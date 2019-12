Struja protiv benzinaca i dizelaša – Koji automobili bolje podnose prolazak kroz vodu?!

Svi ključni pogonski elementi električnih vozila, a pogotovo baterije koje su najčešće u podnici vozila, maksimalno su zaštićeni i zatvoreni.

Prošle godine se direktor Tesle Elon Musk hvalio da njegovi automobili mogu biti korišteni i kao brodovi. Povod za tu odvažnu tvrdnju (jednu u nizu) bila je video snimka Modela S kako prolazi jednim tunelom natopljenim vodom. S druge strane, Model 3 je imao određenih problema: znali bi mu otpasti prednji odbojnici u vožnji za kišnog nevremena.

Sad kad je počela proizvodnja Modela 3, tvrtka je odlučila pokazati snimku s testiranja u vodenom bazenu. Kao što ćete vidjeti sve je prošlo u najboljem redu. Nakon ovoga postavlja se ključno pitanje: kako vodu podnose električni automobili te vozila s motorima s unutarnjim sagorijevanjem. U teoriji električna vozila trebala bi biti izdržljivija.

Znamo, na spomen električne energije i vode vjerojatno vam padaju na pamet asocijacije poput otvoreni plamen i skladište dinamita ili nogometni derbi Dinama i Hajduka. No, svi ključni pogonski elementi, a pogotovo baterije koje su najčešće u podnici vozila, maksimalno su zaštićeni i zatvoreni, odnosno voda do njih ne može doprijeti. Zbog toga ne bi trebalo biti problema.

If this isn’t a commercial for Tesla then I don’t know what is. pic.twitter.com/Fid0A9L2lr

— Richard Richter (@Ricardo_Lee_) 3 May 2019