VIDEO: Dostavljač tvrtke TISAK, šakom razbio staklo automobila!

Što je to s vozačima skutera na radnom mjestu!? Nakon pijanog poštara HP-a kojem se zapalio motor, sada i TISKOV dostavljač na skuteru u fizičkom nasrtaju na jednog od sudionika u prometu…

U prometu nema mjesta agresivnom ponašanju, tim više ako ste na službenoj dužnosti! foto: Automobili.hr / Marin Z.

Snimka dostavljača TISKA koji je šakom razbio vozačevo bočno staklo na Hondi Civic, se prvo pojavila na Facebook grupi “Uživo sa hrvatskih prometnica“, a nedugo zatim smo stupili u kontakt s osobom koja je bila na licu događaja, te dobili na materijale koje objavljujemo.

Nesretna Honda Civic s razbijenim staklom. foto: Automobili.hr / Marin Z.

Dana 15.01.2020. u 07:30 sati ujutro, na raskrižju ulice grada Vukovara i Donje Svetice, dogodio se nasrtaj djelatnika TISKA na vozača Honde Civic, koji je pri tom šakom razbio vozačevo bočno staklo.

Kontaktirali smo Tisak plus d.o.o. te poslali upit i zatražili da nam daju par informacija o ovom nesvakidašnjem događaju, no do ovog trenutka objave, odgovor na mail još nije stigao.

Tiskov skuter kojim se dostavljač vozio po ulici grada Vukovara. foto: Automobili.hr / Marin Z.

Na žalost snimka koju smo dobili počinje neposredno poslije tog događaja, no jasno prikazuje žustru raspravu dotičnog vozača skutera, te razbijen prozor na Civicu 5. generacije. Priča očito počinje nešto prije no što je nastala ova snimka.

Iako smo upoznati s nekim detaljima ovog događaja, ne želimo špekulirati i iznositi samo jednu stranu ove priče, te smo odlučili ostaviti policiji da odradi svoj dio posla. Nakon što završi pravna strana dokazivanja, obavijestit ćemo vas o ishodu, te informirati što se točno ovdje dogodilo.

