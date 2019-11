Evo kako zimi možete brže ugrijati motor vozila!

Kad je grijanje uključeno ventilator koristi cirkulaciju rashladne tekućine kako bi ugrijao vozilo!

Hladno vrijeme nosi nove navike, a jedno od najvažnijih pitanja je što učiniti da što prije zagrijemo motor automobila? Stajanje na parkingu s uključenim motorom ne dolazi u obzir. Krenite, a jedan od savjeta je da u prvih nekoliko minuta isključite grijanje. Naime, kad je ono uključeno ventilator koristi cirkulaciju rashladne tekućine kako bi ugrijao vozilo (kroz takozvani heat exchanger ili izmjenjivač topline). To snižava temperaturu rashladne tekućine, a time je motoru potrebno više vremena da se zagrije.

Želite li brže ugrijati motor i sniziti potrošnju goriva, isključite na nekoliko minuta grijanje. Nećete mnogo izgubiti, jer dok se motor ne ugrije, ionako vam puše hladan i mlačan zrak. Izvor: Revija HAK.

Beat the Summer rush! We’re offering 10% OFF AIR CON SERVICES on all vehicles, just £45+VAT #stockport #offer #aircon pic.twitter.com/oHXGonHZ1D

— John Delany Motors (@DelanyMotors) April 15, 2015