Eto ga… Novi Volkswagen Golf je (još jednom) pred vama

I ako ćemo iskreno, ne djeluje ni najmanje slično onom nacrtanom primjerku koji smo prije nekoliko dana objavili na našim stranicama.

Volkswagen Golf Mk8 foto: Volkswagen

Radujte se narodi. Ptice neka pjevaju. Zumbuli neka cvatu, a vječni štovatelji Volkswagena, Golfa i Njemačke nek se skupe u kolo i plešu duboko u noć. Jer Volkswagen je prije nekoliko dana završio s odbrojavanjem i na beskrajna prostranstva interneta pustio nekolicinu detalja i kompletnu galeriju svoje najnovije uzdanice unutar kompaktne klase. Pa iako smo o „osmici“ već pisali i pokušali je barem ukratko predstaviti, eto i reprize. Jer u krajnjoj liniji nema razloga da se i osobno ne ubacim u trakavicu koja traje već punih osam generacija.

Dakle, novi je Golf još jednom pred vama cijenjeni čitatelji. I cijela je priča oko nove generacije tog vječnog Volkswagenovog modela aktualizirana po osmi put.

Prve je fotografije objavio magazin „Motor Elpais“, a potom je došao red i na ostatak Interneta, pa se i mi priključujemo tom trendu. Jer ako se mnoge Hrvate pita, Golf je važan. Golf je pojava. Golf je vječno svjetlo s kojim se Wolfsburg iz generacije u generaciju diči. I što je najbolje od svega, Golf će i opet zaraditi tonu novaca kroz prodaju i servise. A to je u današnje vrijeme apsolutno najvažniji dio života na tržištu za svaki automobil.

Prednji je kraj instantno prepoznatljiv usprkos tome što su dizajneri uveli nekoliko promjena. Prednji farovi su potpuno novi i nisu nalik ničem drugom što je Volkswagen bacio na tržište unutar posljednjih nekoliko godina. Djeluju nekako vitko, utegnuto i moderno. I za razliku od mnogih iteracija Golfa od prapovijesti do danas, ovaj osmi po redu prednji kraj zapravo ne izgleda dosadno.

Doduše, gledano s boka, prednji kraj završava malčice čudno. Nekako je zdepast i na silu zaobljen. Ali s obzirom na vremena u kojima živimo i pješake koji sa zaslona svojih pametnih telefona praktički da i ne skidaju pogled, te na koje proizvođači automobila itekako misle, to i ne bi trebalo biti nešto pretjerano čudno. Uglavnom, prednji kraj na kojem se nalaze farovi i po tko zna koji puta ispočetka osmišljena rešetka između njih stvarno izgleda dobro. I nekima će već to biti sasvim dovoljno da svrate do WC-a i bace majmuna u nesvijest.

Službeni izvori kažu kako osmi po redu Golf ima „Evolucijski dizajn“. Spominju se pojmovi poput „ramena“, „mostova“ i „kupole staklenika“. Ali sve to ni približno ne opisuje dizajn novog Golfa, jer u krajnjoj liniji sva ta „ljepota“ i „elegancija“ i dalje stoje u očima promatrača. Reklo bi se da Volkswagen s „osmicom“ nastavlja tamo gdje je „sedmica“ stala. I ništa više ni manje od toga.

Najveće revizije na sebi je doživio stražnji kraj automobila – od novog oblika poklopca prtljažnog prostora, preko stražnjih farova, pa sve do dna stražnjeg kraja na kojem se nalaze ukrasni okviri nastavka ispušnog lonca. Dotični i dalje ne služe ničemu, niti su za bilo što vezano uz ispuh uopće spojeni, ali to već godinama nikome nije bitno, pa nema razloga da se baš na Golfu oko toga lome koplja. Sa stražnje strane dakle Golf broj 8 ima novi poklopac prtljažnika koji sadrži „revidirane rasvjetne jedinice“ i u odnosu na „sedmicu“ itekako preoblikovano stražnje staklo. Tu je (prema riječima iz službene brošure) i „evoluirani stražnji branik“, koji zajedno s dvostrukim izlazima ispušnog sustava zapravo i ne izgleda loše. Ali to je u pravilu to od iznenađenja.

E sad... S obzirom na to da se Golf već neko vrijeme proizvodi i s oznakom GTE koja označava automobil obogaćen strujnim krugovima, naravno da su se u Wolfsburgu potrudili prednji i stražnji dio novog Golfa uobličiti u automobil koji svima jasno daje do znanja kako nije riječ o „klasičnom“ automobilu, već onome koji nije u stanju ispušnim plinovima daviti majmunčiće u staklenoj komori, već ih je eventualno u stanju stresti strujom. Stoga prednji dio na sebi ima drugačiji „usis“, dok onaj stražnji na sebi nema nikakve nastavke ispušnog sustava, kada mu ionako nisu potrebni.

Što se interijera tiče, sve što se može reći jest „dobro nam došli u eru ekrana“. Jer iako u domeni vanjštine (odnosno dizajna eksterijera) osmi sin starog Golfa privlači poglede svojim detaljima, zapravo se na interijeru najviše poradilo. I to na sveopću radost milenijalaca i ovisnika o ekranima.

Vozači „osmice“ više neće gledati u „satiće“, „urice“ ili neku sasvim osamnaestu varijaciju na temu izraza s kojima se opisuju „klasični“ mjerni instrumenti, već će svoje milenijalske guzice parkirati iza sve sile piksela uobličenih u ogroman ekran. Na dotičnom će se ekranu vrtjeti animacije i ispisivati sve moguće i nemoguće mjere, statistike i recepti za kolače, a usput će se naći mjesta i za infotainment-sustav najnovije generacije na koji su u Wolfsburgu itekako ponosni. Dakle, uz par kamera sa strane, novi bi Golf mogao biti mjesto za organiziranje tuluma, orgija ili snimanja video-spotova svakojakih vrsta. A to se u sklopu jednog današnjeg automobila naziva „polivalentnim“ i iz nekog je razloga jako bitno. Stoga sva sreća da ekipa u Wolfsburgu osluškuje puls čovječanstva, zar ne?!

Dakle, ploča na kojoj su nekada davno stajali instrumenti sada je digitalizirana. I to će zasigurno razveseliti mnoge ljude – od g. Karamarka nadalje. Kao glavnu okosnicu dizajna ova najnovija varijacija na temu armature nudi „stepenasti dizajn“ i donosi „osvijetljeni naglasak na strani suvozača“, „vitke ventilacijske otvore“, „kontrastne metalne naglaske“ i „nove rasklopne uređaje“. I usprkos tome što nemam blage veze što bi to sve skupa trebalo značiti, eto…neka bude. Barem smo naveli sve ono po čemu je Golf br. 8 superioran u odnosu na sve dosadašnje iteracije, generacije i modele.

Što se gabarita tiče, Golf 8 dugačak je cijelih 4,280 mm, i 1,460 mm visok. Međuosovinski razmak iznosi 2,840 mm, što u odnosu na proteklu generaciju i njenih 2,640 mm čini pravu malu revoluciju. Time je naravno unaprijeđen faktor udobnosti, te će vlasnici Golfova osme generacije moći doista juriti po rupama i ležećim policajcima. A to je u svakom slučaju velika prednost.

Doduše, sva će ta jurnjava ipak biti ograničena. Ali ne faktorom udobnosti, već onime koji podrazumijeva performanse. Jer iz Wolfsburga stiže informacija oko motorizacije – i to s brojkama koje se definitivno ne mogu opisati pridjevima u superlativu.

Naime, 3 cilindra u kombinaciji s tek jednom litrom zapremine činit će bazu za Golf 8. generacije. Zatim je najavljen i motor s 4 cilindra i 1,5 litara zapremine, a sam vrh ponude čini dvolitreni 4-cilindraš. Bit će tu naravno i varijacija na temu poput 1,5-litrenog CNG-motora, a ne treba zaboraviti niti ono po čemu je Volkswagen Golf sveopće poznat. A to su Diesel-motori.

Dotični će naravno i dalje biti prisutni u kombinaciji s 2 litre zapremine i Turbo-punjačem. A navodno će u sklopu ove nove generacije prolaziti i tehnički pregled bez varanja, što bi doista bio presedan u V.A.G. grupaciji tijekom posljednjih godina. Stoga vrijedi reći kako VW nije zaboravio svoje najvjernije kupce – one koji i dalje misle da je Diesel Bogom dano gorivo, a ne produkt najprljavijih misli Sotone.

…a uskoro dolazi i GTI. Vječni GTI. Uvijek poželjan GTI. Ajme majko. I to u početku s 2 litre zapremine, 4 cilindra i 232 konja, odnosno kasnije s 2 litre zapremine, 4 cilindra, 286 konja i oznakom „Cup“ na sebi. Golf „R“ će također stići uskoro i u sklopu ovog će najnovijeg nastavka sage o Golfu pod poklopcem motora imati čak 325 konja. Stoga vrijedi pretpostaviti kako će i ovisnici o Golfu dubljeg džepa imati svoje konje za utrku.

Uglavnom, ako se nekolicinu nas ovdje pita, eto nam novog Golfa. Osme generacije, prepunog ekrana, tehnoloških rješenja i detalja, te s još više pretencioznosti u nastupu nego ikada do sada.

Stoga ako već nismo oduševljeni i ne žongliramo od sreće, u ovom se momentu može reći tek jedno: barem nije dosadan.

Ne mislite li i vi cijenjeni čitatelji tako?