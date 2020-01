10 ideja za filmove s automobilskom tematikom koje bi tek trebalo snimiti!

U nastavku slijedi nekoliko ideja za osnovne premise novih i zanimljivih filmova automobilističke tematike.

Već sam se nekoliko puta na portalu temom posvetio filmovima s tematikom vožnje. Stoga nema potrebe poput ploče koja preskače ponavljati svu silu naslova, glumaca, radnji i automobila koji su tijekom proteklih desetljeća krasili „srebrno platno“. No kako su „Rush“ i „Ford Vs. Ferrari“ ispali posljednji u nizu filmova baziranih na automobilima i automobilizmu, nekako se čini logičnim predložiti još pokoju temu iz koje bi se dao izvući scenarij za pokoji celuloidni uradak.

Stoga ne vidim smisla u tipkanju milijarde slova uvoda, već bih radije bio praktičan i samo ukratko naveo nekolicinu momenata, ljudi i automobila s kojima bi Hollywood mogao sastaviti nekoliko jako dobrih filmova.

Pa krenimo…

Soichiro Honda i…hm… Honda. foto: Wheels Age

1. „Staza, strast i kosilice“

Ovo je ukratko priča o čovjeku pod imenom Soichiro Honda. Ovisniku o svemu na kotačima još od momenta kada ga je na cesti umalo pregazio Ford Model T i kada se kao dječak zaljubio u automobile. Štorija o zaljubljeniku u svijet na dva, četiri i više kotača. Saga o čovjeku koji je svoje dane provodio u firmi, a vikende uz svoje trkače i tvorničke timove s kojima se Honda utrkivala po svijetu. Ukratko, ovo ne bi bio film, nego epski spjev snimljen kamerom. Stričeka Hondu mogao bi glumiti Sonny Chiba a kosilicu bi na filmskom platnu mogla ovjekovječiti Integra Type R. Ili prošlogodišnji bolidi Red Bulla u Formuli 1. I to bi definitivno bio film za pamćenje, ali za neke i uvod u japansku kulturu, strast, sushi, Haiku-poeziju i obožavanje svijeta automobila.

Junior Johnson i rani dani NASCAR-a. foto: Motor1

2. „Alkohol, brzina i prašina“

Da…kontroverzan naslov koji kombinira dva pojma koji se u kontekstu automobila i ceste nipošto ne bi smjeli kombinirati. Ovo bi bila priča o ranim danima NASCAR-a, tj. o vremenima kada su prodavači rakije preko tjedna bježali policiji, a preko vikenda bježali jedni drugima po ovalnim i prašnjavim stazama.

Glavni lik bi mogao biti Adam Sandler kao Junior Johnson. Sporedne bi uloge mogle pripasti bilo kome, a sama bi radnja mogla za početak sadržavati hrpetinu starih Fordova i njima sličnih modificiranih prometala iz tridesetih godina prošlog stoljeća. Zatim bi se tu našle cure i dečki kao dio cijele slike ovog vremena i načina razmišljanja. A za kraj se uvijek može zalomiti pokoji smiješan pripadnik policijskih snaga s kakvima su se ovi dečki sa sela u Americi itekako poigravali na dnevnoj bazi. Dakle, eto nam filmskog tuluma nalik filmu pod nazivom „American Graffiti“.

William T. Ribbs u zamišljenom izdanju. foto: Marshall Pruett

3. „Crni vikend u Indianapolisu“

Eto nam jedne potencijalno genijalne priče u rangu filmova „Men of Honor“ i „Red Tails“. Razlika bi bila u tome što tamnoputi glavni lik glumeći čovjeka pod imenom Willy T. Ribbs (što je jedno od najboljih imena za Afro-Amerikanca ikad) ne bi pokušavao roniti ili letjeti u 2. svjetskom ratu, već testirati bolide Formule 1 i naposljetku voziti legendarnu utrku Indianapolis 500. Kao crnac. I to u sedamdesetim i osamdesetim godinama prošlog stoljeća, kada Ameri još uvijek nisu u potpunosti shvaćali pojam „rasizma“.

U tom bi filmu osim brzine bilo svega i svačega – tučnjava, uvreda, tuluma, piletine, lubenica, Low-Ridera, ljutih managera i vlasnika timova, te još ljućih konkurenata na stazi i oko nje. Samim time bi ovo mogao biti jedan od filmova u kojima bi bez problema mogla izostati jadna i ljigava ljubavna priča. A to je već veliki plus.

Zamislite Jakova na ovoj fotografiji… foto: Steam Community

4. „Pisma mojoj Michelle“

Priča o jednoj nemogućoj ljubavi između muškarca i žene, odnosno lika koji voli jednu tetu, a ona ne s njim ne stigne popiti niti kavu. Jer se teta zove Michelle Mouton i radno mjesto joj je svaki mjesec na drugom kontinentu. To bi mogla biti priča o velikoj ljubavi, još većem odricanju, ali i ogromnom talentu na kojem i i dan-danas ovoj magičnoj ženi svaki muškarac mogao zavidjeti. Bila bi to priča o cigaretama, prašini i pogonu na četiri kotača uz koju bi se svaka žena barem na trenutak osjećala posebno i sretno. Jer Michélle Mouton je zakon. Ustav. Pravilnik o svemiru i korištenju istog. I to u svrhu bjesomučnog natjeravanja i prkošenja gravitaciji kad god se za to pružila prilika.

Takav bi utopističko-ljubavni film s elementima divljanja uspomoć Quattro-pogona stvarno mogao ispasti fenomenalan – pogotovo kada bi se npr. u glavnoj ženskoj ulozi našla Audrey Tautou, a u muškoj recimo Vincent Cassel ili Jakov Kitarović. No kako god bilo, čini se da bi ljubavna priča i Grupa B savršeno išle jedno uz drugo.

Ayrton Senna i Alain Prost. Time je sve rečeno. foto: Deviant Art

5. „Tange i kroasani“

Film o drugom po redu najvećem rivalstvu u svijetu Formule 1. Dakle, nakon Laude i Hunta, na filmsko bi platno stigli Ayrton Senna i Alain Prost. Alternativni naziv ovom filmu mogao bi biti i „Guzice i nosevi“, jer Brazil i Francuska u ovom kontekstu nude upravo to. Samo u muškom obliku, što bi pak moglo razveseliti onaj ženski, ali i onaj „veseli“ dio publike u kinima.

Uglavnom, „Tange i kroasani“ prikazivali bi dvije strane jednog od najvećih rivalstava u svijetu automobilizma. „Professora“ bi glumio Gerard Depardieu, a Sennu bi glumio Owen Wilson. Na filmu bi se izuzev Mercedesa 190E 2,3-16 pojavio i razradbeni koncept Honde NS-X, a cijela bi priča počela tučnjavom u sake-baru nakon McLarenovog i Ferrarijevog „nastupa“ na finalnoj utrci u Suzuki 1989. godine. Uglavnom, ako postoji film o automobilima i utrkivanju koji bi mogao dobiti poprilično visok nivo cenzure u pojedinim državama, onda je to upravo ovaj. Naravno, uz uz remek-djelo o životu, djelu i maltretiranju suvozača s kojim se dičio danas nažalost pokojni Colin McRae.

Flavio Briatore u svom elementu… foto: Independent

6. „50 nijansi Flavija“

Film o jednoj od najluđih era u organizaciji Formule 1. Seks, droga, blud, nemoral, ljubomora, obijest, alkohol, Max Mosley kao SS-ovac na swingerskom fetish-partyju dok Bernie Ecclestone u Rijeci zajedno sa Slavicom planira kupiti Grobnik… Sve su to samo djelići atmosfere iz devedesetih s kojima se dičio svijet najluđeg oktanskog cirkusa na svijetu. A ukupan dojam svega navedenog često je podizao upravo g. Flavio Briatore. Ron Jeremy bi u glavnoj ulozi mogao oživjeti veze i vezice sa svom silom starleta, manekenki i estradnih zvijezda u ženskom obliku s kojima se Flavio kao gazda Benetton F1 tima svako malo došetao na stazu. Glavna ženska uloga mogla bi biti Wanda Sykes kao Naomi Campbell, dok bi Heidi Klum mogla bez problema i s postojanom frizurom nastupiti kao Heidi Klum. Samo nisam siguran s kakvom bi klasifikacijom ovaj film izašao u kina, jer s obzirom na oveće količine seksa i masturbacije, vjerujem kako bi neka od dežurnih udruga „kontra bluda i nemorala“ nametnula svoje restrikcije. A i nisam baš siguran oko crne odjeće „mit svastika anlage“ iz drugog svjetskog rata, jer smo na to nekako osjetlj… Hm… Ili smo s obzirom na domaću ekipu u crnom ipak bez problema po tom pitanju…

Lars von Trier bi stvarno trebao snimiti podsjetnik na ovu tragediju. foto: Motor Authority

7. „Lomeći vjetrove“

Svaka asocijacija s „ispuštanjem plinova“ u sklopu naslova ovog potencijalnog filmskog remek-djela sasvim je namjerna. Ukratko govoreći, ovo bi bila priča o Delta Wingu, odnosno Nissanovom nastupu na Le Mansu 2012. godine. Vin Diesel glumio bi Marina Franchittija, Michael Fassbender glumio bi Michaela Krumma, a Katanobu Asano bi bez problema (i bez ožiljaka) mogao uskočiti u ulogu Satoshija Motoyame. Priča bi bila jako slična onoj ispričanoj u filmu „Ford Vs. Ferrari“, ali bi kraj bio manje tužan. Jer za razliku od Kena Milesa koji je svojim talentom i znanjem oplemenio svijet utrkivanja, za Delta Wingom zasigurno nitko ne bi plakao. Uostalom, ako bih citirao samu srž poruke koju nudi jedna naša reklama, reklo bi se kratko, jasno i sažeto: „samo prvi se pamte“. A to pak u prijevodu znači da 29. mjesto nitko, nikada i ni u čemu neće izdvojiti kao dobar rezultat.

Uglavnom, tijekom ovog filma moglo bi se odvijati svega i svačega. Od svađa, prepucavanja, izljeva manične depresije, pa sve do Karate-udaraca. A redatelj bi mogao biti g. Lars Von Trier, jer bi u tom slučaju „Lomeći valove“ dobio svoj nastavak. Mrvu drugačijeg tipa, ali s istom poantom: depresija.

Braća Whittington i Paul Newman. Sad još samo film nedostaje. foto: The MotorHood

8. „Seks, droga i Porsche“

Ako je svijet auto-sporta ikada imao apsolutno kontroverznu ekipu vlasnika jednog tima, onda je to onaj braće Whittington. Ako je za vjerovati povjesničarima i svjedocima „onog vremena“, onda su braća Whittington bili teški kriminalci u konstantnoj potrazi za adrenalinskim uzbuđenjima. Stoga je u njihovom društvu uvijek bilo ogromnih količina novaca, a zatim i seksa, droge i manekenki. Radnja bi mogla započeti 1979. godine, kada su braća Whittington odlučila da bi bilo baš super ničim izazvano banuti na utrku 24 sata Le Mansa i natjecati se. Otvoriti torbu punu love i na licu mjesta kupiti od g. Kremera svoje mjesto na stazi, a potom i jedan trkaći Porsche 935 K3.

U nastavku bi moglo uslijediti puno dinamičnih kadrova s te legendarne utrke, a zatim bi se priča mogla seliti između NASCAR-a, Indy-Cara i sudova, tj. mjesta koja su burazi najčešće posjećivali.

Leonardo di Caprio bi mogao glumiti jednog od braće i time na neki način oživjeti ulogu u filmu „Wolf of Wall Street“, a drugog bi brata mogao glumiti npr. Nicholas Hoult – i to samo zbog uloge poremećenog lika iz filma „Mad Max – Fury Road“.

Uglavnom, ako u svijetu utrkivanja postoji krajnje poremećena priča, onda je to upravo ova o braći Whittington. I zato bi se film na tu temu itekako isplatilo snimiti.

Colin McRae u svom klasičnom izdanju. Ford također. foto: RALLYssimo

9. „U raljama prašnjavog ludila“

Biografski film s elementima drame, akcije. Tako bi se isplatilo postaviti osnovu za film o jednom od najluđih, najbržih, najuspješnijih i najpoznatijih ljudi koji su ikada sjeli za volan nekog Rally-automobila. Ukratko, ovo bi bila priča o čovjeku pod imenom Colin McRae. Tijekom filma bi izuzev sumanutih scena natjeravanja po prašnjavim i prljavim stazama svjetskog prvenstva u Rallyju u kadrove dolazili i mirni razgovori s ocem, te ne baš toliko mirni razgovori sa suvozačima. Pogotovo s Derekom Ringerom, koji je preko nekoliko puta dobio šakom u glavu od ovog pomalo kontroverznog prvaka. Uglavnom, tijekom filma bi se spomenulo sve i svašta iz života ovog ludog Škota – od mladih dana i prvog nastupa na Rallyju u posuđenom automobilu, preko svih uspjeha s kojima je Colin McRae zauvijek zadužio Subaru i Ford, pa sve do preuranjene smrti koja i dan-danas otvara više pitanja, nego što nudi odgovora.

Robert Pattinson bi mogao glumiti Colina, a njegovog bi oca mogao glumiti i Mel Gibson. Subaru bi i dalje bio Subaru, a Ford bi i dalje bio Ford – zajedno sa sponzorima koji ponekad podrazumijevaju cigarete i pušenje. Dakle, film bi u određenim kadrovima zasigurno ispao sociološki nekorektnim, a cijena ulaznice bi rasla iz dana u dan prikazivanja. No bio bi to dobar film koji bi se isplatilo snimiti i pogledati.

Jedan totalno drugačiji Monstrum… foto: Top Speed

10. „Monstrum na brdu“

Ne, ovo ne bi bio trash-horror iz osamdesetih. Glavni lik ne bi imao skijašku masku, kapu i rukavice, te ogroman nož u rukama. Ne bi bilo nikakvih familijarnih priča, maltretiranja djece i ubojstava tinejdžera u potrazi za seksom u šumi. Između redaka, ovo bi bila priča o utrkivanju pod oblacima, tj. osvajanju planine Pikes Peak čija priča u kombinaciji s oktanima traje još tamo negdje od početka prošlog stoljeća. No glavni lik ove priče ne bi bio Rhys Millen. Svjetlo reflektora ne bi ukrao Walter Röhrl (i njegov pas), niti bi Ari Vatanen reprizirao svoje filmsko penjanje u sklopu ovog celuloidnog uratka. Umjesto njih bi u centru pažnje bio Nobuhiro Tajima, odnosno čovjek kojeg od milja zovu „Monster“. Japanac koji čak ni nakon čak 7 osvajanja titule „Kralja Brda“ u kategoriji „Unlimited“, te koji i danas u svojoj 69. godini života i dalje ovim legendarnim komadom ceste juri kao sumanut. Dakle, kada bi netko odlučio snimiti film o „Čudovištu“, cijela bi priča mogla nalikovati nekoj sportskoj drami poput „Race“ u sklopu koje se portretira život i djelo legendarnog Jesseja Owensa. Samo bez tenisica a potpisom Adolfa „Adija“ Dasslera.

Hrvati bi se također mogli naći „na tapeti“, s obzirom na to da Tajima-san već neko vrijeme vozi električne bolide koji na sebi imaju originalne hrvatske komponente i strujne krugove. Ali to je pak manji dio priče. Onaj veći mogao bi se upakirati u jedan iznimno komplicirani „idol-eiga“ film s kakvima su na scenu stupali japanski redatelji tijekom sedamdesetih godina prošlog stoljeća. A kao glavni glumac bi se u ulozi života mogao naći Sung Kang. I to bi bilo savršeno „kul“.

Uglavnom, toliko o prvih deset ideja kojih sam se mogao sjetiti u obliku poveznice između svijeta filma i onog koji podrazumijeva četiri kotača i volan. Naravno da ih ima još, ali nešto moram prepustiti i vama cijenjenim čitateljima. Pa ako mislite da imate dobru ideju za film koja se na ovaj ili onaj način dotiče nekog vozača, proizvođača, tima, utrke ili nečeg sasvim sedamnaestog što je moguće povezati sa svijetom automobila, naš prostor za komentare na Facebooku vam je uvijek otvoren i dostupan.

Nikad se ne zna – možda baš vaša ideja dođe do nekog glavonje u nekom studiju „preko bare“.