnim sajlama koje se izbacuju iz bokova, te zbog kojih automobil u filmu bez problema skreće za 180 stupnjeva čim se izbace i uhvate za nešto.

No možda se najfascinantniji dio ovog automobila ipak svodi na dizajn u kombinaciji sa gabaritima. Jer ovaj “Batmobile” izgleda predivno, te sa 6,60 m dužine, 2,38 m širine i 1,30 m visine djeluje kao moderna skulptura.

Uglavnom, kada se Batmobile, Michael Keaton, Tim Burton i posebice Jack Nicholson zbroje na hrpu, postaje apsolutno jasno zašto nam je prva prava filmska ekranizacija “Batmana” ujedno i najdraža.

27. Oldsmobile Silhouette

Poznavatelji automobilskog svijeta sad se vjerojatno cerekaju do suza, što je i apsolutno opravdano obzirom na automobil koji smo upravo naveli.

No kako smo se sjetili jednog od naj-cool filmova svih vremena pod nazivom “Get Shorty”, automatski smo se sjetili i dva citata – jedan ide Berette koju jedan od likova u filmu opisuje kroz citat: “Wop Nine?! Fucking FIAT of handguns. Jams every time you need it!”, a drugi se odnosi na automobil.

Onaj koji John Travolta planira voziti tijekom svog boravka u Los Angelesu. Riječ je o automobilu koji se naziva Oldsmobile Silhouette, te koji predstavlja Cadillac među monovolumenima (kako to teta iz rent-a-cara bez pardona servira Travolti kad ovaj shvati da ga na parkingu usred kiše ne čeka rezervirani Cadillac).

Ovaj američki automobil tijekom trajanja filma biva tretiran kao apsolutna sprdačina i svako toliko se netko začudi kako to netko uopće može voziti. No najsmješnija je scena ona u kojoj oduševljeni Danny DeVito ispada neukom seljačinom dok mu John Travolta pokazuje električna klizna vrata sa daljinskim otvaranjem.

I to kao najbitnije opravdanje za kupnju ovog automobila – usprkos tome što kraj njega u istom dvorištu stoje Ferrari i Hummer H1.

Na kraju filma svi živi i neživi na parkingu ispred studija imaju upravo Oldsmobile Silhouette i to je svojevrstan šećer na kraju ovog filma. Jer ako bismo realno gledali, od samog pojavljivanja modela Silhouette na tržištu, već se od prije znalo da Pontiac Trans-Sport (čija je Silhouette izvedenica) ne valja ni desetinu cijene koju su za njega tražili u salonima novih automobila.

Samim time je riječ o jako dobro upakiranom sarkazmu. No s obzirom na ionako apsurdan filmu prepun osebujnih idiota, ovaj se model automobila i dalje servira kao nešto vrijedno. I to je zapravo parodija koja u ovom slučaju savršeno pali.

28. Mercury Monterey

Godina je 1986. Glavni se glumac se zove Sylvester Stallone, a uloga u ovom filmu reklamira se sloganom “Crime is a disease – Meet the cure!”

U sklopu filmskog opusa ovog nabildanog Talijana stoji sve i svašta. No mnogima je najdraži kao policajac koji u neobrijanom izdanju sa metaliziranim “Aviator” naočalama na glavi pizzu reže škarama i razbija sve oko sebe.

E da…film se zove “Cobra”. A u njemu Stallonea i njegovu tada buduću suprugu (s kojom se baš usrećio) Brigitte Nielsen, jednu od najupečatljivijih uloga imao je i Mercury Monterey.

Već je sama registracija “AWSOM50” na ovom filmskom čudovištu govorila dovoljno, a u jedinoj pravoj sceni natjeravanja tijekom filma i nemilom uništavanju jednog jedinog primjerka (vjerovali ili ne) korištenog tijekom snimanja, Monterey je pokazao zašto su pojedini američki automobili već od svojih ranih dana ostali vječno zapamćeni.

Bitno je spomenuti još jednu posebnost, a to je mali crveni gumbić u interijeru na kojem piše “Nitrous”, što automobil Mariona Cobrettija (kako se Stalloneov lik u filmu punim imenom i prezimenom zove) čini jednim od prvih filmskih automobila u kojima se dodatna brzina i ubrzanje postižu putem ubrizgavanja dušičnog oksida u cilindre.

U svakom slučaju je ovo jedan od onih polu-trash filmova iz osamdesetih koje zbog svoje jednostavnosti ili obožavate ili mrzite. Mi potpadamo pod prvu kategoriju.

29. Oldsmobile 442

Još jedan film u kojem Sylvester Stallone (kao i obično) glumi frajera. No ovaj puta se frajer kojega Stallone glumi nakon puštanja iz kriogeničkog zatvora nalazi u budućnosti.

U toj je budućnosti čovjek “civiliziran” do krajnjih granica. Odnosno u prijevodu, nema psovanja, nasilja, pušenja, konzumiranja masnoće i nekontrolirane prokreacije putem seksa. I naravno da nema niti automobila koji nisu na struju.

Dakle, ako bismo bili sarkastični gadovi, onda ovo zapravo nije film, već dokumentarni prikaz onoga što nas čeka.

Uglavnom, reklo bi se da je film teška utopija i dosada, no kad se jednadžbi koja tvori radnju dodaju glumci poput Sandre Bullock (većinom u uskim tajicama), Wesleya Snipesa u svom najciničnijem i najluđem izdanju, te Denisa Learya u savršeno lajavom izdanju na kakvo smo već navikli, film pod nazivom “Demolition Man” poprima sasvim novu dimenziju.

Posebice kad se pod kraj filma u cijelu priču doda i komadić povijesti u obliku jedne od vječnih zvijezda “Muscle Car” ere – Oldsmobile 442.

Ovaj se automobil na tržištu pojavio tamo negdje 1970. godine. I iz nekog razloga nije bio ozbiljno shvaćan u sklopu konkurencije unutar “Muscle Car” ere.

No tvorci ovog filma očito nisu mislili da je 6,6 litara zapremine u kombinaciji s V8-motorom i 370 konja moguće okarakterizirasti neozbiljnim, pa se ovaj Oldsmobile našao u liftu. A potom i na cesti.

I time se filmu dodaje još arhaičan dio koji ispada poput glavnog lika – normalniji i zanimljiviji od svijeta u kojem se nalazi. Čak i usprkos automobilima poput Corvette Sting Ray III, Oldsmobile Aerotecha i Pontiac Banshee koncepta, koji se također nalaze u filmu.

Uglavnom, sve je zajedno ispalo kontrastno, zvučno i samim time savršeno, tj. sasvim dovoljno da se i Oldsmobile 442 pojavi na ovoj listi.

30. Porsche 911 Turbo

Spomenimo od nedavno poovno aktualan dvojac koji čine Martin Lawrence i Will Smith i dobit ćemo hrpu smijeha i akcije na fimlskom platnu. Iako smo već zbog same radnje i odnosa ovog “buddy-buddy” dvojca itekako guštali i smijali se tijekom trajanja prvog dijela filma “Bad Boys”, pojava predivnog crnog Porschea 911 Turbo dodatno je pojačala gušt gledanja filma.

Tim više što je ulogu u drugom nastavku dobio većinom nacrtani (odnosno animirani) Ferrari 550 Maranello.

Ovaj se Porsche s umjetnim disanjem u filmu pojavljuje tijekom relativno kratkih scena i svega nekoliko puta. Ali usprkos tome je svojom pojavom definitivno pojačao dojam filma i ponovno nas podsjetio zašto baš model 964 od svih generacija 911-ice nekako najviše volimo.

Tijekom tih nekoliko scena i prije svega zbog korištenja filtera na kamerama, ovaj je crni 911 ispao mračnim predmetom želja. A kulminacija sve te ljepote događa se u sklopu fenomenalno stiliziranog duela sa replikom slavne Shelby Cobre koju u sceni finalnog obračuna utrkivanjem preko avionske piste (u ulozi negativca) u zid zabija Tcheky Karyo.

I već je ta jedna-jedina scena zapravo sasvim dovoljan motiv da se samim spomenom modela 964 Turbo sjetimo filma i obrnuto.

Sve je rečeno… Do sutra. Foto: Adobe stock

AKO STE PROPUSTILI POGLEDAJTE PRETHODNE MODELE S OVE MEGA LISTE:

1. Filmski automobili koje smo obožavali – 1. dio

2. Filmski automobili koje smo obožavali – 2. dio

3. Filmski automobili koje smo obožavali – 4. dio