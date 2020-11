Pred vama je jedan unikatan Civic

Ali stvarno unikatan…

Ako bismo se krenuli prisjećati svih mogućih i nemogućih „tjunerskih“ uradaka koji su nas interesirali tijekom godina, moglo bi se reći kako smo doista vidjeli svega i svačega. Jer ta je scena istovremeno ogromna i nerijetko fascinantna, te podrazumijeva individualnost i „funkcioniranje izvan konzerve“, što je već samo po sebi zanimljivo. Doduše, vidjeli smo mnogo ludih i nepotrebnih projekata i uradaka tijekom godina i godina praćenja te globalne subkulture, ali to je već materijal za neku sasvim drugačiju priču i prakticiranje sarkazma. Stoga ne bih ulazio u tu domenu, jer pred vama u ovom momentu stoji jedan od najzanimljivijih projekata svih vremena – Honda Civic treće generacije.

Inspirirana likom i djelom Renaulta 5 Maxi Turbo koji je tamo negdje početkom osamdesetih žario i palio prljavim i prašnjavim stazama na Rally-natjecanjima, ova je Honda Civic nastala iz ruku Andyja Barchecka. Mnogima je ovaj čovjek apsolutno nepoznat, ali ako se malčice pogleda opus s kojim ovaj čovjek raspolaže u poslu, istog momenta je vidljivo kako se radi o jednom od najvećih majstora zanata kada dođe do izrade nekog Hot Rod automobila.

Ideja je bila spojiti naizgled nespojivo, te od relativno neuglednog Civica treće generacije napraviti svojevrsnu repliku Rally-automobila koji je u Americi praktički imao status jednoroga, Yetija ili čudovišta iz Loch Nessa. Dakle, centralno-smješten motor, pogon na stražnje kotače i proširena karoserija bili su obavezna poglavlja ove priče, a performanse su na neki način zapravo njen nusprodukt. Uglavnom, kako imate prilike vidjeti, u svemu je tome g. Barcheck itekako uspio, jer ovaj Civic izgleda posebno, ide posebno i u vožnji se ponaša kao niti jedan drugi na svijetu.

Inicijalno je na sredinu automobila postavljen motor s 2,5 litre zapremine i 6 cilindara posloženih u slovo „V“. Dotični je transplantiran iz nešto veće Honde (odnosno Acure) i sama ugradnja zahtijevala je hrpetinu modifikacija kako bi stao iza sjedala. Striček Andy je morao odrezati pod i stvoriti okvir cjevaste šasije od nule, što u prijevodu znači kako je kompletan automobil jedan veliki ručni rad. No nemojte niti na sekundu pomisliti kako je riječ o nekakvoj krnjoj izvedenici Hot Rod ideologije. Jer dok tipičan Hot Rod služi za pravocrtnu vožnju, ovaj je Civic napravljen za divljanje po ravnicama i zavojitim cestama, pa se na voznu dinamiku i upravljivost odvojilo itekako puno vremena.

Uz centralno-smješten motor, tu je oveći broj komponenata zapravo mijenjao pozicije, a kao primjer tome mogu se spomenuti rezervoar za gorivo koji je umjesto sa stražnje strane motora svoje mjesto našao iza sjedala i ispred njega. Isto vrijedi i za hladnjak, koji je svoje mjesto pronašao sa stražnje strane motora, a onda je tu i nekolicina komponenata koje su zbog svojih dimenzija zahtijevale raznorazne preinake. Uostalom, ovaj Civic ima kompletan kočioni sustav doniran od Corvette C4, a takvih detalja ima još. I oveći su.

G. Barcheck se po završetku ovog projekta bacio na pohod na prva mjesta u raznoraznim vrstama i podvrstama utrkivanja. Od AutoCross-natjecanja, pa sve do nastupa na tzv. „Time Attack“ utrkama. I u tome je itekako uspijevao, pa je ovaj Civic u njegovom vlasništvu briljirao neko vrijeme. No kada je došlo vrijeme otpočeti novi projekt, Civic je pronašao drugi dom i jednostavno je prodan.

Tijekom godina je ova malena i proširena Honda s centralno-smještenim motorom nekoliko puta mijenjala prebivalište. No aktualni je vlasnik u njenom posjedu već punih deset godina. I obožava je voziti. Doduše, inicijalno montirani 2,5-kitarski V6 zamijenjen je s 3,2-litarskim „šestakom“ iz Acure CL Type-S, ali to nije nimalo loše. Tim više što je originalni tvorac, odnosno g. Barcheck bio prisutan i pomogao ugraditi jači motor, te dodatno poraditi na svemu što je potrebno za njegovu maksimalnu učinkovitost u sklopu malene karoserije ovog Civica.

Dakle, riječ je o automobilu koji nema ni 300 konjskih snaga. No zato nije ni debelo prase krcato ekranima, sigurnosnim sustavima i svim onim genijalnim detaljima s kakvima se današnji automobili toliko ponose. Radi se i dalje o jednostavnom, brzom i pomalo poremećenom automobilu u usporedbi s kojim bi čak i originalna „petica“ u Turbo-izdanju imala pune ruke posla. A to je pak veliki plus, s koje god strane se na ovu priču gleda.

G. Barcheck oko svega kaže ovo: „Napravio sam ga jurio. A pomogao sam u prepravljanju kako bi se Civic lakše nosio s još većom količinom snage. Sve je to jednostavno bilo potrebno da ovaj projekt uvijek ostane aktualan i poseban, ali i zato što je to jednostavno bilo potrebno učiniti. Drago mi je da je zapravo na neki način danas u stanju u kakvom je trebao biti od samog početka“.

E sad…s obzirom na to da je Renault 5 Turbo u SAD-u stvarno rijetka zvjerka, a na Hondu Civic su svi već odavno navikli, g. Andy je često morao objašnjavati ideju iza ove pomalo sulude i sumanute kreacije. Bilo je potrebno ljudima objasniti kako nije riječ o tvorničkom Civicu kakav je moguće kupiti bilo gdje i bilo kada. No to je ubrzo postalo naporno i zamorno, pa je ploča uskoro promijenjena. S vremenom bi odgovor na pitanje „Kakav je ovo Civic i gdje ga mogu kupiti“ otišao u jednu sasvim drugu dimenziju, te je g. Barcheck nekoliko puta ponovio kako je riječ o jednom od dva konceptna primjerka ovog mini-monstruma. Jedan je prema njegovim riječima sasvim slučajno pao u njegove ruke, dok se drugi kao ultra-tajni projekt za Hondin ulazak u Grupu B nalazi(o) u strogo čuvanoj garaži u Tokiju. Tako je izbjegnuta mogućnost za bilo kakva daljnja pitanja ovom itekako sposobnom graditelju posebnosti na četiri kotača, ali su istovremeno za Hondu stvoreni problemi, jer je oveći broj ljudi pitao kako je moguće naručiti i kupiti jedan primjerak ovog malenog monstruma. I to je zapravo lajt-motiv cijele ove priče.

Uglavnom, neki će ovaj Civic opisivati kao „ništa posebno“, a nekim vjernim štovateljima ove marke i modela ovaj će automobil poslužiti za masturbaciju u sitne sate kada nitko ne gleda. No kojoj god grupaciji ljudi pripadali, vjerojatno ćete se složiti s time da je svijet zbog postojanja ovog automobila jedno ljepše mjesto za provoditi vrijeme.

Ja bih to potpisao. A vi?