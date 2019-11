FIAT 500X Sport kao automobil kojem pojam “sport” baš i nije jasan

Zamislite čovjeka od 150 kilograma čije srce bez ikakve naznake opterećenja tuče oko 150 otkucaja u minuti. Može li se takva osoba nazvati sportašem?

Hm… U Fiatu očito misle da se može.

Fiat 500X – CrossOver izmišljotina koju su Talijani odlučili ponuditi na tržište SAD-a. Automobil koji zapravo nema neko svoje posebno mjesto na tržištu, te jedan od onih modela bez kojih se itekako može. Doduše, kao jedan od atributa za 500X vrijedi spomenuti početak kraja proizvodnje oku krajnje neugodnog modela 500L, ali izuzev zasluga koje ovaj automobil bilježi u tom procesu nema baš puno toga što bi se moglo nazvati posebnim. A razloga za takvo razmišljanje postoji itekako puno.

Realno gledano, Fiat 500X nije ružan automobil. Dapače, na njemu se može naći sto i jedan detaljčić koji je u tipično talijanskoj maniri dizajniran do savršenstva. Stoga se karoserija ovog automobila može bez problema nazvati dopadljivom. Ali u tome i leži dobar dio problema za 500X, jer biti dopadljiv zapravo je opis koji bi Zagorci preveli kao „ni vrit ni mimo“, a to definitivno ne znači da je ovaj automobil ikome poželjan i poseban. Zapravo je na neki način žalosno da se Fiat uz bogatu povijest pomalo problematičnih, ali istovremeno i zanimljivih i posebnih modela odlučio proizvesti nešto ovakvo, ali tako današnje tržište automobila funkcionira u svom općenitom smislu, pa što se i Talijani ne bi priklonili trendu. Uglavnom, dizajnom Fiat 500X neće baš pretjerano privući nikoga. Benzinskim motorima u rasponu od 1 do 2,4 litre i Dieselom s 2 litre zapremine ovaj Fiat također ne predstavlja nikakvu revoluciju, a ista je priča i u domeni voznih svojstava, jer 500X predstavlja tipičan CrossOver. Dakle i opet ono zagorsko „ni vrit ni mimo“.

No usprkos tome se ovaj (ne baš) maleni Fiat i dalje prodaje, a s obzirom na nekih 5 godina staža na tržištu, ekipa iz Torina se odlučila obnoviti ponudi. I tako je nastala „Sport“ verzija Fiata 500X.

U sklopu nekih prošlih vremena je na sam spomen sufiksa „sport“ za neki Fiatov model rastao interes. Počevši od modela 1500 i 1600S, preko legendarnog Fiata 124 Sport Spider, pa sve do nekih novijih i jednako sportski-nastrojenih iteracija pojedinih modela, reklo bi se da Fiat i sportska-orijentacije idu jedno uz drugo poput prsta i nokta. No tijekom posljednjih godina su u Torinu očito zaboravili što taj pojam konkretno znači. Jer Fiatovi modeli s tim sufiksom već godinama imaju veze sa sportom poput prosječnog domaćeg političara s pojmom poštenja. Odnosno nikako. Stoga je i 500X Sport jedan od Fiatovih automobila koji prate tu ideologiju neznanja i brkanja pojmova.

Motor ovog najnovijeg „sportskog“ Fiata svodi se na 1,3 litre zapremine, jedan Turbo-punjač, 177 konjskih snaga i 285 Nm maksimalnog okretnog momenta (buraz). Pogonski kotači su većinom prednji, dok kao opciju kupci imaju i pogon na sva četiri kotača, što je u svakom slučaju plus nad konkurencijom. Ali ne baš pretjerano veliki plus. Jer proizvoditi CrossOver sa 177 konja u današnje vrijeme stvarno nije ni po čemu posebno i vrijedno hvale – pogotovo nakon nekih 5 godina postojanja na tržištu koje se iz dana u dan sve više i brže razvija. Čak ni kada mjenjački sklop podrazumijeva (krajnje nepotrebnih) 9 brzina.

No FCA-grupacija takav automobil doživljava vrijednim sufiksa „Sport“, pa neka im bude.

S obzirom na to da se 500X kao model unutar Fiatove ponude od 2014. godine nalazi u praktički nepromijenjenom izdanju, suptilnim se promjenama i nekim novim detaljima ekipa iz Fiata poigrala za 2020. godinu u sklopu koje bi se 500X i dalje trebao nalaziti na tržištu.

Fiat nije drastično promijenio model 500X od trenutka kada je prvi put stigao na tržište, ali je predstavio posebna izdanja koja će pomoći u održavanju automobila relevantnim. Na sajmu automobila u Los Angelesu 2019. godine Fiat će predstaviti novu trim 500X Sport, koja će postati četvrta razina trimanja u modelnoj godini 2020. godine. Ideja je uz već postojeće pakete opreme pod nazivom „Pop“, „Trekking“ i „Trekking Plus“ kupcima predstaviti sve te nove detalje i „sportsku“ orijentaciju kada se 22. studenog (odnosno za nekoliko dana) otvore vrata ovogodišnjeg salona automobila u Los Angelesu. Dotični bi se „sportski“ Fiat 500X u smislu opreme trebao pozicionirati iznad baznog „Pop“ paketa i onog idućeg po redu pod nazivom „Trekking“, ali i ispod „Trekking Plus“ paketa – i to po cijeni od 26,895 Dolara, odnosno nekih 24,300 Eura prema trenutnom tečaju obje valute. A za tu će lovu kupci dobiti gore spomenuti motor i mjenjački sklop u kombinaciji s nekoliko novih boja, par novih dezena felgi i sve sile većih i manjih detalja s kojima su u Torinu poželjeli naglasiti „sportski“ karakter ovog automobila.

Izvana dakle izuzev „Van Rovente Red“ crvene boje i 19-inčnih felgi koje dolaze uz doplatu, Fiat 500X Sport dolazi s blago redizajniranim prednjim i stražnjim dijelom, nekolicinom zatamnjenih (da ne kažem kontrastnih) dijelova karoserije, te nekolicinom onih koji su iz nekog razloga proživjeli kromiranje. Novost su i cjelogodišnje Michelin CrossClimate gume, te „sportski“ dvostruki nastavci ispušnog lonca, a sam kraj ove osvježene i „sportske“ varijacije na temu Fiata 500X predstavljaju i opcije lakiranja krova u crno ili neku drugu boju po želji kupaca.

Interijer izuzev klasičnih detalja poput klima-uređaja, infotainment-sustava i raznoraznih stiliziranih dijelova u sklopu ove „sportske“ verzije dolazi i s novom presvlakom volana. Dotična je izvedena od kože i prošivena crvenim (da ne kažem kontrastnim) šavovima, čime se savršeno uklapa s ostatkom interijera. Jer u Fiatu su odlučili poigrati se s materijalima i sivilo razbiti s crvenim detaljima gdje god je to bilo moguće i izvedivo. Uz sav se taj crveno-sivo-crni kontrast u sklopu interijera pronašla i nekolicina srebrnih detalja poput pedalica, ručice mjenjača i sličnih komponenata zbog kojih brošura izuzev pojma „sport“ navodi i pojam „luksuz“.

Uglavnom, interijer ovog Fiata daleko je od lošeg ili ružnog mjesta za provesti vrijeme, ali s obzirom na apsolutno krivu interpretaciju nekih pojmova i na kraju krajeva tek još jednog u nizu „urbanih“ i „gradskih“ CrossOvera kakvima je tržište već odavno preplavljeno, ovaj je Fiat daleko od automobila kakav bismo poželjeli imati u svom vlasništvu.

A za kraj ovog osvrta čini se logičnim postaviti i jedno pitanje…

Pobogu zašto umjesto ovog opskurnog i potpuno krivog poimanja bilo čega „sportskog“ Fiat jednostavno nije jedan dio primjeraka modela 500X prepustio brodu luđaka iz Abartha? Jer takvim bi se potezom sastavio stvarno hvale vrijedna verzija ovog modela. OK…možda na stražnju klupu ne bi stalo ni dijete od 6 godina, te bi s automobila zbog hlađenja ili neke sasvim sedme ideje nedostajao pokoji dio, ali ako već ništa drugo, onda bi takav automobil barem izazvao osmijeh i ozario lice.

Ovako je Fiat proizveo još jedan bljedunjavi automobil s krivim premisama u sklopu popisa opreme, a to je pak za Fiat jednostavno tužno.

No ako već ništa drugo, onda Talijani barem nisu stvorili bespotrebnu kontroverzu i upakirali je u Nissan Micru koju su godinama u podrumu vezali za radijator i hranili pivskim kvascem. A to je pak definitivno jedna pozitivna strana za Fiat 500X.

Ostalo je ionako na kupcima…