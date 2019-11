Ajlani Drakuma kao još jedan Hiper-automobil iz šupe

Da… Naslov je na materinjem nam hrvatskom jeziku. Stvarno. Majkemi.

Šezdesete i sedamdesete godine prošlog stoljeća u domeni brzine i aerodinamike ispale su najposebnijim dekadama svih vremena. Jer su u sklopu tih dekada svako malo na površinu isplivali neki nazivno super-automobili sklepani u šupi. Uostalom, ako se samo na kratko prisjetimo te pomalo poremećene ere, sjetit ćemo se i automobila kao što su Dome Zero, Monteverdi Hai, te mali milijun konceptnih modela koji nikada nisu vidjeli svjetlo dana. Stoga je današnji svijet super i hiper-automobila itekako usporediv s onim od prije tih nekoliko desetljeća, jer u današnje vrijeme također svako malo na scenu dolazi neki takav model. Doduše, većina aktualnih modela takve klasifikacije ide na baterije i samim time ignorira prljave mehaničare i njihove postulate iz šezdesetih i sedamdesetih, no tako to valjda treba biti.

Uglavnom, kako je posljednjih godina u medije stigla hrpetina super i hiper- automobila za koje nitko nikada nije čuo, red je da se spomene još jedan: Ajlani Drakuma.

Ukratko, riječ je o automobilu koji stiže iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Tamo je idejno osmišljen, pomno isplaniran i nedavno predstavljen svijetu. Iako g. Bashar Ajlani kao autor ovog projekta kaže kako je ovaj automobil „inspiriran Lamborghinijem“, u praksi je riječ o automobilu kakav bi Lamborghini možda potpisao tamo negdje tijekom sedamdesetih, odnosno prije ere razuma koja je stigla uz potpis braka s Audijem.

Dakle, kako vidite na fotografijama, riječ je o potpuno poremećenom konceptnom automobilu koji će itekako polarizirati javnost. Ali već u ovom stadiju priče možemo reći da nam se sviđa. I to puno više nego npr. Devel Sixteen koji već punih šest godina u svijetu automobila stoji kao najbesmisleniji i totalno irealan projekt koji (najvjerojatnije) nikada neće vidjeti svjetlo dana.

Dakle, Ajlani je prezime – baš kao što su prezimena i Lamborghini, Ferrari ili Porsche. Drakuma je model koji slovkanjem nije teško pobrkati s Drakulom i krvavim eskapadama tog sveopće poznatog transilvanijskog Grofa. A sve zajedno na hrpi tvori jedan od najčudnijih automobila koje smo imali prilike vidjeti tijekom proteklih godina.

G. Ajlani izuzev inspiracije Lamborghinijevim modelima navodi i „proizvodnju nadahnutu tvrtkom Pagani“. Pa iako nemamo pojma što bi to u prijevodu značilo, već se u ovom stadiju priče može reći kako je kompletna ideja zamišljena kao svojevrsna kopija nečeg talijanskog. A to je pak s jedne strane ispravno, dok je s druge ipak malčice smiješno.

Ajlani Drakuma na prvi pogled djeluje kao da su ga dizajnirali ratoborni vanzemaljci s planete Zorg. Svojim linijama i detaljima ovaj automobil doista izgleda poput nekog omanjeg svemirskog broda koji za svrhu postojanja ima devastaciju omanjih planeta. Samim time je za očekivati da se i pod poklopcem motora nalazi neka čudnovata mašinerija pogonjena krvlju jednoroga, mjesečevim kamenjem s planete LV-426 ili pak u najmanju ruku hladnom fuzijom. Ali to baš i nije tako, jer se prema navodima od strane g. Ajlanija pod poklopcem motora nalazi tek 8 cilindara i dva Turbo-punjača. Uz to se navodi kako bi snaga ovog automobila trebala iznositi nekih 1,200 konja, što je pak „u kvartu“ s Bugattijem i njihovim Veyronom i samim time ne predstavlja nešto zbog čega bi se automatski počeli stvarati tsunamiji i zbog čega bi se djeca bojala otići na spavanje. Ali u usporedbi s nerealnim brojkama od 5,000 konja s kakvima se već godinama hvali gore navedeni Devel Sixteen, ovdje bi doista moglo biti riječi o nečem realnom i zanimljivom. Čak i usprkos nazivnom kopiranju talijanske ideologije proizvodnje hiper-automobila.

Šasija je napravljena od karbona. Karoserija također. Kotače je u planu tek proizvesti od karbona, a navodno bi i u sklopu interijera trebala biti prisutna hrpetina karbonskih vlakana obojenih prema željama klijenata. Šasija prema navodima od strane g. Ajlanija nije dovršena i razmatra se nekoliko opcija vezanih uz kompletiranje iste. No neki od detalja su već sada striktno definirani, pa iako nitko od nas ovdje nema pojma što bi neki od njih trebali značiti, moramo priznati da smo kao dio stripovske generacije iznimno zainteresirani i znatiželjni. A kako i ne bismo bili, kada se u sklopu ovog automobila spominju „vrata koja će se otvarati poput zmajevog krila“ i tome slični navodi?!

Spomenuti interijer u ovom momentu još uvijek nema oblik, pa samim time ne možemo pričati o opremi i tehnologiji, tj. podrazumijevaju li potonje korištenje nekih svemirskih lasera, propulzijskih sustava korištenih na „onoj strani“ svemira ili pak generator crne rupe. No ono što je poznato svodi se na hrpetinu karbona, V8 Twin-Turbo motor i jako malu seriju Drakuma koje bi se uskoro trebale dokotrljati na tržište. Riječ je o tek 99 primjeraka ovog hiper-automobila, čime bi ovaj Drakuma stajala na onoj dobroj strani ekskluzivnosti. I to je jako bitno, jer baš i nema smisla sanjati i masno platiti ovakvu neman na kotačima, ako je ima i ćelavi susjed iz kvarta, te njegov nepismeni sin-jedinac kojem je „ono auto“ za paliti gume ispred lokalnog narodnjačkog kluba.

Dakle, Ajlani Drakuma u ovom momentu možda ne predstavlja stvarnost. Možda je i dalje riječ o snovima i željama s kojima striko Bashar Ajlani pokušava namamiti investitore i potencijalnu klijentelu, pa potom kreirati nešto „tek toliko“. Ali iz tek nekolicine pomno odabranih riječi s kojima se g. Ajlani poslužio oko ovog projekta, te s obzirom na to da je (kako kaže) „Horacio Pagani njegov uzor, jer nije sklon nikakvom kompromisu kada je riječ o kvaliteti“, za vjerovati je kako g. Ajlani stvarno misli ozbiljno.

Stoga nemamo pojma hoće li se vama cijenjenim čitateljima ovaj automobil dopasti ili ćete na fotografije i ovaj kratki osvrt samo odmahnuti rukom uz ono obavezno „meh“, ali nekima od nas je Ajlani Drakuma jedan od „onih“ automobila kakve bismo rado vidjeli u gotovom izdanju. Tj. izvan šupe i na tržištu.