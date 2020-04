Najbolje fore: Prvi april i prvoaprilska šala na nečijem automobilu!

Danas je prvi april, dan kad svi pokušavaju nekom smjestiti šalu, i pokušavaju ne nasjesti na tuđu!

Da bi šala ispala dobra treba je svakako prvo dobro pripremiti teren, no na žalost nismo baš uvijek u mogućnosti toliko po posvećivati zezanciji koliko bi to mi voljeli, pa koji puta nemamo druge no poduzeti brzopotezne mjere jer prvi april ne smije proći bez da bar pokušate nekome podvaliti.

U želji da vam to pođe za rukom, donosimo vam naš izbor od par bezopasnih podvala koje možete izrealizirati u vrlo kratkom roku…

1. Oglas za prodaju automobila

Napišite šaljiv tekst, isprintajte ga i zalijepite prijatelju na auto.

Za cijenu ne razbijajte previše glavu, dovoljno je na “oglasu” naglasiti da važe i razne zamjene. Iskoristite priliku da zalijepite žrtvi na auto oglas na bočno staklo, te zamolite par prijatelja da ga nazovu i ponude mu kojekakve gluposti poput 10m3 drva, 3 neuhranjene svinje, prikolicu zemlje ili palmu u Africi.

Po mogućnosti budite s njim na kavi dok ga oni zovu, čisto da mu vidite zbunjenu facu, ili bar slušajte preko spikerfona s prijateljima dok ga oni zovu…

Natpis I love gay porn

2. Natpis “I love gay porn”

Uuuufff, ovo ne znam tko bi vam oprostio, ali pošto se radi o prvom aprilu sve je dozvoljeno.

Nema nikakve nauke, običan tekst editor, printer, i malo ljepljive trake. Još kad bi imali nekog dobrovoljca koji bi mu namignuo i ukazao na tu naljepnicu na autu, to bi bilo neprocjenjivo!

3. Instant duga

Ovo je klasik, već toliko puta viđeno ali jednostavno predobro, pogotovo ako je u kombinaciji s gornjom podvalom kao točka na “i”.

Jedina stvar na koju trebate pripaziti je da komadići pastele koje postavljate na metlicu brisača ne budu prevelike kako se ne bi vidjele.

A da se osigurate da će brisači biti upaljeni (bez obzira na vremensku prognozu), smjestite neku “prljavštinu” na vjetrobransko staklo!

Lažna poruka “udario sam ti auto” foto: Pinterest

4. Poruka “udario sam ti auto”

Ova fora zna biti zaista neprocjenjiva, pogotovo ako ste u mogućnosti iz prikrajka promatrati frenda kako panično pokušava pregledati cijeli automobil uokolo ne bi li našao navedeno oštećenje na njemu!

Podvala je okrutna, pa apeliramo da ga ne ostavite predugo u zabludi ipak radi se o nečijem autu!

5. Parking kazna

Oko ovoga se ne trebate puno truditi, pokušajte s interneta skinuti nečiju kaznu i isprintati je, a za efekt šoka bit će već dovoljno samo da nabavite bilo kakvu uplatnicu i zataknete za brisače.

Ovako i onako iz daleka se ništa ni ne vidi, a dovoljan je taj trenutak kad se vlasnik bude približavao automobilu da podvala odradi svoje.

Predlažemo da na samu “parking kaznu” dopišete i “prvi april”, kako bi fora bila kompletna!

6. Balon na auspuhu

Ovo nema potrebe ni objašnjavati koliko je sve jednostavno i jasno. Dovoljno je na bilo kojem kiosku ili dućanu kupiti par balona, i navući ih preko auspuha.

Kad plinovi počnu izlaziti, napuhat će balon koji će ubrzo i puknuti.

Pripazite da je auto na kojem to radite na nekom većem parkiralištu kako bi izbjegli da balon pukne kad se već automobil priključi u promet, da ne bi izazvali pravu štetu, jer ovim podvalama je samo cilj dignuti frendove na foru, nez da se ikog dovodi u opasnost, i bez da se nanosi ikakva šteta nečijem vozilu!

