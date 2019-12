Ovo je najluđa Honda ikad – gusjeničar s četiri Turbo-punjača!

Točka.

Novi red.

Honda Civic s četiri Turbo-punjača i gusjenicama… foto: YouTube

Honda Civic – automobil koji je od ekonomičnog kompakta do danas prošao itekako velik, dug i naporan put. Jer Civic ne predstavlja samo jedan od prvih automobila s kojima su se Japanci infiltrirali na američko tlo. Kroz svoju bogatu povijest, Honda Civic se vozikala po cestama, natjecala na stazama, utrkivala na geodetskim natjecanjima i plijenila pozornost na srebrnom platnu zajedno sa zelenim neonkama provlačeći se ispod kamiona u pokretu. Zbog svega toga Civic kao takav predstavlja jedan od najpopularnijih, tj. najprodavanijih automobila ne samo na području SAD-a i Japana, već i na svijetu. Jer fama o ovom gradskom kompaktu i njegovom potencijalu za sve i svašta stigla je čak i do naših krajeva, gdje “vitek” ekipa u ovom automobilu vidi svetu kravu.

Tijekom godina i godina proizvodnje ovog malog Japanca, u svijetu tuninga i stylinga pojavila se tona projekata baziranih upravo na Civicu. Neki su bili zanimljiviji, a neki malo manje zanimljivi. Za neke je taj svijet donio slavu i poštovanje, a nekim su se primjercima ljudi smijali. Sve je to dio priče koja traje i dan-danas, a neke od generacija ovog Hondinog modela najvjerojatnije nikada neće prestati biti aktualne. Uostalom, tko od nas nikada nije htio naturpijani i za stazu složeni EG-6 ili EK-9 u svom dvorištu neka prvi ode i učlani se u neku udrugu obožavatelja goblena. Dakle, Honda Civic iza sebe ima mali milijun “tjunerskih” uradaka, što je unutar te subkulture čini jednim od najpopularnijih automobila u svemiru. No niti jedan nikada nije bio ovoliko poremećen u svom postojanju.

Honda Civic i gusjenice? Hmmm… foto: YouTube

Naime, ako ste ikada pratili YouTube-kanal čiji se vlasnik potpisuje kao Boosted Lifestyle, onda su vam poznate neke ideje koje dotični mladi gospodin provodi u stvarnost. A ovaj je projekt na bazi Honde Civic uvjerljivo najbolesniji kojeg se dotični spaljeni Kanađanin ikada sjetio. Jer montirati četiri Turbo-punjača na tvornički ugrađeni B16-motor i potom na prednje kotače montirati kotače nalik gusjenicama i od Civica stvoriti najbrži tenk na svijetu, jednostavno je spaljeno, ludo i totalno blesavo – na najbolji mogući način.

Dakle, B16 motor sa svojih je 4 cilindra poslužio kao baza za ovaj uvrnuti projekt. Od Turbo-punjača odabrane su Borg-Warner K03 “puhalice”. I to prvenstveno zato što su jeftine i lako dobavljive, te dovoljno kvalitetne i otporne da se s njima može poigravati do mile volje bez straha da će se raspasti. Uostalom, isti se takvi Turbo-punjači ugrađuju u Volkswagenove Turbo-modele, pa ih je lako nabaviti i održavati. A to je u svijetu tuninga itekako veliki plus – pogotovo kod ovakvih poremećenih i megalomanskih projekata i ideja.

Najluđa Honda ikad, zar ne? foto: YouTube

Za fino ugađanje sva četiri Turbo-punjača bio je potrebno prepraviti usisne grane, te osigurati mjesta za nesmetano disanje ogromnog hladnjaka. Turbo-punjači su montirani na sam vrh motora, a ispušni sustav ne prolazi ispod automobila, već je ugrađen direktno na motor i sav dim izbacuje među oblake i zvjezdice na nebu. Zbog toga će eko-mentalisti vjerojatno u sklopu komentara na video-uradak vezan uz ovaj projekt najvjerojatnije pisati predivne komentare i ljubavna pisma. Ali koliko se iz priloženog vidi, vlasniku kanala je oko toga apsolutno svejedno, pa je onda i nama. Uglavnom, ovaj monstruozni Civic itekako živi. Nenormalno je glasan, a koliko je brz i sposoban pogledajte u sklopu video-uratka.

Uglavnom, ako ste ikada sanjali u svom vlasništvu imati neki mali gradski kompakt s istom količinom Turbo-punjača kao što je to slučaj s Bugattijevim modelom Chiron, eto i dokaza da takav san nije poremećen do krajnjih granica. Ako ste se pak ikada poželjeli probijati kroz snijeg poput nekog nabrijanog Djeda Mraza, i taj je san očito ostvariv. Jer ovaj Civic kombinira oba sna u jednu pomalo poremećenu i zabavnu javu. Samim time ovaj Civic već od same ideje pomiče granice, pa kako je to s jedne strane i osnovna ideja koja stoji iza svakog tuning-projekta, možemo bez problema reći da nam je ovaj Civic itekako zanimljiv i simpatičan.

A vama cijenjeni čitatelji?