Filmski automobili koje smo obožavali – 1. dio

OK, ruku na srce, knjige jako volimo. No…

…No obzirom na užurbani tempo života, nerijetko ih nemamo vremena pročitati od “A do Ž”. A kad i imamo, često je to u toliko “etapa” da nakon nekoliko mjeseci na stranici 237 zaboravimo što je bilo aktualno tijekom prvih 50. Zato su filmovi često logičan izbor.

I to ne samo zbog lakoće gledanja celuloidnog uratka unutar sat i pol do dva, već i zbog vizuala, zvukova, efekata i svega ostalog što pridonosi kompletnom dojmu – pogotovo ako se radi o filmovima u kojima automobili igraju neku od glavnih uloga. Pa eto, izdvojili smo neke koji nama puno znače i to ne prema nekoj unaprijed zacrtanoj rang-listi, već jednostavno kako su nam padali na um.

1. Aston Martin DB5

Ovaj je Aston proizveden još davne 1964. godine kao jedan od najluksuznijih “Grand Tourera” svih vremena. Stoga nije ni čudo kako je upravo taj model kao pojam elegancije, luksuza i svega onog što James Bond kao vječni playboy s pištoljem i dozvolom za ubojstvo ima na raspolaganju, stavljen u službu tog najtajnijeg agenta njenog veličanstva.

I baš kako je Sean Connery svojim bezobraznim šarmom i izraženim seksipilom (da citiramo ženski dio publike) po mnogima ultimativan izbor glumca u ulozi prokletog tajnog agenta (iako je nama Roger Moore puno draži u toj ulozi), tako je i Aston Martin DB5 izbor većine kada se spomene automobil koji je najslavnije dupe u službi njenog veličanstva prevozio po raznim lokacijama na kojima se branila demokracija.

Na filmu je ovaj Aston Martin opremljen raznim Q-ovim idejama i detaljima kakvi su potrebni samo najtajnijim agentima. Stoga se u sklopu popisa opreme nalaze raznorazni uređaji i sustavi poput rezača guma, “pop-up” stražnjeg spojlera protiv metaka svih kalibara i vrsta, blindirane šasije i sistema za izbacivanje suvozačkog sjedala.

No u stvarnosti tu opremu za DB5 u Astonu nikada nisu ponudili. Kada je Aston Martin DB5 debitirao u “Goldfingeru“ sa tada moćnim motorom od 282 konjske snage, stekao je instant-slavu i promoviran je u legendu koja traje i dan-danas. Stoga nikoga ne bi trebalo čuditi da se konkretan glumac na četiri kotača na jednoj Christie´s aukciji prodao za oko 4 milijuna eura.

2. DeLorean DMC-12

Predstavljen svijetu 1981. godine na salonu automobila u Detroitu, ovaj se automobil doista mogao dičiti svim potrebnim dodacima neophodnim za preživljavanje u Americi tijekom osamdesetih godina prošlog stoljeća.

Kičast, uglat, (pre)slab i s niskom potrošnjom (za američke pojmove), što je bilo od saveznog značaja s obzirom na tada i dalje aktualnu naftnu krizu. Još kada se uza sve to spomenu “Gull-wing” vrata kao za mnoge pojam vječnog kiča i nepotreban detalj kojem je svrha isključivo još nepotrebnije privlačenje pažnje, eto nam savršenog automobila iz osamdesetih.

Uglavnom, sa svim tim “atributima” DeLorean DMC-12 predstavlja pravi automobil za playboye diljem Amerike.

No prava je slava i svojevrsno promaknuće iz automobila u legendu za DMC-12 stigla tek 1985. godine – oko tri godine nakon prestanka proizvodnje samog automobila. Tada se naime DeLorean DMC-12 pojavio u jednoj od glavnih uloga jednog od ponajboljih filmova koje smo gledali dok smo bili mali – “Back to the Future“.

U sklopu filma je DeLorean vrlo jednostavno (odnosno uz dodatak malo Plutonija) pretvoren u vremenski stroj s kojim se tada mega popularni Michael J. Fox provozao do 50-ih i nazad.

DeLorean DMC-12 se tamo negdje 2008. godine ponovno počeo proizvoditi u Texasu.

Tvrtka koja je ponovno pokrenula proizvodnju ove filmske legende otkupila je hrpetinu originalnih dijelova i nekoliko gotovih šasija koje nikada nisu postale kompletan automobil, budući da je John DeLorean bankrotirao sada već davne 1982. godine. Doduše, teksaška ekipa predvođena Steve Wynneom proizvodi DMC-12 bez “Flux Capacitora”, ali to i nije toliko bitno.

Ovo je prvenstveno automobil kao filmska zvijezda. A svi znamo da filmske zvijezde ne moraju nužno biti normalne.

Mini Cooper S 1275 foto: Minifinity

3. Mini Cooper S 1275

Mini kao pojam u auto-industriji doista ne bi trebalo nikome posebno predstavljati, jer već i Vrapci na granama znaju što ovaj maleni Btiranac na četiri malena kotača znači za svijet automobila. No ionako nismo planirali o Miniju po tko zna koji puta pisati litanije i odavati počasti, već ga ovom prilikom samo spomenuti u kontekstu slogana “Self Preservation Society”.

Riječ je o filmu koji je zajedno sa spomenutim sloganom Mini pretvorio u ikonu iz sedamdesetih godina prošlog stoljeća.

U slavnom originalu filma “The Italian Job“ iz 1969. godine sudjelovalo je tri minija i “Union Jack” kombinacija boja. Predvođeni Michael Caineom za volanom, sva su tri Minija radila kaos na ulicama talijanskog grada Torina.

Vozilo se po kanalizacijskom sustavu, zatim na javnim trgovima ometajući svadbene povorke i svečanosti, te prekidajući proizvodnju vratolomijama po krovovima tvornica. No najljepši dio te poprilično sumanute jurnjave u kinima nije viđen, jer se genijalan ples tri Minija i nekoliko policijskih Alfi pojavio tek u sklopu DVD-izdanja filma.

No i bez te scene (inače jedne od nama omiljenih ikad), Mini je ulogama u ovom filmu po tko zna koji puta potvrdio svoj status apsolutne ikone.

Šteta je samo što se moderan svijet filma odlučio upropastiti sjećanje na originalni Mini i isto tako originalan “The Italian Job” – i to s automobilima istog naziva koji s rječju “mini” nemaju nikakve veze, obzirom su neke verzije moderne iteracije ovog automobila danas veće od prosječnog CrossOvera.

Ford Mustang GT 390 foto: Stangnet

4. Ford Mustang GT 390

Ooooo daaaaaa! Već sami naziv ovog automobila kod većine auto-entuzijasta izaziva podizanje dlaka na rukama, a kod ponekih i ozbiljne probleme zbog neočekivanog izbacivanja tjelesnih tekućina. No kako nismo portal koji se tematikom veže uz medicinu, definitivno ne bih ulazio u detalje oko takvih situacija, pojava i fenomena.

Za one koji znaju, ne treba posebno objašnjavati o kakvom se automobilu radi. Ali za slučaj da među vama cijenjenim čitateljima netko ipak nije doživio Steve McQueena u ponajboljem filmu iz njegove pozamašne karijere po imenu “Bullitt“, rekao bih samo kako je natjeravanje u sklopu tog filma pokušalo replicirati nekoliko filmova iz novijih vremena.

I naravno da nikome takvog što od tada do danas nije pošlo za rukom. Jer Mustang-Charger-McQueen kombinacija u potjeri ulicama San Francisca ispada jednostavno neponovljivom. I to iz preko nekoliko razloga.

Mustang je (pre)brutalan, McQueen je (pre)cool, a “Bullitt” je jedan od onih filmova koje svaki oktanoglavac jednostavno mora imati u originalu na polici. Ako niste pogledali “Bullitt”, propustili ste jako, jako puno.

A ukoliko pak jeste, a spomenuta vas je scena u kojoj Mustang i Charger imaju glavne uloge nekim slučajem ostavila ravnodušnima, radije priznajte sami sebi da automobili zapravo nisu vaše polje interesa i posvetite se nečemu poput izrade goblena.

5. Plymouth Fury

OK, horori možda i nisu ono u čemu guštate i što vas zanima. No ako već niste gledali film koji potpisuju dva najveća genijalca u povijesti tog žanra – John Carpenter i Stephen King, za “Christine“ ste vjerojatno čuli.

Radnja je jednostavna koliko je i ovaj model Plymoutha predivan, a svodi se ukratko na slijedeće: iskompleksirani štrkljavi klinac ima najboljeg frenda-sportaša i odlikaša kojem su Tata i Mama kupili Dodge Charger R/T. Štrkljavi klinac naravno nema automobil. A želi ga. I to jako.

Stoga ubrzo nakon uvodnog dijela filma naš iskompleksirani glavni lik kupuje razvaljeni auto od bezobraznog i krezubog čiče u pelenama i kreće u restauraciju do posljednjeg vijka.

A onda sve malo-pomalo odlazi k Vragu – pomalo zbog dežurnog školskog bullyja koji ga ima “na piku” i ne da mu pojesti užinu koju mu Mama svakodnevno sprema za školu, a onda i spletom još nekih okolnosti striktno adolescentskog tipa.

Problemi u pravilu nastaju kad se ovaj crveni Plymouth Fury odluči u vlasništvu imati kompleksaša, umjesto da je situacija obrnuta, pa se uz par ubojstava i sličnih simpatičnih situacija u kojima auto ima glavnu ulogu, film rasplete do situacije gdje od “Christine” nastane samo isprešana kutija.

Navodno je za potrebe snimanja filma korišteno 23 različita primjerka Plymouthovih modela Fury i Belvedere, no to nikada nije potvrđeno od strane nekog relevantnog, odnosno od onih koji su u snimanju filma sudjelovali.

Ali taj dio priče ionako nije toliko bitan, jer “Christine” od sredine osamdesetih do danas itekako među filmskim automobilima (a i šire) stoji poput vječne kraljice mature. I to s punim pravom. Jer je ovaj automobil jednostavno predivan.

6. Dodge Monaco

Ovaj se automobil ni po čemu ne može usporediti sa ušminkanim automobilima koje smo do sada na listi naveli. Jer Dodge Monaco kao klasična glomazna američka limuzina iz sedamdesetih ne privlači poglede. Samim time ovaj automobil predstavlja jedan od “onih” kakve nikada niste poželjeli imati u vlasništvu – pogotovo u ovakvom stanju. No upravo je zbog toga ovaj glomazni Amer s četverim vratima možda i jedan od najinteresantnijih.

Naime, radi se o zvijezdi na četiri kotača iz filma “The Blues Brothers” – filma koji na savršen način koketira s glazbom, glumom, komedijom i pukim pretjerivanjem. Dodge Monaco se unutar priče pojavljuje u obliku još jednog u nizu tipično prevelikih, presporih, poprilično nevozljivih i besmislenih američkih automobila.

Znate, onih koji su u svojoj srži posebni po…hm…ama baš ni po čemu.

U filmu je doduše ovaj automobil portretiran sasvim suprotno, odnosno kao nešto izuzetno posebno i trajno, a tandem Belushi-Aykroyd i dan-danas slovi kao jedan od najuvjerljivijih i najpreciznijih filmskih opisa kako točno izgleda kad je netko savršeno cool. Čak i kada nije.

U prilog svemu tome ide i činjenica da su neka od najvećih svjetskih imena Blues i R&B glazbe s početka osamdesetih poput Jamesa Browna, Arethe Franklin i Raya Charlesa svojim nastupima sudjelovala u filmu. A kao šećer na kraju dodajmo i scenu najmasovnijeg razbijanja policijskih automobila ikad snimljenu, u kojoj je “život dalo” preko 130 “policijskih” limuzina.

Tako se nešto na filmu nikad više nije ponovilo, iako je u drugom nastavku serijala “Smokey and the Bandit” količinski bilo poprilično blizu.

Bilo kako bilo, mi bismo Dodge Monaco vrlo rado imali ispred zgrade. Čak i u ovakvom razvaljenom stanju i policijskim bojama iz sedamdesetih. A s obzirom na to da je mogućnost za tako nešto praktički ravna nuli (jer, vjerovali ili ne, nema ih u opticaju skoro nigdje), na svu sreću imamo film, pa guštamo.

7. Volkswagen “Buba” Typ 1

Primjetili smo (a najvjerojatnije i vi cijenjeni čitatelji) kako je do sada ova lista prepuna američkih automobila, što nikako nije fer. I upravo zato sada od ovog momenta prekidamo taj trend s jednim od najvoljenijih automobila koji su ikada proizvedeni – Volkswagenovom “Bubom”.

Doduše, ova “Buba” je već ionako najtvrdoglavijem automobilu svih vremena podarila još malčice slave kroz savršeno nezaboravan i istovremeno presladak lik utjelovljen u glavnom liku Disneyevog filma “The Love Bug” – Bubi pod imenom “Herbie”.

I vjerovali ili ne, generacijama kasnije to je ime zajedno sa brojem 53 i tri crte u kombinaciji ostalo među najupečatljivijim i najslađim imenima koje je filmski svijet ikad poznavao. Čak i dan-danas nije rijedak slučaj vidjeti “Bubu” uređenu na isti način na koji je “Herbie” bio uređen prije skoro 50 godina. A to je u najmanju ruku fascinantno.

Film je sam po sebi plod pomalo nastrane fikcije i konstantnog pretjerivanja, pa su neki proizvođači automobila bili jako razočarani “impotencijom” kojom su tvorci filma u usporedbi s markama poput Ferrarija, Shelbya i sličnih istaknuli “Herbieja” kao najbrži, najsposobniji i općenito najslađi super-auto svih vremena.

No s obzirom na uspijeh filma “The Love Bug” u kojem se “Herbie” po prvi puta pojavio, morali su prešutjeti i pokriti se ušima.

Navodno je tijekom snimanja ovog filma korišteno preko deset Buba, od kojih su neke bile sasvim fino uređene i dorađene sa komponentama preuzetim iz Porschea 356. No to ne spada nužno u onu rubriku pod nazivom “vjerovali ili ne”, jer su se u ono vrijeme umjesto “zelenih ekrana” i kompjuterske grafike s akcijskim scenama zabavljali stvarni vozači i kaskaderi.

Uglavnom, nekako se čini kako “Herbie” predstavlja jedan od onih automobila koje smo svi barem jednom poželjeli imati, zar ne?!

8. Citroen 2CV

Eto, i dalje razbijamo trend amerikanizacije ove liste (iako nećemo još dugo). Ovaj puta u obliku jednog sasvim sporednog filmskog automobila – malenog Citroënovog “Spačeka” u velikom filmu iz serijala o Jamesu Bondu – “For Your Eyes Only“.

Naime, scena u kojoj se ovaj automobil pojavljuje isto je toliko apsurdna kao i sve ostalo što se u tom dijelu filma događa – od hrpe zlikovaca u Peugeotima 504 koji po zavojitim cestama natjeravaju dugonogu brinetu u bijegu, pa sve do razaranja maslenika i još pokojeg hortikulturalnog dobra.

I sve to u momentima dok se Roger Moore (koji u ovom filmu tumači agenta nula-nula-pištolj) nalazi na suvozačkom sjedalu i (najvjerojatnije) moli Boga za vlastiti život. Fenomenalno apsurdna scena u tipičnoj maniri pretjerivanja kakvu je moguće vidjeti samo u filmovima serijala o Jamesu Bondu.

Doduše, “Spaček” je u to vrijeme već bio utjelovljen kao jedan od najpraktičnijih, najprodavanijih i općenito legendarnih automobila koji žive vječno, pa je ova fimska scena ispala tek jednom kapi u moru slave za ovaj automobil. Jer “Spaček” već odavno stoji rame uz rame uz Mini Cooper, Renault 4, Fiat 500 i Volkswagen “Bubu”, pa dodatna fama tu i nije bila prijeko potrebna.

Ali s obzirom na more opakih, brzih i skupih automobila s kakvima se svijet filma svako malo poigrava, bilo je lijepo vidjeti ovaj smiješni Citroën u jednoj od svojih najluđih uloga.

Iako možda “Spaček” nikada nije predstavljao auto snova i nismo ga nikada poželjeli imati u svom vlasništvu, Carole Bouquet u ulozi brinete koja divlja po maslenicima itekako bi nam dobro došla.

Ako ni zbog čega drugog, onda barem da nam pravi društvo uz kavu.

Ford Falcon XB GT foto: Speedmonkey

9. Ford Falcon XB GT

Ovaj je automobil sa svojim stvarnim nazivom u pravilu relativno nepoznat. Ali je s druge strane pod nazivima “Last V8” ili “Interceptor” instantno poznat svima koji su ikada na filmu primjetili neki automobil. Uglavnom, automobil se prodavao pod nazivom Ford Falcon XB GT Coupé.

Ne zvuči poznato? OK. Onda spomenimo film u kojem se ovaj automobil pojavio i na mapu automobilističke ludosti postavio Australiju i najisplativiji australski proizvod koji se zove Mel Gibson.

I dalje vam nije poznato? Da li onda možda “Mad Max“ zvuči poznato? Da…i mislili smo da bude.

Onima koji i dalje ne znaju o kakvom se filmu radi, recimo da je riječ o jednom poprilično nasilnom filmu post-apokaliptične tematike. Dobrim dijelom preuzet iz stripa “Jeremiah”, a dijelom iz bolesne mašte George Millera proizašle iz tada najnovijeg “nuklearnog” trenda koji je zahvatio prije svega Ameriku, priča o “Ludom Maxu” postala je hit praktički preko noći u cijelom svijetu.

No kako ne bismo ponovo pričali priču već mali milijun puta ispričanu u filmskim kuloarima, vratimo se automobilu koji fanovi filma dan-danas repliciraju u svojim garažama.

Radi se ukratko o australskoj verziji Ford Torina. Automobila koji za Ford ne znači nikakvu revoluciju, ali i dalje itekako vrijedi spomena. Ovaj je Ford mnogima poslužio kao dokaz da Australci sve rade drugačije i prilagođeno svojim potrebama i afinitetima. Jer Falcon XB GT Coupé i dalje izgleda kao Ford Torino, ali već na prvi pogled djeluje kao da ima poremećaj osobnosti.

Filmska je verzija ovog australskog Forda imala montiranu optiku prednjeg kraja izvedenu od strane tada bivšeg dizajnera u Fordu – Petera Arcadipanea.

Zatim kroz poklopac motora poput frajera na godišnjoj konvenciji feministica strši kompresor marke Weiand koji nažalost u prvom dijelu filma o “Mad Maxu” nije bio u upotrebi, već samo pogonjen strujom kako bi već ionako atraktivan Ford Falcon bio još atraktivniji.

Onda vrijedi spomenuti “Cobra” zadnji spojler preuzet s Mustanga, “Zoomies” cijevi ispušnog sustava koje su završavale na boku automobila, te proširene rubnjake pod kojima su se nalazili za ono vrijeme ultra-široki “Sunraysia” kotači. Tim je komponentama Ford Falcon XB GT Coupé u ovom filmu ispao poput nasilnog remek-djela s kraja sedamdesetih.

Nadalje, može se slobodno reći i kako je ovo bio jedan od prvih pokušaja tuninga na filmu – i to savršeno uspio pokušaj.

Film je usprkos poprilično malom budžetu isto toliko poremećen i nasilan koliko i fenomenalan, a sami su automobili s “Interceptorom” na čelu među najupečatljivijima ikad viđenim na polju sedme umjetnosti. A Falcon u ovom estradnom izdanju predstavlja plod nastrane mašte. I zato je savršen.

10. Chrysler/Dodge M4S

Generaciji koja prve sezone serije “2 and a Half Men” smatra televizijskom starudijom, ovaj film kao i njegova glavna zvijezda u obliku automobila neće biti poznati. No zato i jesmo ovdje – da pripomognemo malo i pokušamo educirati auto-entuzijaste i one koji se takvima osjećaju.

Dakle, glavni glumac ovog dijelom od Chrysler korporacije sponzoriranog i relativno niskobudžetnog filma pod imenom “The Wraith“ zove se Charlie Sheen. Dotični glumi lika koji je u pravilu tragična i fatalna žrtva ljubomore kompleksom Boga oboljelog srednjoškolca.

No ne bi Ameri bili Ameri kada žrtvu iz čiste teatralnosti ne bi vratili iz mrtvih – i to u obliku nabrijanog “svemirca” zamaskiranog u crno trkaće odijelo s hrpom metalnih dodataka, Simpson kacigom i sačmaricom iz pakla. Jer dotični samo kao takav može donijeti pravdu i time svijet vratiti u balans.

Stoga uz sve te detalje na raspolaganju ovaj nepravedno smaknuti klinac na raspolaganju ima i opak auto pogonjen munjama iz Čistilišta. Tako obučen i upakiran u gore spomenuti konceptni

Dodge izaziva bandu predvođenu likom koji ga je ubio zbog ljubomore, a sve se u pravilu svodi na sumanute utrke po napuštenim cestama nekog gradića u centru tipične američke zabiti. Toliko o radnji, a sad bismo mogli malo i o autu…

Dakle, godina snimanja filma je 1986., a spomenuti Dodge u biti je spoj tvrtke Mopar koja se brine za tuning Dodge i Chrysler modela već mali milijun godina. Partner je i tvrtka PPG koja je iz kevlarskih vlakana izradila unikatnu karoseriju i obojala je u najluđu nijansu sive boje ikad viđenu do tada.

Motor je 4-cilindrični 2,2-litarski Turbo preuzet iz Dodgeovog modela Daytona i dorađen od strane renomirane tvrtke Cosworth. Stvarne brojke koje preciziraju snagu od oko 440 konja bile su dovoljne da automobil koji teži tek nekih 1,100 kg prenesu do stotke za manje od 4 sekunde i postignu za tadašnje američke pojmove rekordnih 300 kilometara na sat maksimalne brzine.

Samim time je sve to zapravo vrlo impresivno – pogotovo ako se uzme u obzir da je prvi koncept ovog automobila predstavljen nekih 5 godina prije početka snimanja filma.

Inicijalno je Dodge M4S (što je skraćenica za Mid-Engine 4-cylinder Sportscar) zamišljen kao demonstracija sile, no slavu je dodatno stekao izborom za glavnu auto-ulogu u ovom filmu, te kao “Pace car” na Indy 500, odnosno jednoj od najslavnijih utrka u Americi.

Za potrebe filma izrađeno je šest automobila, od kojih četiri nisu imala ni motor, te koji su totalno devastirani tijekom snimanja filma. Jedan je primjerak poslužio kao automobil s kojim su se koristili dubleri, a jedan je sitnu kilometražu prešao sa Charlijem Sheenom za volanom.

Taj je ostao u komadu i preživio snimanje od nekoliko mjeseci, te je nakon snimanja filma i restauriran. A u današnje vrijeme svako malo posluži u prezentacijske svrhe na sajmovima diljem Amerike.

Šteta je da Dodge M4S nikada nije izašao iz konceptne faze. To doduše i nije nešto pretjerano čudno s obzirom na projiciranu cijenu od oko milijun i pol dolara po komadu. No svejedno nam je žao, jer bi se s ovakvim automobilom Amerikanci mogli i dan-danas ponositi.

AKO STE PROPUSTILI POGLEDAJTE PRETHODNE MODELE S OVE MEGA LISTE:

1. Filmski automobili koje smo obožavali – 2. dio

2. Filmski automobili koje smo obožavali – 3. dio

3. Filmski automobili koje smo obožavali – 4. dio