Eto nekoliko glupavih razloga za povlačenje automobila iz prodaje…

Nema druge, nego ovako nasloviti ovu temu, jer svijet automobila i njihove proizvodnje ponekad stvarno može biti poprilično blesav.

„Tko radi, taj i griješi“. Ta je prastara narodna poslovica apsolutno ispravna. I usprkos tehnologijama, radnoj etici, te svim mogućim i nemogućim pravilima i regulama, oko pogrešaka nitko ne bi trebao gubiti kosu i san.

Jer greške su se oduvijek događale i uvijek će se događati. Samim time je i za u teoriji često nepogrešivu auto-industriju moguće svjedočiti greškama.

Od onih u dizajnu, preko onih ergonomskog tipa, pa sve do mehaničkih i inih drugih propusta, svi smo svjedoci da auto-industrija nije imuna na pogreške i propuste.

I to je sasvim u redu. Pogotovo ako proizvođači zajedno sa svojim odjelima sve te pogreške i propuste priznaju, te učine nešto kako bi se ekvilibrij vratio na dnevni red.

Tijekom desetljeća i desetljeća postojanja svijeta automobila, motiva za povlačenje pojedinih modela u servise i na doradu bilo je pregršt.

Neki su imali problema s mehanikom i strujnim krugovima, a neki su svoje propuste zabilježili na polju dizajna i završne obrade.

Proizvođači su takve modele redom povlačili u servise i obavještavali svoje vjerne kupce o potencijalnim rizicima kojima dotični na cesti zbog pojedinih propusta mogu biti izloženi. I u pravilu se sve uvijek otklanja na vrijeme i s voljom.

No kada se malo pogleda popis razloga zbog kojih su pojedini modeli automobila povlačeni u servise, čovjeku ipak dođe da se od srca nasmije.

Pogotovo ako se radi o čovjeku kojem sarkazam i cinizam predstavljaju forme svakodnevnog izražavanja.

Pa stoga krenimo upravo s jednim takvim popisom na koji biste se mogli nasmijati…

Honda Odyssey foto: Honda

Honda Odyssey: oznaka na dupetu

Iako Honda u mnogočemu slovi kao nepogrešiva, te oko sebe skuplja milijune vjernih štovatelja koji su u stanju zabiti odvijač u glavu nekome tko bi se eventualno usudio kritizirati ovu marku, to svejedno ne znači da je nepogrešiva.

Ali u ovom slučaju je ta nepogrešivost jednostavno smiješna. Jer povlačenje modela u servise zbog oznake modela koja se na dupetu nalazi s krive strane malčice je nepotrebno i smiješno.

No u Hondi su odlučili da tako mora biti i natpis „Odyssey“ su ovlašteni servisi i njihovi djelatnici morali skidati s lijeve strane stražnjeg kraja automobila i prebacivati na desni.

U Hondi su se brzo snašli s objašnjenjem oko ovog zahvata, pa je ubrzo nakon informacije o povlačenju određenog broja modela u servise rečeno kako je riječ o „problemu koji bi mogao dovesti do pretpostavke kako je automobil bio razbijen i kako je potom nestručno sastavljen, što bi u slučaju prodaje vozila moglo rušiti njegovu tržišnu vrijednost“.

Očito je da ekipa koja je pisala ovo objašnjenje nikada nije bila na Balkanu…

Toyota Camry foto: Toyota

Toyota Camry: pauci i zračni jastuci

Da…ovakav podnaslov zvuči poput nekog nebuloznog indie-horror filmskog uratka. Ali u stvarnosti poveznice između pauka i zračnih jastuka za Toyotu itekako postoje.

Naime, na modelu Camry je tijekom 2013. godine Toyota shvatila kako u klimatizacijskom sustavu postoji mogućnost blokiranja njegovog oduška.

U tom bi se slučaju dogodilo da kondenzat kaplje po glavnoj kontrolnoj jedinici s kojom se koristi sustav zračnih jastuka. A svi znamo da voda i struja jako brzo uzrokuju kratke spojeve i svu silu problema.

Nakon nekih tridesetak slučajeva u kojima su vlasnici ispred sebe tijekom vožnje imali upaljenu lampicu od zračnih jastuka (što ukazuje na grešku), Toyota je raskopala jedan Camry i u njemu pronašla rupu, kondenzat i uredno isprepletenu mrežu.

Nakon toga su se u Toyoti odlučili raskopati još pokoji primjerak modela Camry i pronašli su se identični detalji.

Stoga je zaključeno kako su za blokiranje oduška klimatizacijskog sustava krivi pauci.

Sram ih bilo.

Lincoln MKC foto: Lincoln

Lincoln MKC: krivo postavljena „Start/Stop“ tipka

Kao luksuzni ogranak Forda, Lincoln za mnoge pretile Amerikance već desetljećima slovi kao savršen izbor automobila za grad.

Stoga je prvi Lincolnov luksuzni SUV u Americi 2015. godine dočekan s vatrometom i tulumom do zore.

Ali samo nekoliko mjeseci nakon premijernog prikazivanja modela MKC, vlasnici su se počeli buniti, jer se automobil često gasio.

A razlog tim gašenjima za nekih 13,570 primjeraka ovog modela ispao je kombinacijom nespretnosti vozača i poprilično glupavo posloženih tipki unutar interijera.

S obzirom na to da je model MKC dolazio s „revolucionarnim“ mjenjačkim sklopom s kojim se upravljalo tipkama, naravno da su se Ameri odlučili uz sve te tipke postaviti još jednu – i to onu koja je palila i gasila automobil, te onu čije je slučajno dodirivanje tijekom vožnje bilo nemoguće izbjeći.

Uglavnom, svih je 13,000 i kusur primjeraka povučeno u servise, te im je zamijenjen modul na kojem se nalaze sve te silne tipke.

Time je Start/Stop sustav odvojen od mjenjačkog sklopa i problem je riješen zauvijek. Ali usprkos tome ovaj Lincoln i dalje ne slovi kao najpouzdaniji i najbolje sastavljen automobil u Americi.

Dapače, situacija je dijametralno suprotna. Ali o tome nekom drugom prilikom. Ako mi se bude dalo.

Chevrolet Aveo foto: Chevrolet

Chevrolet Aveo: kočnice bez kočnica

Da…dobro ste pročitali. Chevrolet Aveo se u stvarnom svijetu ponio poput one bijele Jette iz prvijenca sage o „Festendfjurijusima“.

Mislim, ako niste znali, u jednom se kadru spomenuta Jetta na startu utrke pojavljuje bez montiranih kočionih čeljusti. I to se vidi ako se film pauzira u tom trenutku.

Ekipa u Chevroletu (ili bivši zaposlenici tvrtke Daewoo, ako ćemo biti precizniji) očito je bila toliko fascinirana tom scenom, da se 2011. godine u prodajnim salonima pojavilo preko 4,000 primjeraka modela Aveo koji nisu imali kompletan kočioni sustav.

Doduše, kočione čeljusti su bile montirane, ali pločica na njima nije bilo. I to zato što su (navodno) otpadale u kontejnerima, odnosno tijekom transporta u prodajne salone. Ili ih je možda bilo potrebno nadoplatiti.

U svakom slučaju, zbog ovog propusta nije bilo nikakvih ozljeda i smrtnih slučajeva, jer su primjerci promptno vraćeni u servise, gdje je problem s kočnicama ubrzo otklonjen.

BMW X3 2018 foto: BMW

BMW X3: pokazivači smjera krive boje

Netko je u BMW-u tijekom 2018. godine očito zaposlio hrpu daltonista, jer pokazivači smjera (odnosno žmigavci) na modelu X3 nisu baš svijetlili narančasto, već crveno.

Doduše, problematika je bila pomalo čudna, jer je unutarnji dio stražnjih farova svijetlio narančasto, ali je onaj vanjski svijetlio crveno.

I to je jako zbunjivalo onih 4 i pol vlasnika koji su za volanom svog BMW-a sporadično koristili usluge koje žmigavci pružaju vozačima oko njih.

Stoga je ubrzo nakon detekcije ovog problema preko nekoliko (ne znam točno) primjeraka povučeno u servise na prisilnu izmjenu problematičnih dijelova koji se u BMW-u očito doplaćuju.

Uglavnom, ovo nije veliki problem, ali je svejedno smiješan.

Toyota Corolla foto: Edmunds

Toyota Corolla: pijani zračni jastuci

Ako ste kojim slučajem tijekom 90-ih godina prošlog stoljeća u svom vlasništvu imali Toyotu Corollu, onda su velike šanse da ste mijenjali zračne jastuke.

Jer je tijekom 1994. i 1995. godine skoro 628,000 primjeraka ovog automobila prisilno povučeno u servise zbog mogućnosti otvaranja zračnih jastuka uslijed prolijevanja pića po njima. Zvuči glupo, zar ne?!

Uglavnom, držači za čaše na sebi su imali rupice, pa je izlijevanje bilo kakve količine tekućine iz posuda u kojima se ona nalazila rezultiralo kapanjem po modulu koji kontrolira rad zračnih jastuka.

Pa kada bi se taj modul napio, zračni jastuci bi iskočili sami od sebe ili bi se pak (u blažem slučaju) samo upalila lampica ispred vozača.

Stoga eto još jednog razloga da ne pijemo dok vozimo. Jer bi se to što pijemo moglo proliti. A onda slijede pijani zračni jastuci i sva sila problema s njima.

Volkswagen Golf GTI foto: Volkswagen

Volkswagen Bora i Golf: vruća stolica



Ne…ovdje nije riječ o podnaslovu koji je namjerno vezan uz fekalije. Iako bi zapravo i mogao biti takav slučaj.

No u centru problematike i povlačenja nekih 90,000 primjeraka ovih VW-ovih modela u servise stoje kratki spojevi u sjedalima zbog kojih se dotična nekontrolirano griju. I tako do zapaljenja.

Povlačenje spomenute količine primjeraka ovih modela (uključujući i one s oznakama GTI) bilo je aktualno između 2002. i 2004. godine.

Ta je brojka od 90-ak tisuća primjeraka iz nekog razloga višestruko umanjena, te se iz nekog razloga spominju samo tržišta SAD-a i Kanade.

Ali i na prostoru Europe je bilo takvih slučajeva, pa je za pretpostaviti kako su muljaže za Volkswagen i prije „Dieselgatea“ bile jedan od postulata poslovanja.

Uglavnom, problematika je ubrzo nakon povlačenja u servise riješena. I navodno se nije ponavljala. A vi sad vjerujte u to ili nemojte.

Subaru Impreza foto: Subaru

Subaru Impreza, Outback i Legacy: automatsko paljenje automobila

Ne… Nije riječ o nekoj super-ultra-mega-popularnoj i iskoristivoj opciji za Subaruove modele, već o pomalo blesavo sklopljenoj komponenti navedenih modela.

Od 2010. do 2012. godine je svaki kupac ovih automobila na izbor imao CVT-mjenjački sklop. I to je super.

Dotični je mjenjački sklop dolazio u kombinaciji s paljenjem automobila putem daljinskog upravljača. To je također super.

No blagim i najčešće slučajnim mehaničkim udarcima po tom daljinskom upravljaču, dotični je sam po sebi palio automobil, nevezano uz to je li vlasnik blizu njega ili ne. A to baš i nije toliko super, zar ne?!

Neki su vlasnici gore navedenih modela za ovu problematiku saznali u teoriji, a neki pak po otvaranju garažnih vrata, nakon čega je dim iz garaže počeo sumanuto izlaziti kroz njih.

Neki drugi su za ovu problematiku saznali tek nakon što su ostali bez goriva, jer su im automobili na parkingu radili i po desetak sati u komadu, pa se nešto moralo učiniti ne bi li se ova problematika pod svaku cijenu popravila.

A Subaru je to odradio bez ikakvih problema i u najkraćem mogućem vremenskom roku.

Citroen C4 (Ilustracija) foto: Citroen

Renault, Peugeot i Citroën: kočenje na suvozačevoj strani

Kada se iz nekog razloga nađete na suvozačkom sjedalu, zna se dogoditi da nesvjesno pritišćete kočnicu iako je s vaše strane zapravo nema.

To se dogodilo svima nama i u tome nije problem – sve do trenutka kada se nađete u nekom modelu gore navedenih proizvođača automobila koji su istovremeno prodavani na raznim tržištima. Tj. na tržištima koja percepciju volana unutar interijera imaju na lijevoj i desnoj strani.

Kako se u Francuskoj i u ostatku normalnog svijeta volan nalazi na lijevoj strani, problema nije bilo. Ali kada su se pojedini modeli počeli pojavljivati na tržištu Velike Britanije, neki su vozači zbog kočenja sa suvozačke strane imali itekako velikih problema.

Problem je ukratko bio vezan uz glavni kočioni cilindar koji se po izlasku automobila iz tvornice zajedno s pedalama nalazio na lijevoj strani.

No kada su pedale pomaknute na desnu stranu, kako bi se udovoljilo tržištu Velike Britanije, glavni je kočioni cilindar i dalje ostao na lijevoj strani – i to bez zaštite, zbog čega je naglim pritiskom na njega od strane suvozača automobil jednostavno počeo kočiti.

I to je rezultiralo nekolicinom manjih oštećenja na nekim od primjeraka modela gore navedenih marki.

No u moru problema sa strujnim krugovima i kvalitetom izrade, oko toga baš nitko nije pretjerano zapomagao.

Mazda 6 foto: Mazda

Mazda 6: pauci u blokadi

Opet jadni pauci. No tko im kriv, kada se ponašaju poput Balkanaca u Švicarskoj i grade svoje mreže kako god i koliko god žele.

Između 2010. i 2012. godine je Mazda postala prvom žrtvom žutih pauka koji su svoje mreže bespravno gradili unutar cijevi za dovod goriva. I time su se uzrokovala začepljenja, te sporadični problemi koji su zbog tih začepljenja nastajali.

Neki su se od primjeraka ove Mazda jednostavno gasili u vožnji ili nisu radili kako treba, a neki su drugi pak smrdjeli po gorivu, pa su se kupci odlučili pobuniti.

Mazda je promptno reagirala i ubrzo je otklonjen propust montiranjem zaštitnih pregrada.

Od tada paucima više nije padalo na um plesti mreže tamo gdje im nije mjesto, a Mazda se po tko zna koji puta vratila na tron jedne od najpouzdanijih marki automobila na svijetu. I to s punim pravom.

Ferrari 458 Italia foto: Ferrari

Ferrari 458: otvaranje prtljažnika

Znate li kako izgleda prtljažni prostor na Ferrariju 458? Znate li koliko je dotičan prostor velik i što sve u njega stane? Naravno da znate. Jer super-automobili su toliko super da je super i znati sve o njima.

Uglavnom, u prtljažni prostor ovog Ferrarijevog modela stane omanja bočica parfema, četkica za zube i vrećica u kojoj se nalaze tri do četiri para Calvin Klein bokserica i jedne čarape.

Stoga nije bitno ima li 458 sustav koji prtljažnik može otvoriti s unutarnje strane, jer ako ćemo realno, niti patuljak u njega ne stane.

No u Americi su u tome vidjeli problem, te je tamošnja agencija NHTSA izdala opoziv za sve primjerke prodane na američkom tržištu.

Jer unutarnje otvaranje prtljažnog prostora na ovom Ferrarijevom modelu jednostavno nije funkcioniralo, pa su se politički korektni Ameri najvjerojatnije pozvali na djecu koja bi slučajno mogla zalutati u prtljažnik tatinog Ferrarija i tamo završiti osnovnu i srednju školu.

Uglavnom, smiješno.

Eto…toliko o ovoj temi. Za sada, naravno. Jer ovakvih je povlačenja automobila u servise bilo još.

Samo mi treba vremena pronaći još pokoji blesavi primjer, a onda slijedi nastavak.

Zahvaljujem na pažnji i do čitanja.