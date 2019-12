Aston Martin, Concorde i elegancija

Aston Martin otkrio je novo specijalno izdanje svog modela DBS Superleggera koji svojom pojavom služi kao svojevrsna proslava supersoničnom zrakoplovu Concorde.

Aston Martin DBS Superleggera Concorde Edition foto: Aston Martin

Prije nekog vremena se jedan gazda Astonovog zastupstva u Bristolu na kavi s frendovima sjetio da bi baš bilo fora od Aston Martina naručiti jedan poseban i ultra-specijalan DBS Superleggera. A ideja iza svega toga bila je s jedne strane proslaviti postojanje British Airwaysa, a s one druge još jednom svijet podsjetiti na legendarni Concorde, odnosno jedno od najposebnijih prometala koje je svijet ikada imao prilike vidjeti. Uz to bi se ovim automobilom proslavila i 50. obljetnica premijernog leta koji se dogodio 2. ožujka 1969. godine i time za tvrtke BAC i Aérospatiale osigurao nekoliko stranica u povijesnim knjigama. Jer budimo realni, od vremena davno prije Concordea, pa sve do danas svijet nije poznavao posebniji avion. Pogotovo ne jedan putnički. A to je u svakom slučaju vrijedno proslave.

Uglavnom, kako se ideja jako dopala nekolicini ljudi u Gaydonu, tako je g. Marek Reichman odlučio gore spomenutom gazdi zastupstva proizvesti jedan poseban DBS Superleggera, a potom i još devetorici sretnika podariti priliku da imaju svoj primjerak u garaži. G. Reichman je to popratio i riječima “Prikladno je da naša velika britanska marka sportskih automobila obilježi postignuće nevjerojatno predanih, nadarenih i ambicioznih timova Britanaca i Francuza koje su tih godina sačinjavali znanstvenici, inženjeri, dizajneri i radnici. Svi su oni zajedničkim snagama i umovima napravili Concorde i time stvorili supersonični zračni promet na našem nebu prije 50 godina”.

Dakle, čovjek se definitivno zagrijao za ideju za koju dodaje i ovo: “Koristeći DBS Superleggera kao polazišnu točku, uz podršku talentiranih stručnjaka za personalizaciju iz usluge “Q by Aston Martin”, iskoristili smo suptilno i jasno istaknuti neke od najistaknutijih karakteristika ovog modela – i to uz predanost prema očuvanju elegancije, stilskog izričaja i blistave prisutnosti na cesti po kojoj je Aston Martin DBS s pravom poznat”.

Aston Martin DBS Superleggera Concorde Edition foto: Aston Martin

Izvana bi se ovaj DBS Superleggera stvarno trebao dopasti svima. Jer uz dodavanje detalja presvučenih uzorkom „Union Jacka“, tu su i oni s kakvima su na tržište u pravilu stizali avioni. Izuzev „posebne nijanse bijele boje“ (od čega se grafičarima diže kosa na glavi) eksterijera i crnog karbonskog krova, ovaj će DBS na sebi ponosno nositi i podsjetnike na British Airways – i to u obliku logotipa „Speedmarque“ i siluete Concordea na bočnim panelima. Liniju krova sa svake će strane ukrašavati jedna crvena crta, a uz oveću količinu crnih detalja i sporadično pojavljivanje obojenih podsjetnika na Veliku Britaniju i tamošnjeg najslavnijeg avio-prijevoznika, reklo bi se da ovaj Aston predstavlja jednu itekako dobro zaokruženu cjelinu.

Aston Martin DBS Superleggera Concorde Edition foto: Aston Martin

Što se pak interijera tiče, za početak je tu plava presvlaka koja oponaša dizajn kabine aviona s kakvima lete piloti British Airwaysa. Ili se barem trudi oponašati nešto toliko veliko. Logotip Concordea ušiven je na prednja sjedala, dok se raznorazni (u domeni avijacije) slavni logotipovi nalaze praktički posvuda.

Aston Martin DBS Superleggera Concorde Edition foto: Aston Martin

Ovaj Aston Martin DBS Superleggera zapravo odaje dojam jednog velikog i praznog polja na kojem su se dizajneri s fetišem prema avijaciji jednostavno došli igrati. Jer unutar interijera ovog Astona praktički da i nema dijela koji nije redizajniran ili na koji nije dodana neka vizualna (da ne kažem grafička) poveznica s avijacijom i supersoničnim svijetom u oblacima iznad nas. Čak su i kopče sigurnosnih pojaseva prošle određene promjene, ne bi li što više nalikovale onima s kakvima se unutar kokpita aviona koriste piloti. Stoga vrijedi reći kako su se dečki i cure unutar Astonove “Q” divizije stvarno opako potrudili napraviti nešto zanimljivo, lijepo i po mnogočemu posebno.

Aston Martin DBS Superleggera Concorde Edition foto: Aston Martin

Umjesto pločica s nekakvim brojevima koji ionako nikome osim dizajnera i kolekcionara automobila ne znače ništa posebno, u Astonu su se odlučili izbjeći napise poput “izrađeno u 3,500 primjeraka dok je ovo broj 432 od 3,500” ili neke tome slične gluposti. Umjesto toga je svaki od interijera obogaćen tek malom crnom pločicom na kojoj su ugravirana imena i prezimena Andy Palmer i Álex Cruz.

Nekima to možda neće značiti ništa, ali ako uz to navedemo kako g. Palmer djeluje kao predsjednik i izvršni direktor grupe Aston Martin Lagonda, dok je g. Cruz trenutno zaposlen kao prva osoba tvrtke British Airways. Dakle, u prijevodu, cijela ova priča djeluje izuzetno ozbiljno i precizno izvedena. A u tome i jest poanta ovakvih limitiranih, posebnih i slavljeničkih varijacija na temu automobila poput ovog Astona. Ili bi barem trebala biti.

Aston Martin DBS Superleggera Concorde Edition foto: Aston Martin

Što se motorizacije tiče, dotična je u svojoj srži identična onoj s kakvima raspolažu i oni manje limitirani primjerci modela DBS Superleggera. Dakle, i dalje je riječ o 12 cilindara posloženih u slovo “V”, zapremini od 5,2 litre, umjetnom disanju u obliku Turbo-punjača i svim onim što u bazi služi da bi se olakšani DBS uvjerljivo borio s konkurencijom.

Aston Martin DBS Superleggera Concorde Edition foto: Aston Martin

Svih 715 konja i dalje je tu, pa tako ovaj Aston ne samo da podsjeća na Concorde, već tako i ide. Jer ubrzanje do “stotke” traje 3,4 sekunde, dok maksimalna brzina iznosi 315 kilometara na sat. A svi znamo da avioni polijeću s manjom brzinom od toga. Stoga zapravo vrijedi zaključiti kako ovaj Aston Martin stvarno u stopu prati sve ono što je Concorde nekada bio. Ili barem pokušava na sveopće oduševljenje onih među nama, kojima je Aston Martin općenito drag, a Concorde i dan-danas predstavlja najelegantniju pticu koju je nebo ikada vidjelo.

I zato nam je drago da ovaj automobil postoji.

A vama cijenjeni čitatelji?