Evo kako se naplaćuju kazne stranicima u Hrvatskoj koji naprave prometni prekršaj!

Do sada smo pisali kako po novom strožem zakona prolaze vozači koji su prekršili prometne propise, no oduvijek ostaje pitanje kako sve to funkcionira kada prometni prekršaj napravi stranac za upravljačem vozila.

Prometna policija vrši kontrolu foto: Zagrebacka Policija

Svi se pitaju kako i da li se naplaćaju novčane kazne, a mnogi su uvjereni kako premda uhvaćeni u prometnom prekršaju nikad ne plate svoje kazne. Naplata kazne strancu pitanje je koje sve zanima. Strani državljanin koji je uhvaćen u prometnom prekršaju u Hrvatskoj dužan je platiti novčanu kaznu za sve prekršaje, kao što je najčešće u pitanju prekoračenje brzine. No, nije sve tako jednostavno kao kada se u prometnom prekršaju „ulovi“ domaći vozač. Od svake države ovisi hoće li pokrenuti prekršajni postupak u slučaju neplaćanja kazne ili poduzeti neke druge zakonom predviđene mjere. Po tom pitanju odluka je na državi iz koje dolazi vozač. Sada je svima jasno kako hrvatska policija ne raspolaže brojem stranih vozača kažnjenih na ovaj način.

Istovremeno iz policije objašnjavaju kako su sve europske države dužne na zahtjev druge države dostaviti podatke o vlasniku vozila za 8 prometnih prekršaja. Da navedeno koji su to prometni prekršaji:

– prekoračenje ograničenja brzine

– vožnja bez korištenja sigurnosnog pojasa

– prolazak kroz crveno svjetlo

– vožnja pod utjecajem alkohola

– vožnja pod utjecajem droga

– vožnja bez zaštitne kacige

– vožnja prometnim trakom u kojem je zabranjena vožnja

– nezakonito korištenje mobilnog telefona ili drugog komunikacijskog uređaja u vožnji



Svakako trebamo napomenuti kako je za te prekršaje propisana kazna u rasponu od 300 do 20.000 kuna te do 60 dana zatvora. Svakako treba istaknuti kako je naplata novčanih kazni osobama s prebivalištem izvan Hrvatske vezana uz veće troškove, među kojima je i trošak prijevoda.

Policija utvrđuje tko je vlasnik vozila, a potom se na adresu šalje obavijest o počinjenom prekršaju s mogućnošću plaćanja novčane kazne ili dostavljanja podataka o počinitelju prekršaja, odnosno osobi koja je upravljala vozilom. Plati li vlasnik vozila kaznu, predmet se okončava, a ako dostavi podatke o osobi koja je upravljala vozilom i počinila prekršaj, obavijest o počinjenom prekršaju uz mogućnost plaćanja novčane kazne dostavlja se toj osobi. A što ako uhvaćeni vozač u prekršaju ne plati kaznu?

Tada ovisno od visine kazne, predmet se može ustupiti na naplatu državi u kojoj osoba ima prebivalište ili se po zatjecanju osobe na teritoriju države koja je utvrdila prekršaj osobi uručuje nalog za plaćanje kazne.