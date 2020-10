12 nevjerojatnih stvari o Bugatti Veyronu o kojima niste imali pojma!

Bugatti Veyron, zasigurno će u povijest automobilizma biti upisan velikim zlatnim slovima…

Automobil koji je svojim predstavljanjem pomaknuo granice nemogućeg, nakon 450 proizvedenih primjeraka doživio je i svoje posljednje izdanje. No, ostavština Veyrona, zasigurno će biti zanimljiva mnogim generacijama zaljubljenika u automobile koji to sad još možda ni nisu, generacijama koje dolaze i koje će se tek diviti nevjerojatnim stvarima koje ovaj automobil čine toliko posebnim. O nekima ste možda već čuli, no, danas vam donosimo dvanaest nevjerojatnih činjenica o Veyronu o kojima do sada vjerojatno niste imali pojma.

Slavni logotip foto: Bugatti Press release

1. Gubitak energije kod punog opterećenja motora Bugatti Veyrona, toliki je da bi se njime tijekom zime moglo ugrijati deset obiteljskih domova.

2. Potrebno je petnaest sati da bi se proizveo jedan hladnjak Veyrona, a svaki primjerak ima deset hladnjaka.

3. Kočnice Bugatti Veyrna mogu izdržati temperature do čak 1800 stupnjeva.

4. Zračna kočnica Bugatti Veyrona pod kutem od 55 stupnjeva, generira čak 70% sile kočenja prosječnog automobila.

5. Svaki primjerak sastavljen je u tri dijela, a dijelove zajedno drži samo 14 vijaka.

6. Veyron koristi specijalno proizvedene gume koje je razvio Michelin. Zadnja guma je široka čak 37 centimetara, a zanimljivo je da će vas izmjena guma koštati oko 70 tisuća dolara.

7. Da bi se proizveo spremnik za gorivo Bugatti Veyrona zapremine 100 litara, potrebno je čak osam radnih dana.

8. Za ubrzanje do 100 km/h treba mu tek 2,8 sekundi, no, zanimljivo je da mu za kočenje od 100 do 0 km/h treba čak i manje od toga.

9. Svaki novi primjerak automobila bio je testiran 500 kilometara, a zatim se vraćao u tvornicu gdje je vršenjo poliranje koje traje čak dva puna dana.

10. Crpke za gorivo koje se koriste u Bugatti Veyronu, pumpaju gorivo osam puta brže nego pumpe u prosječnom automobilu.

11. Pri maksimalnoj brzini Veyron “usiše” čak 47000 litara zraka u minuti, što odgovara količini zraka koju će prosječan čovjek adahnuti u četiri dana.

12. Kod maksimalne brzine, spremnik goriva zapremine 100 litara, potrošit će se već za 12 minuta.