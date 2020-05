SKRIVENA KAMERA – Neki Splićani ne slušaju stožer, ali zato slijepo slušaju glasovne upute semafora!

Neki Splićani ne slušaju stožer, drugi ni ženu ni muža, ali svi slušaju semafor!

U ova vremena svakodnevno smo bombardirani raznim uputama, što one generalne iz stožera civilne zaštite, što one interne koje nas mogu zateći na licu mjesta kud god da se uputili, od javnog prijevoza pa do trgovina ili npr. auto salona.

Lijepo je vidjeti da Splićani nisu izgubili svoj humor niti u ova teška vremena.

YouTube kanal “Gunjača”, koji vraća stare slave humora skrivene kamere, ovaj put je nadmašio i sam sebe. Tema su “upute ‘neposlušnim’ građanima” u vrijeme koronavirusa, koje građanima izvikuje, ni više, ni manje, nego – semafor!

– Neko ne sluša ni ženu, ni muža, al’ Boga mi semafor svi slušaju! – stoji u opisu videa.

– Molimo pješake da stave masku…. molimo pješake da skinu masku prije prelaska pješačkog prijelaza… molimo da spremite mobitel… ako nemate masku, stavite ruku preko usta… – samo su neke od “naredbi” semafora, kojeg Splićani slijepo slušaju.

Kako doznajemo brbljavi semafor se nalazi u Splitu kod ‘Pazarića‘ na Splitu 3, gdje je i snimljen ovaj video.

Reakcije Splićana su urnebesne, no zapravo za ovu skrivenu kameru istovremeno možemo protumačiti i kao svojevrstan eksperiment, koji pokazuje kako “natjerati” ljude da slijepo slušaju upute.

Prvo trebaju biti dobro zastrašeni, zatim im je potrebno ukazati nadu, a dalje slušaju bilo što im se govori pa makar to bio i semafor.