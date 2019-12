Halo, Suzuki?! Proizvedite ovaj Swift.

Najozbiljnije i najljepše vas molimo. Proizvedite ovaj Swift, jer je ideja stvarno super.

Suzuki Swift Extreme Concept foto: Carscoops

Suzuki Swift. Ili Cultus ako želite glumiti Japanca. Maleni gradski automobil koji je oduvijek plijenio pozornost s nekim svojim atributima. Jer usprkos tome što su tek neki primjerci na sebi imali oznaku GTi, čak su i one „obične“ verzije ovog modela išle poprilično dobro. No možda je najveći atribut vezan uz Suzuki Swift oduvijek bio sveden na omjere uloženog i dobivenog – i to ne samo u smislu opreme, već i performansi kojima je ovaj mini-Japanac itekako bio sklon.

Suzuki Swift Extreme Concept foto: Carscoops

Aktualnoj generaciji Swifta, kao i onoj prije nje ekipa zamjera svojevrsnu bezličnost i nedostatak karaktera. Ali za one koji su si ipak dali truda i usporedili ovaj maleni Suzukijev kompakt s ostatkom konkurencije, nije teško vidjeti kako je upravo konkurencija na momente puno bezličnija. Nerijetko s manje konja, škrtijom osnovnom opremom i znatno većom cijenom. No usprkos tome Swift u Europi nikada nije zaživio kako treba, jer koliko god se trudili biti multinacionalni, multietnički i tko zna što još sve ne, Europljani tvrdoglavo u nebesa dižu čak i najobičnije modele „njihovih“ proizvođača, dok „oni drugi“ nemaju veliku publiku. No tako to funkcionira u našim glavama i tu pomoći nema.

Suzuki Swift Extreme Concept foto: Carscoops

Swift je već godinama isti. I u tome leži najveći problem tog automobila. Jer koliko god da je sporadičnih razlika i dorada na ovom modelu tijekom godina bilo, u bazi je Swift uvijek isti. A to današnjem razmaženom tržištu željnog senzacija jednostavno nije dovoljno dobro. I zato se tijekom posljednjih mjeseci u Suzukiju marljivo radi na osvježavanju modela i nekim novim idejama.

Prva u nizu tih novih ideja predstavljena je ovih dana tijekom održavanja sajma pod nazivom Thailand Moto Expo 2019. Dotična je ideja oblikovana u aktualni Suzuki Swift i nazvana „Extreme Concept“ i zapravo predstavlja oblik nekih novih vjetrova koji u Suzukiju očito počinju puhati.

Iskreno govoreći, ovaj me konceptni automobil malčice podsjetio na Škodu i konceptni automobil pod nazivom Yeti Extreme – samo bez aparata za gašenje požara, lopata i kompleta za pružanje prve pomoći ugrađenih u vrata. No Suzuki s ovim konceptom nije pokušao napraviti neku „Off-Road“ verziju, već otići u suprotnom smjeru i ponuditi svoju viziju ultimativnog malenog gradskog nabrijanca. I to se vidi praktički iz svakog kuta.

Suzuki Swift Extreme Concept foto: Carscoops

Izuzev blijedo-plave boje koja u pojedinim zemljama očito služi za alternativu tijekom posljednjih godina itekako modernoj i traženoj bijeloj boji karoserije, Swift Extreme Concept ima na sebi i hrpetinu karbona. Zapravo mislim da je jednog dana netko od razradbenih inženjera upao dizajnerima u sobu i pitao nešto poput „Koliko karbona hoćete da stavimo na ovaj konceptni model“, te na to pitanje dobio odgovor „Sve“ ili „Da“. Jer karbonskih dijelova (i to pravih, a ne kao na Lexusu iz 2008.) stvarno ima puno.

Retrovizori, pragovi, umetci na „C-mostu“ i dijelovi poklopca motora… Zatim izbačeni i podebljani rubnjaci, stražnji krovni spojler, difuzor straga i splitter sprijeda… Sve je to izrađeno od karbona. I sva sreća da interijer još uvijek nije gotov i nikome pokazan, jer je za pretpostaviti kako bi i sjedala i volan mogli biti napravljeni od karbona.

Uglavnom, karbonska je niša itekako prisutna na ovom malenoj gradskoj jurilici. I to je zapravo sasvim u redu.

Suzuki Swift Extreme Concept foto: Carscoops

Izvana je izuzev svih tih karbonskih detalja i blijedo-plave boje sa sporadičnim crvenim detaljima prisutan i set ovećih felgi. Na te su felge montirane i gume sportskog karaktera i niskog profila. A to pak savršeno paše uz svu silu karbona, te proširenu i prema podu približenu karoseriju. Jer u Suzukiju usprkos vremenima koja podrazumijevaju rast svakog malenog automobila u nešto ne baš toliko malo i dalje znaju kako apelirati na mlađariju koja svoje dane provodi natjeravajući se od semafora do semafora. A tome bi prema svemu sudeći ovaj automobil i trebao služiti.

Suzuki Swift Extreme Concept foto: Carscoops

E sad… Kako detalja oko motorizacije zapravo nema, teško je reći koliko je ovaj Swift (barem nazivno) jači ili slabiji od konkurencije. Teško je špekulirati oko nekih konkretnijih brojki, kada niti one generalne nisu poznate. No ako su se u Suzukiju odlučili malo poigrati s već otprije poznatim K14C-Turbo-motorom i snagu podići sa 140 konja na nešto uvjerljivije brojke, ovo bi stvarno mogao biti zanimljiv mali autić.

Doduše, s obzirom na to da svi mi znamo kako nije sve u snazi motora, već su ovjes i lagana šasija uvijek zaslužne komponente za uživanje u vožnji, količina konja pod poklopcem motora možda i nije toliko bitna. Ali s obzirom na današnje tržište koje često više cijeni teoriju nego praksu, možemo se nadati tek da su u Suzukiju toga svjesni. A i s one dječačko-entuzijastičke strane bilo bi jednostavno lijepo vidjeti brojku 200 u sklopu tablice kojom se opisuje motor i njegova snaga.

Suzuki Swift Extreme Concept foto: Carscoops

Dakle, Suzuki s ovim konceptnim automobilom definitivno neće obarati rekorde niti u domeni prodaje, niti u onoj koja podrazumijeva performanse. Isto tako će ovakav set prerada i dorada poprilično polarizirati ljude i zasigurno se neće baš dopasti svima. No sve to u ovom momentu i nije toliko važno. Ono što jest, svodi se na činjenicu koja kaže da je ovdje i dalje riječ samo o konceptnom automobilu koji može i ne mora vidjeti svjetlo dana, tj. ući u serijsku proizvodnju.

S obzirom na to da bi nam svima ovdje bilo posebice drago da jedan ovakav mali nabrijanac u 2020. godini stigne u prodajne salone, na kraju ovog kratkog teksta umjesto neke posebno pametne misli ili ideje slijedi samo jedan jedini apel – i to na nekoliko jezika:

Suzuki, pretvorite ovaj automobil u stvarnost!

Suzuki, make this car a reality!

Suzuki, haz de este auto una realidad!

Suzuki, faites de cette voiture une réalité!

Suzuki, mach dieses Auto zur Realität!

Suzuki, bu arabayı gerçeğe dönüştür!

Suzuki, trasforma questa macchina in realtà!

Suzuki, udělej z tohoto auta realitu!

Suzuki, spraw, aby ten samochód stał się rzeczywistością!

Suzuki, an réaltacht seo a dhéanamh!

Suzuki, сделай эту машину реальностью!

Suzuki, yenza le moto ibe ngokoqobo!

סוזוקי, הפוך את המכונית הזו למציאות

Suzuki, κάνουν αυτό το αυτοκίνητο πραγματικότητα

Suzuki, bëje realitet këtë makinë!

Zahvaljujem na pažnji.