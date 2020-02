Da ne povjeruješ – Zbog slučajne crtice na tuđem automobilu ostao bez vozačke dozvole!

Sve češće nam se javljaju naši čitatelji sa svojim pričama i dogodovštinama iz svog života u prometu. Ova koliko god je bizarna, mogla bi biti dobra škola svima, kako se ne bi morali učiti na vlastitoj koži.

Zbog ogrebotine na braniku, prekršajni nalog i oduzimanje vozačke dozvole! foto: Automobili.hr

Ovog puta nam je na redakciju pristigla vrlo zanimljiv događaj kojeg smo odlučili podijeliti s vama, kao upozorenje kako vam se ne bi dogodilo nešto slično.

Naime čitatelj koji nam se javio, prije nekoliko dana je dobio prekršajni nalog, novčanu kaznu od 4.300,00 kuna, te oduzimanje vozačke dozvole na 6 mjeseci i to sve zbog jednog vrlo bizarnog slučaja.

Kada stigne “plava kuverta“, obično nas u njoj ne očekuju “vesele” informacije… foto: Automobili.hr

Kako nam je ispričao naš čitatelj, tog se dana vozio skuterom po Gundulićevoj ulici prema Ilici.

Kako je lijeva traka kojom se kretao bila blokirana vozilom koje je bilo privremeno zaustavljeno na sva četiri žmigavca, krenuo se prestrojavati u desnu traku.

Zbog vrlo gustog prometa i kolone koja se nalazila u Gundulićevoj ulici, dotični je skuterom obilazio (između dva vozila) te uz nogostup produžio do Masarykove ulice te u blizini Cvjetnog trga parkirao svoj Piaggio skuter.

Ubrzo kada se vratio do svog parkiranog skutera, na njemu je našao cedulju na kojoj je bio broj telefona i poruka na kojoj je pisalo kako je prilikom mimoilaženja vozila u Gundulićevoj ulici ogrebao njegovo vozilo, te da ga kontaktira.

Momentalno je nazvao broj mobitela te je objasnio oštećenome kako nije bio svjestan da je došlo do kontakta s njegovim vozilom, te da mu pošalje slike oštećenja kako bi se dogovorili oko pokrivanja nastale štete.

Nakon poslanih slika, iako su oštećenja jedva vidljiva ni u jednom trenu nije osporavao svoju krivnju te tražio da se dogovore oko popravka štete.

Kako je vozilo koje je zadobilo “ris na laku” službeno vozilo jedne taksi službe, njegov je vozač o svemu obavijestio vlasnika automobila, te se čekala njegova povratna informacija što i kako će dalje postupiti.

Kako se puna dva, tri sata nitko nije javljao s povratnom informacijom, ponovo je pokušao stupiti u kontakt s vozačem, no odgovora nije bilo.

Sat vremena nakon, stiže sms poruka u kojoj je kao odgovor pisalo kako sve to ide preko osiguranja jer je bila policija.

Prijepiska SMS-ova s dvojce sudionika ove prometne nezgode. foto: Automobili.hr

U tom trenutku naš čitatelj još uvijek nije bio svjestan što to je to zapravo značilo po njega, te na koji način će se to dalje sve odraziti po njega.

Nakon pola godine, na njegovu adresu stigla je “plava kuverta” – prekršajni nalog i njegovo obrazloženje, koje ga je doslovno šokiralo.

Naime, to što je pozvana policija kako bi napravila očevid i zapisnik, a njega nije bilo na licu mjesta “nesreće” tretira se kao bilo koji drugi “bijeg s mjesta nesreće”, te je kazna za to 3.000,00 kuna.

Ono mimoilaženje u kojem se dogodio slučajni kontakt s drugim vozilom, tretira se jednako kao vožnja s neprilagođenim razmakom za što se tereti s dodatnih 1.300,00 kn.

Dodatni trošak od 100,00 kuna je tu zbog administrativnih troškova prekršajnog postupka, a na sve to dobio je i zabranu upravljanja vozila A2 kategorije na 6 mjeseci.

Možete li pobjeći s mjesta nesreće, ako niste ni svjesni da je do nje uopće došlo?

To pitanje ćemo ostaviti kao retoričko, a ono pravo koje se i sami pitamo cijelo ovo vrijeme dok pišemo ovaj tekst je – Tko je tu zapravo u cijeloj ovoj priči postupio nekorektno!?

Slažemo se da ako postoji ikakva šteta, ma koliko mala onda bila, treba stati iza svojih postupaka i nadoknaditi nastale troškove (no to nitko ni u jednom trenu ovog slučaja nije ni osporavao).

Ovako nešto se zaista može dogoditi bilo kome od nas u bilo kojem trenutku.

Zato vam svima ovim slučajem želimo skrenuti pozornost i upozoriti, da pazite u prometu, budite strpljivi, držite se minimalno propisanog odstojanja, te mislite 3 koraka unaprijed što bi se sve moglo dogoditi kako bi pravovremeno odreagirali i to na vrijeme spriječili.