“Neželjeni tuning” – Tesla “dere” vlasnike vozila putem svoje aplikacije?

Vlasnici Tesle kažu kako su potrošili tisuće na nepovratne nadogradnje, što predstavlja ogromnu novčanu svotu!

Tuniranje vozila je financijska rupa bez dna, to će potvrditi svatko tko se ikad uputio tom stazom kojoj se ne nazire kraj i nerijetko postaje dugotrajno putovanje.

Ubrzati svoje vozilo je izvedivo, no proces tog tuniranja zahtjeva dogradnji ili zamjenu pojedinih dijelova s onim boljih performansi, te naravno jedna povlači drugu i tako u nedogled.

Zamislite kada bi sav taj proces i silne noći provedene u garaži zamijeniti s jednim pritiskom gumba “upgrade” na aplikaciji?

Pravi tuneri će se sada sigurno zapitati zašto bi si to itko htio i time “pokvario zabavu”, jer žive pod onim motom “built not bought”.

No kako postoje oni koji igraju simulacije utrke ukucavajući “cheat code-ove”, tako postoje i oni koji voze kroz “život” koristeći prečice.

Konkretno u ovom slučaju mislimo na vlasnike Tesla vozila koji su s veseljem dočekali opciju nadogradnje svoje eklektične jurilice u još brži jednim pritiskom na gumb – da i toga ima!

Tesla je sa svojom zadnjom nadogradnjom aplikacije omogućila vlasnicima (pojedinih modela) poboljšati ubrzanje vozila do 0 do 60 mph s prethodnih 4.4 sekunde na 3.9 sekunde.

Naravno tu se radi isključivo o softwareskoj nadogradnji koju će vam naplatiti 2000 dolara.

U tome svemu nema ništa sporno, čak je i u jednoj sferi cijela ta priča vrlo zanimljiva jer je toliko jednostavna i primamljiva svima koji ne žele zaprljati svoje ruke, a vozili bi automobil koji ima ubrzanje poput brutalnog Dodge Challengera SRT Hellcat sa 717 konja.

Problem ove cijele priče leži u skroz nečem drugom – zamislite da vi takav jedan “tuning” uopće niste htjeli, niti naručili, a da vam je naplaćen tih 2000$… Da, upravo o tome se radi.

Neki vlasnici Tesla automobila tvrde kako im se naplaćuje kupovina putem aplikacije koju nikada namjerno nisu izvršili, zalijepivši im trošak od tisuće dolara nepovratnih naknada za softversku nadogradnju.

I just got charged for “acceleration boost” by @Tesla even though I did not purchase it. Has this happened to anyone else? #upgrade #accelerationboost

Barem u jednom slučaju vlasnik tvrdi kako je kupovina obavljena dok mu je telefon bio u džepu, što ga je na kraju koštalo više od 4.000 dolara.

Taj vlasnik svoju situaciju podijelio je s ostalima na Twiteru kako bi objasnio svoje nezadovoljstvo Teslinom službom za korisnike, čiji su se predstavnici u početku držali pravila tvrtke da su sve kupovine nadogradnje vozila konačne i stoga nisu u mogućnosti vratiti novce.

It would be great if you could fix adding card/purchasing through the website, it’s not confidence inspiring when Tesla employee is copying down my card details and messaging to their manager for me to get Acceleration Boost @elonmusk @Tesla @AusTeslaOwners #securityfail

— Brian Gilbert (@BrianGilbert_) December 30, 2019