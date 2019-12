VIDEO: Zvjerski kamion s 1300 KS ostavlja sve iza sebe!

Kamioni? Bljak, je li tako? Spori su, zauzimaju toliko prostora na cesti i izazivaju blagu nelagodu za sve vozače koji im se nađu u blizini.

Prizor od kojeg eko-manijaci instantno dobivaju migrenu foto: YouTube

Pretjerujemo, donekle. Znamo da se i među cijenjenim čitateljima sigurno nalazi veliki broj vozača kamiona koji značajnu porciju svojeg života provode u mobilnim kabinama vozeći nenormalne šihte pod raznoraznim uvjetima, koji su tema za sebe, i sigurno se ne želimo zamjeriti nekome tko samo obavlja svoj posao, za razliku od popularnog Clarksona koji je iznio nepopularno mišljenje da vozači kamiona po cijeli dan samo mijenjaju brzine i ubijaju prostitutke. Ali činjenica stoji da se u vožnji u što većoj mjeri nastojimo kloniti tih glomaznih prometala jer svojim dimenzijama neupitno izazivaju svojevrstan strah i nelagodu. Isto tako stoji da su spori i nepraktični za prestizati, a da ne spominjemo situacije kada se dva kamiona međusobno prestižu na autocesti pa to traje i traje i traje…

Peterbilt 379 proizvodio se od 1987. do 2007. godine foto: AutoWP

Osim ako jedan od kamiona nije zvijer iz priložene snimke. On ne samo da će s lakoćom ostaviti većinu drugih kamiona na autocesti iza sebe, već će i brojnim vozačima osobnih automobila ostaviti samo mogućnost da gledaju njegovu stražnjicu ako ga vozač stisne kao što je to učinio ovaj na snimci uključujući se na autocestu. Snimka je nastala iz Honde koja je vozila iza kamiona i koja nije uspijevala pratiti korak s istim. Za sve zainteresirane, veliki „sleeper” nosi naziv Peterbilt 379 i radi se o modelu koji se proizvodio od 1987. do 2007. godine, a pogoni ga turbodizelski motor sposoban razviti golemu snagu i impresivan okretni moment. Konkretan primjerak razvija čak 1300 KS, ali treba imati na umu da s druge strane teži čak 11,5 tona. Koliko troši i koliko pritom zagađuje okoliš, pitanja su koje je najbolje ostaviti neodgovorenima.

Ako vas zanima dotični model kamiona, pogledajte kako se Peterbilt 379 snalazi na utrci ubrzanja protiv Corvette i Ford Mustanga GT500…