Ovaj nam je BMW X6 uljepšao dan

Ne, nije riječ o senzacionalistički nastrojenom naslovu, jer okosnica ovog teksta upravo slijedi: zamislite BMW X6 koji pod poklopcem motora ima hrpu s*anja. I pod time ne mislim na motor.

Na cestama i oko njih u majčici je Rusiji stvarno moguće vidjeti sve i svašta. Od kamikaza koje jure kao da sutra ne postoji, preko tikvana kojima pojam „crveno svjetlo“ nikako nije jasan, ekipe koja na stražnjem sjedalu Lade vozi konje i krave, pa sve do helikoptera koji slijeću posred autoceste. I za sve to postoje „dokazni materijali“ na YouTubeu, jer kamere u Rusiji jednostavno ne prestaju snimati.

Paralelno sa svim tim ljudskim pogreškama, propustima, krivim procjenama i generalnoj retardaciji hvale vrijednih pojedinaca i pojedinki na ruskim cestama, tu je i hrpetina automobila koji sami po sebi imaju nekakve probleme. Neki se kvare zbog starosti, neki pak zbog pomanjkanja bilo kakvog ulaganja novaca u njihovu upotrebljivost (tj. izostanka bilo kakvog održavanja), a neki pak jednostavno imaju probleme i točka.

I upravo je jedan od potonjih tema ovog teksta na koji smo se svi zajedno jutros odvalili od smijeha.

Naime, za sve one cijenjene i vjerne čitatelje našeg malenog internetskog kutka posvećenog svijetu automobila nije nikakva tajna da SUV-automobile ne možemo podnijeti. Stoga nas kao vječne cinike uvijek nasmije kada vidimo da se neka glupost događa s tim predimenzioniranim užasima kojih je na cestama iz dana u dan sve više i više. No ako bismo morali birati najgore od najgorih unutar domene SUV-ova, onda bismo svoj apsolutni manjak afiniteta usmjerili prema tzv. “Coupé” SUV-modelima koji s tim opisom i pojmom imaju veze otprilike kao i prosječna domaća starleta s poimanjem morala. A kao predvodnici u toj kategoriji krajnje nepotrebnih glorificiranih karavana stoje Mercedes-Benz GLC i BMW X6.

Svaka sličnost s pojedinim karoserijskim oblicima automobila je namjerna… foto: Pin Clipart

Kako se ne bih ponavljao i za ovaj neugledan BMW-ov model ispočetka pričao sve i svašta, recimo samo kako prema ovom automobilu ne gajim ama baš nikakve afinitete. Dapače, ako se mene pita, to uopće nije automobil, jer povišena karoserija nalik nekom predimenzioniranom insektu iz crtića u kombinaciji s linijom krova koja bi tijekom boravljenja na stražnjem sjedalu čak i Pigmejca bila u stanju učiniti iskompleksiranim zbog njegove visine jednostavno nisu atributi s kojima bi se itko poželio pohvaliti. No BMW X6 svojim kupcima djeluje „robusno“, „urbano“, „moderno“, „moćno“ i kao takav predstavlja realan i poželjan automobil za kupnju. I tu pomoći nema, jer naposljetku među nama nažalost i dalje postoje oni tragično rođeni bez ukusa.

Izuzev toga što BMW X6 izgleda poput tumora na gušterači i praktičan je poput umivaonika u turskom zatvoru, nije rijetkost da se isti ne može baš istaknuti kao trajan i pouzdan automobil. Pogotovo u smislu motora koji zbog ogromne količine elektroničkih sklopova nerijetko ispadaju neupotrebljivim sklopovima metala i plastike. No to nažalost nije slučaj koji bismo vezali isključivo uz BMW X6, niti jedan od onih od kojih pati isključivo BMW kao marka. Sva je ta elektronička ludnica na neki način osakatila oveći dio proizvođača automobila i njihovih današnjih modela, te im ukinula jedan od najbitnijih atributa među kupcima: trajnost. Jer elektronički sklopovi zbog promjena temperature i inih drugih sasvim prirodnih stanja i situacija uvijek prvi odlaze i stvaraju probleme. A danas praktički da ne postoji automobil koji o njima nije u potpunosti ovisan. I zato današnja auto-industrija s onom od prije samo dva desetljeća nema baš pretjerano puno poveznica u smislu kvalitete i trajnosti. No o tom potom…

Dakle, u centru ove priče stoji Rusija, tj. deveti po redu najveći ruski grad pod nazivom Samara. Uz taj deveti po redu najveći grad u Rusiji stoji jedna prometnica, jedan BMW X6, jedan vlasnik u panici i jedan kamion pun s*anja.

Još uvijek ne vidite u kojem smjeru ide ova priča? Hm… Onda nema druge nego opisati što se zapravo dogodilo.

Naime, BMW X6 čiji je vlasnik Samarac, Samaritanac ili kako već, prije nekoliko se dana našao u problemu. Njegov predivni i prekoprekrasni SUV-Coupé krepao je posred ceste. I ne samo to, već se nešto pod poklopcem motora uspjelo i zapaliti. Naravno da dotični Samaritanac nije imao aparat za gašenje požara u automobilu, pa je pod hitno trebao pomoć od bilo koga. U ovom se slučaju kao „bilo tko“ na licu mjesta pronašao kamion koji tijekom uredovnog vremena vozi okolo i odštopava začepljene septičke jame. A to pak u prijevodu znači da je dotični kamion stvarno pun s*anja. No vlasniku je kroz glavu očito prošlo nešto poput „ugasit će se ako zalijemo kroz crijeva iz cisterne, jer tekućina je ipak tekućina“. Stoga je dotični vlasnik zamolio dvojicu radnika-Samaritanaca da izađu iz svojeg septičkog kamiončića i sadržaj cisterne prepune s*anja izbace po njegovom predivnom SUV-Coupé automobilu, zaliju motorni prostor i time ugase požar koji se dogodio iz (u tom momentu) nepoznatog razloga.

Istini za volju, vatra se doista ugasila pod naletom s*anja na motor i prednji dio BMW-a. No nekako nevjerojatno zvuči činjenica koja kaže da je vlasnik tijekom izbacivanja s*anja pod pritiskom po njegovom automobilu čitavo vrijeme sjedio za volanom i uključivao brisače. A da stvar bude bolja (ili gora), vozačka su vrata cijelo vrijeme bila otvorena. Stoga ovaj kratki video-uradak s jedne strane itekako pokazuje da BMW definitivno nije najpouzdanija marka automobila na svijetu, dok s one druge pokazuje i da ljudska glupost nema nikakvu konkurenciju.

Jer nužda je jedno – bila ona velika ili mala. Ali ostaviti otvorena vrata dok dvojica likova špricaju s*anje po automobilu jednostavno je glupo. Bez filtera i zadrške.

Iskreno govoreći, pomislio sam kopirati link na ovaj kratki video-uradak i poslati ga zajedno s komadićem teksta na adresu službenu strance Darwin Awards, jer vlasnik ovog BMW-a očito pri rođenju nije ostao samo bez ukusa, već je tijekom godina i u domeni intelekta zbog nečega ostao prikraćen. Stoga dotični vlasnik „iks šestice“ definitivno zaslužuje pronaći se u sklopu konkurencije povlaštenih koji iz godine u godinu primaju Darwinovu nagradu za najmanji evolucijski odmak čovjeka od majmuna.

Dakle, kada vam idući puta dan bude grozan i kada pomislite da vaš automobil ne valja niti papira na kojem ste potpisali kredit na 284 godine, sjetite se ovog video-uratka. Sjetite se jednog sivog BMW-a koji nepokretan i bespomoćan stoji na sredini ceste i biva gašen s hrpom tekućeg s*anja. A onda razmislite ponovno i svom automobilu dajte jednu veliku pusu. Jer vam taj isti automobil, u kakvom god kvaru bio i koliko god popravak koštao, barem nije upropastio dan, odjeću, interijer i respiratorni trakt spajanjem kipućeg metala i plastike s ogromnom količinom svježe ispumpanog i tekućeg s*anja.

Ja ni u najprljavijoj mašti ne mogu ni približno zamisliti koliko je cijela ova kratka situacija uspjela smrdjeti. No kako god bilo, sličan se sličnom očito razveselio, a sudbina je učinila ostalo. Jer ako mene (ili nas ovdje) pitate, BMW X6 je ovim nesretnim gašenjem zapravo postao potpun.

Slažete li se?