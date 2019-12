Eto nama Mercedes-Maybach GLS

Spavaš li mirno Kerume Željko?

Nakon što je ekstravagantni G650 Landaulet signalizirao kraj jedne epohe za Mercedes-Benz G klase, eto nam svima stiže još jedan pretjerano luksuzan Mercedesov SUV-model s Maybachovim potpisom i spreman olujom zauzeti tržište koje podrazumijeva ovakav tip luksuznih automobila. Baziran na Mercedesovom modelu GLS, ovaj Maybach iste dezignacije s dodanim sufiksima „600“ i „4Matic“ upravo je stigao kao prinova obitelji apsolutno posvećenoj pretilosti i luksuzu. No to je bilo i za očekivati, jer uskrsnuti Maybach kao Mercedesova zasebna divizija nije požnjeo neki pretjerani uspjeh, pa su u Mercedesu odlučili udariti dvije muhe jednim udarcem i spojiti nešto što ionako nije trebalo biti razdvajano.

Mercedes Maybach GLS foto: Mercedes Maybach

Uglavnom, ako nekome Mercedes-Benz GLS sam po sebi čak ni sa svim stavkama opreme nije bio dovoljno luksuzan, eto rješenja za sve ljubitelje povišenog položaja za volanom i masaže muda.

Počevši od prednje strane, ovaj SUV na sebi ima sjajne nove rešetke između farova. Dotične rešetke dolaze s vertikalnim kromiranim letvicama koje podsjećaju na redizajnirani Maybach S-Klase i njegovu braći Pullman. Kromirana tema nastavlja se i na donjoj mrežici, te prelazi preko boka automobila prema njegovom stražnjem dijelu.

Dakle, kromirano je sve što je moglo biti kromirano – od prednje maske i mrežice, preko bočnih otvora za zrak, letvica koje prelaze preko „A“, „B“, „C“ i „D“ mosta, pa sve do krovnih nosača, letvica na pragovima i (opcionalnih) kotača opsega 23 inča. Uglavnom, kroma kao u priči. I to o kromu.

Konan barbarin bio bi ponosan na ovaj automobil.

Mercedes Maybach GLS foto: Mercedes Maybach

Prema navodima od strane Mercedesa, u ponudi boja naći će se ukupno osam dvobojnih završnih obrada, a bez obzira na izbor, amblem Maybach ponosno će uvijek biti prisutan bez doplate. Na „D“ mostu i pogodili ste – u kromiranom izdanju.

Pogledom na stražnji kraj Mercedesovog Maybacha GLS kromiranih dijelova i detalja nimalo ne nedostaje. Jer se jedna (glavna) kromirana traka proteže cijelom širinom vrata prtljažnika i nastavlja egzistirati iznad stražnjih svjetala sve do blatobrana. Kromirana tema prisutna je i na dijelovima stražnjeg branika, te „fejk“ pravokutnim izlazima ispušnog sustava koji (najvjerojatnije) skrivaju jadne i neugledne cijevi. Uglavnom, kromiranih detalja i dijelova očito nikad dosta, pa me zapravo čudi kako se u Mercedesu nisu odlučili pojam „krom“ uglazbiti u naziv ovog automobila. Ili barem u neku od edicija. Jer kromirana tema vezana uz Mercedes-Maybach GLS ispada sveprisutnom nišom i svojevrsnom osnovom postojanja. Pa iako je to samo po sebi pomalo smiješno, recimo da pozitivna strana cijele te kromirane priče leži u tome da barem nije riječ o zlatnoj boji.

No onda opet vrijedi uzeti u obzir profil kupaca ovog automobila koji će zasigurno većinom stizati iz Saudijske Arabije, pa je pretvaranje kroma u zlato nešto sasvim izvjesno. A onda iz domene nepotrebnog i pretjeranog ubrzo dolazimo u onu koja podrazumijeva apsolutan kič.

Hm…

Mercedes Maybach GLS foto: Mercedes Maybach

Izvana sa svojih 3,135 mm međuosovinskog razmaka, Mercedes-Maybach GLS djeluje udobno. I takav je definitivno slučaj i u praksi, jer ako već ništa drugo, onda je naposljetku ipak riječ o SUV-modelu koji potpisuje Mercedes-Benz. A svi znamo kakve su korelacije između naziva „Mercedes“ i pojma „udobnost“. Putnicima koji sjede na stražnjim sjedalima Mercedes je unutar Maybacha GLS omogućio čak 1,1 metar prostora za noge.

Dakle, čak bi se i Blanka Vlašić na stražnjem sjedalu osjećala malčice izgubljeno i morala bi se pomoliti za uspješno i brzo snalaženje u tom ogromnom prostoru. Ali to pak nije sve, jer je u krajnjoj liniji ipak riječ o Maybachu, pa se podrazumijeva da je stražnja klupa zaposlenicima i klijenteli ove marke svetija od Božića i Uskrsa u jednom i samim time apsolutno posvećena maksimalnoj udobnosti i ergonomiji onih koji na njoj sjede. Uglavnom, dotična je stražnja klupa pomična u svim smjerovima i na sve moguće i nemoguće načine, pa je pomicanjem stražnjih sjedala moguće dobiti čak 1,34 metra prostora za noge. A to je već teritorij na kojem bi se i Shaquille O´Neil osjećao udobno.

Mercedes Maybach GLS foto: Mercedes Maybach

Kako to obično biva, prostranost nije jedina odlika interijera za Mercedes – bilo da se radi o Maybachu ili ne. Stoga vrijedi pretpostaviti kako će se u sklopu ovog Maybach GLS-a pronaći sva sila tehnoloških i ergonomskih pomagala s kojima će bogati kupci pred prijateljima u golf-klubu obučeni u široke hlače s pepita-uzorkom i roze polo-majice s podignutim kragnama moći izigravati frajere. Iako Mercedes nije pokazao službeni popis opreme, u ovom momentu je ipak poznato nekoliko detalja s kojima će Mercedes-Maybach GLS fascinirati svoje buduće kupce i sve one koji se takvima osjećaju.

Najluksuznija verzija navodno može primiti (ili bolje rečeno ugostiti) samo četiri osobe, ali dostupna je i konfiguracija s pet sjedala. Od stavki opreme u ovom momentu istaknut je set sklopivih stolova i „flauta“ sa šampanjcem. Spomenuti su i razni „ambijentalni mirisi“, infotainment-sustav podesiv u cijelosti sa stražnje klupe, frižider sa (naravno) kromiranim stativima za šampanjac, te električni panoramski krov.

Mercedes Maybach GLS foto: Mercedes Maybach

E sad… Kako je ovdje ipak riječ o najglamuroznijem i najluksuznijem SUV-modelu koji je svijet ikada vidio, za pretpostaviti je kako će se u sklopu dotičnog pronaći sva sila plemenitih materijala poput kožice neprcane deve, sandalovine s Madagaskara (gdje sandalovina ne raste), metala skinutog s oplate Apolla 11 i sličnih. Uza svu tu silu plemenitih materijala, u sklopu interijera će se uz gore navedenih nekoliko detalja zasigurno naći barem 84 ekrana varijabilnih dimenzija, ambijentalna disco-rasvjeta s elementima javne kuće u Parizu iz šezdesetih, te masažni sustav sa sretnim završetkom.

S one tehnološke strane, ovaj bi se automobil mogao naći kao apsolutan predvodnik s milijunom novih senzora koji bi mogli utjecati na sve žive i nežive parametre – kako automobila, tako i vlasnika. Stoga ne bi trebalo previše čuditi ako tijekom vožnje Mercedes-Maybach GLS krene analizirati DNK i simultano ispravljati urođene greške unutar genetskog koda pješaka koji na „zebri“ čeka da mu se upali zeleno svjetlo. Ili pak da vlasniku naprednim algoritmima i korištenjem aplikacije s pretplatom prorekne sudbinu tijekom polu-autonomne vožnje s posla do restorana.

Mercedes Maybach GLS foto: Mercedes Maybach

No sve su to tek puke pretpostavke, pa kako bismo zaokružili svu tu tehnološko-ergonomsku perfekciju u pokretu, ipak bi vrijedilo pričekati da se Mercedes u javnosti službeno osvrne na popis opreme i navede barem neke od atributa s kojima će ovaj SUV svoje buduće vlasnike natjerati da zaplaču od sreće.

Mercedes Maybach GLS foto: Mercedes Maybach

A motor? Hm… Pa ako je nekoga stvarno briga što se nalazi iza kromirane zavjese, odnosno pod poklopcem motora, recimo samo osnovne brojke. Riječ je o benzinskom V8-motoru s respiratornim pomagalima u obliku Turbo-punjača koji je na sve kotače u mogućnosti poslati 550 konja i 730 Nm maksimalnog okretnog momenta (buraz). Najjača (tj. u ovom momentu jedina) izvedenica Mercedes-Maybacha GLS 600 4Matic inkorporira i tzv. „EQ-mod“ koji na performanse djeluje poput KERS-sustava u Formuli 1. Dotični sustav sporadično i na ograničeno vrijeme daje dodatnih 20-ak konjskih snaga i dodatnih 250 „njutna“, kako bi u slučaju nužde (nije specificirano radi li se o velikoj ili maloj) vlasnik mogao uvjerljivo odjuriti od točke „A“ do točke „B“.

Još jedan krajnje irelevantan podatak navodi i ubrzanje od 0-100 km/h za 4,8 sekundi, te maksimalnu brzinu od elektronički limitiranih 250 kilometara na sat. Odnosno u prijevodu puno brže nego će velika većina primjeraka ovog automobila ikada juriti i puno sporije od Bentleya Bentayge koji se i dalje hvali titulom “najbržeg SUV-a na svijetu”). No sve je to dio popisa opreme, luksuza i iskrivljenih vrijednosti s kojima ovaj SUV tek prati konkurenciju modela u sklopu koje se nalazi.

Mercedes Maybach GLS foto: Mercedes Maybach

Uglavnom, kada se sve skupa zbroji, oduzme i pomnoži sa sedamnaest, eto nam svima još jednog SUV-modela. Glomaznog, teškog i natrpanog svakojakim detaljima koji nikada nisu zatrebali normalnoj osobi. Mercedes s ovim automobilom očito puca jako visoko, te na meti ima velikane unutar klase poput Bentleyja Bentayge i Rolls-Roycea Cullinan. A hoće li se GLS600 4Matic postaviti kao ravnopravan konkurent tom svijetu gabarita, pretencioznosti i lova na fazane, tek trebamo vidjeti.

Mercedes Maybach GLS foto: Mercedes Maybach

Što se naše zemlje tiče, nekako čisto sumnjamo (ili ako ćemo koristiti jezik prosječnog kupca Maybacha u Hrvata, „sumljamo“) da će se na našim ulicama pojaviti hrpetina ovih pretilih SUV-ova. Ali s druge strane se nikad ne zna kada će Željko Kerum kupiti još jedan „Ovi novi Majbah“ ili pak kada će netko u vladi osjetiti potrebu za nekolicinom ovakvih automobila – baš kao što je to bio slučaj s nekolicinom primjeraka Mercedesove G-Klase, kakvih i dan-danas ne fali unutar popisa „potrebitih“ automobila unutar državne službe.

No o tom potom.

Zahvaljujem na pažnji i do čitanja. Možda već sutra.