Evo kako možete potpuno besplatno prekontrolirati ispravnost svog vozila!

Ako sumnjate da vaš limeni ljubimac ne radi kako bi trebao, ili čisto preventive radi želite s njime otići na “sistematski pregled”, no do sada ste to odgađali jer vam je novac uvijek bio potrebniji na nekoj drugoj strani, sada je idealna prilika da to obavite i to BESPLATNO na danima tehničke ispravnost vozila!

U sklopu akcije nema sankcioniranja vozača za čija se vozila utvrdi da su tehnički neispravna, nego će ih se savjetovati o načinu otklanjanja neispravnosti.

Pozivamo vozače da sa svojim vozilima pristupe preventivno-sigurnosnoj akciji Dani tehničke ispravnosti vozila pod pokroviteljstvom Nacionalnog programa za sigurnost cestovnog prometa, a koju provode HAK, CVH i stanice za redovni tehnički pregled vozila, u sklopu koje će u razdoblju od 25. do 30. studenog ove godine biti omogućen besplatni tehnički pregled svim vlasnicima vozila koji se sa svojim vozilima pojave u bilo kojoj stanici za redovni tehnički pregled vozila u RH (osim onim vlasnicima čija su vozila u terminu redovnog tehničkog pregleda u tom razdoblju).

Cilj akcije je skrenuti pozornost vozačima na važnost tehničke ispravnosti vozila u kontekstu cestovne sigurnosti, jer je vozilo, uz vozača i cestu, ključan čimbenik te sigurnosti.

Prvih 15.000 vozača koji budu sudjelovali u akciji na poklon će dobiti pakiranje od tri litre tekućine za pranje vjetrobranskog stakla vozila koja je prilagođena uporabi u zimskim uvjetima (otporna na smrzavanje do – 25oC), čime se vozače želi dodatno motivirati da pristupe akciji (15.000 poklon pakiranja tekućine raspoređeno je po svim stanicama za redovni tehnički pregled vozila u RH).

