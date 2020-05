Mercedes-Benz Cummander, kao san svakog dominantnog gay-muškarca

Nakon što sam se nekih pola sata praktički valjao po podu od smijeha, zaključio sam da je ovaj Mercedes namijenjen dominantnim gay-mafijašima iz neke od zemalja trećeg svijeta. Jednostavno nema drugog objašnjenja za ovaj “tjunerski” uradak Mercedes-Benz Cummander – iako se potpisnik projekta trudi dokazati suprotno.

Mercedes-Benz Cummander – prljav i provokativan naziv za Mercedes-Benz AMG GT63

“Prljav i provokativan naziv ovog Mercedesa AMG GT63 odabran je namjerno i na krajnje dvosmislen način koketira s izrazima snage i predanosti.

Uz 4 litre zapremine bi-turbo motora s AMG-ovim potpisom, ovaj je automobil moguće opisati kao svojevrstan povratak u devedesete godine prošlog stoljeća, kada su isti glumci u svakom pojedinačnom erotskom filmu uzbuđivali obožavatelje i prijatelje”.

Vjerovali ili ne, ovo je službeni opis za jedan od najnovijih tuning-projekata koji se bazom naslanja na Mercedes-Benz AMG GT63, odnosno limuzinu poremećenog karaktera koja u svom tvorničkom izdanju stoji poput Baba-Roge za vlasnike BMW-ovih modela s oznakom M-divizije.

A razlog svemu tome jest službeni naziv za ovaj Mercedes koji na sebi nosi potpis tvrtke Wheelsandmore; „Cummander“. Znači Mercedes-Benz Cummander.

Što predstavlja Cummander u Mercedes-Benz Cummander?

U slučaju da ne znate engleski ili vam ovaj pojam nije blizak, recimo da “Cummander” nema puno varijacija na temu značenja.

Renomirani pornografski video-servisi pretragom tog pojma izbacuju sve i svašta, dok „Urban Dictionary“ kao izvor modernih pojmova za “Cummander” kaže ovo:

“Pojam kojim gay-muškarac naziva svog partnera onih dana kada je taj partner hvatač”. A pod “hvatačem” se podrazumijeva onaj koji guta.

Wheelsandmore – što nam pokušavate reći?

Dakle, gore navedeni “namjeran” opis možda jest istinit, ali je u svojoj srži smiješan koliko i nepotreban.

Osim ako tvrtka Wheelsandmore u ovom slučaju između redaka pokušava objasniti nešto što nije rečeno unutar njih.

Dakle, Mercedes-Benz AMG GT63 nazvan „Cummander“ predstavlja najnoviji projekt ove danas već itekako renomirane njemačke tvrtke čiji je portfelj posvećen svijetu tuninga i stylinga.

I naravno da je poput svakog nazivno mafijaškog automobila polakiran u mat-sivu boju, što je pak zaseban dio priče o kojoj ovom prigodom baš i ne bih trošio previše riječi. Jer u tome ionako nije poanta.

Mercedes-Benz Cummander raspolaže impresivnim brojkama

U svom tvorničkom izdanju ova Mercedesova poremećena limuzina raspolaže nekim poprilično impresivnim brojkama.

Od 4 litre zapremine i 8 cilindara, preko 2 Turbo-punjača, pa sve do 585 konjskih snaga u kombinaciji s nekih 800 Nm maksimalnog okretnog momenta (buraz).

Sve je to sasvim dovoljno da se vlasniku i suputnicima tijekom ubrzanja do stotke od samo 3,4 sekunde sasvim solidno porazmjeste organi. I nastavit će se tako razmještati sve dok igla brzinomjera ne dotakne 310 kilometara na sat, za što je ovaj automobil itekako sposoban.

No kako živimo u svijetu megalomanije i pomalo iskrivljenih vrijednosti, naravno da sva ta snaga nekima nije dovoljna.

Stoga se tvrtka Wheelsandmore poigrala s motorom, te mu podarila još dvije verzije koje podrazumijevaju sufiks snage i okretnog momenta (buraz).

Ukoliko vlasnik tako želi, tvrtka na “lageru” ima jednu manju, jednu srednju i jednu veliku injekciju. Ona manja rezultira s nekih 700 konja i 975 “njutna” i košta nekih 2,160 Eura.

Ona srednja košta nešto više, odnosno 12,605 Eura i pod poklopac motora donosi 740 konja i 1,010 Nm. Velika injekcija snage rezultira brojkama od 800 konja i 1,030 Nm maksimalnog okretnog momenta (buraz) i košta tek nešto više od 19,000 Eura. Dakle, nije puno ali čovjeka veseli.

Svaka od injekcija snage podrazumijeva i još nenormalnija ubrzanja, te isto tako još poremećenije maksimalne brzine, ali o tome nema konkretnih informacija.

No vjerojatno će biti kada prvi primjerci Mercedes-Benz Cummander krenu juriti ulicama Tbilisija, Temišvara ili Groznog. A vjerujte da budu. I to vrlo uskoro.

Koliko se moglo shvatiti iz materijala za medije, tvrtka Wheelsandmore odradila je hrpetinu većih i manjih zahvata na samom motoru, ali i na strujnim krugovima koji ga čine živim.

Isto tako je došlo do preinaka na usisnom i ispušnom sustavu. Tu su preinake i na ovjesu koji prije svega podrazumijeva kotače od 10,5 i 11,5×22 inča na kojima se nalaze gume dimenzija 285/30 i 335/25. Dakle, pretjerivalo se sve u šesnaest.

Izuzev dorada u domeni mehanike i elektronike, tvrtka Wheelsandmore odlučila je ovaj projekt približiti i milenijalcima kojima ne smetaju gay-konotacije.

Sva sila modula u ovom automobilu!

A to pak u prijevodu znači da se Mercedes-Benz Cummander može pohvaliti svom silom modula s kojima je moguće upravljati putem pametnog telefona.

Većina tih digitaliziranih upravljačkih dijelova svodi se na ultra-napredan ovjes čiju je visinu i tvrdoću moguće podešavati putem aplikacije instalirane u pametni telefon.

No uz to se spominju i neke upravljačke funkcije motora, pa je za pretpostaviti da ovaj Mercedes raspolaže s više strujnih krugova od prosječnog hotela u Bukureštu. A to pak nije mala stvar.

Svaki detalj treba platiti!

Kako to obično biva kod poslovično škrtih Nijemaca, naravno da svaki detalj na ovom automobilu treba posebno platiti.

Ovjes košta skoro 1,500 Eura, kotači zajedno sa senzorima koji prate tlak u gumama koštaju skoro 6,000 Eura. Navedene cijene ovise prvenstveno o tome koliko je vlasnik lud za brzinom. Ili koliko mu je pak stalo do prezentiranja pred prijateljima u lokalnom bordelu.

No visoke cijene ovakvih prerada nekako se uvijek podrazumijevaju, pa oko toga ne bismo trebali lomiti koplja.

Uglavnom, pred vama je jedan ultra-jak Mercedes koji izuzev potpisa legendarne tvrtke AMG na sebi nosi i onaj u posljednje vrijeme sve zanimljivije tvrtke Wheelsandmore.

Mercedes svojom bojom parira svim dosadašnjim pokušajima stvaranja savršene mafijaške limuzine, u ovom slučaju puca i u neke druge segmente – Mercedes-Benz Cummander.

Stoga je prava šteta da se na “Cummanderu” ne nalazi niti jedan detalj polakiran u dugine boje. Ali s druge strane to ne znači da nečeg takvog tvrtka Wheelsandmore nema u ponudi – samo uz posebnu doplatu.

No oko toga stvarno nemam nikakav interes informirati se. Barem ne dok se ne odreknem heteroseksualne orijentacije i ne odselim u Čečeniju.

A vi cijenjeni čitatelji slobodno pošaljite upit ako vas interesira još pokoji detalj.

Pazite da ne zalutate i do čitanja, pozdrav!