Top 10: „krivo“ korišteni automobili – 1. dio

Kad vi ne možete u crkvu, ona može do vas. foto: Flickr

10. Ford T

Neki ovaj automobil gledaju kroz prizmu revolucije. Neki pak Ford T gledaju kao fenomen koji je pojam automobila približio masama. No rijetki na ovaj automobil gledaju kao na jedan od najprilagodljivijih automobila svih vremena.

Naime, iako je za to jako teško pribaviti slikovne dokaze, legende o ovom automobilu kažu kako je nekolicina prepravljena u mini-lokomotive i poštanske kočije, a jedan je svojevremeno doživio preobrazbu u pokretnu mini-crkvu. Samim time se Ford T možda ne može pohvaliti s performansama, brzinom, pa čak ni dizajnom koji očarava, no nema sumnje u to da je taj automobil (višestruko) pretvoren u instituciju i to ga stavlja na ovu listu.

Kad vam ubuduće netko kaže da ste peti kotač, osjećajte se ponosno. foto: Sarsys

09. SAAB 9-5

Spomenuti SAAB u današnje vrijeme znači čeprkati po povijesnim knjigama i dijelom spominjati Opel (čije su šasije bile baza za nekolicinu modela ove nekad slavne tvrtke). Samim time nije bilo teško pronaći i nekolicinu povijesnih zanimljivosti koje se uz neke od modela ove tvrtke vežu.

Uglavnom, u toj maniri vrijedi spomenuti SAAB 9-5 koji je izuzev sasvim običnog obiteljskog automobila doživio preobrazbu u nešto sasvim osamnaesto – „Saab Friction Tester“. Ukratko, zamislite ovo: sjedite na aerodromu i pijete kavicu. Gledate avione kako uzlijeću i slijeću, a onda kraj vas po samoj pisti nenormalnom brzinom projuri SAAB 9-5.

Dotični SAAB ima pet kotača – četiri smještena na krajevima osovina i jedan između stražnja dva koji kao zadaću ima uslijed djelovanja sile mjeriti trakciju i slati je u kontrolni toranj, kako bi piloti u svako doba dana io noći znali koliko je pista skliska ili ne. Samim time je ovaj SAAB iz jednog sasvim običnog automobila prešao u domenu super-automobila, no ne po performansama, već po sposobnosti spašavanja života bezbrižnih putnika koji samo žele sletjeti u zračnu luku i nastaviti sa svojim životima bez iskustava koja podrazumijevaju klizanje po pisti ili bespomoćno vrištanje uslijed nekog drugog problema uzrokovanog vremenskim uvjetima pri slijetanju aviona.

Tko bi rekao da je jedan ružnjikavi Hibrid može biti brz… foto: Inhabitat

08. Honda Insight

Ne…nije riječ o nekolicini filmova (poput npr. „The Day After Tomorrow“) u sklopu čijih kadrova ekološki-nastrojeni glumci bešumno bauljaju nekom prometnicom vozeći se s posla.

U sklopu ovog teksta vrijedi spomenuti presedan u svijetu Hibrida, tj. automobil koji je u svijet Rallyja ušao kao eksperiment za koji nitko nije mislio da bi mogao biti najbrži. No upravo se to dogodilo. Naime, tijekom 2011. godine je u sklopu serije Rallyja pod nazivom „Formula 1000“ nastupila i Honda Insight – Hibrid s 1,3-litrenim motorom i Litij-ionskom baterijom u kombinaciji s kojom ovaj automobil razvija tek stotinjak konja. S druge strane je Insight iznimno dobro aerodinamički posložen, a vrijedi napomenuti i kako se s ovjesom ovog automobila igrao Lotus. Uglavnom, kada se sve zbroji i oduzme, i dalje nije jasno zašto bi se netko na stazi bojao ovakvog automobila. No kada se nakon nastupa uvidjelo da Insight na bodovnoj ljestvici vodi za 19 bodova, krenula je pobuna i za ovaj automobil se donio presedan pravilniku, te je Insight potjeran iz daljnjeg tijeka sezone. Dakle usprkos ekološkoj svijesti, ružnjikavom dizajnu i svom silom detalja koji od ovog automobila čine ružno pače, Honda Insight je svijetu pokazala da čak i najbezličniji automobili na svijetu ponekad imaju smisla.

Zapravo ova fotografija izgleda sasvim prirodno, zar ne?! foto: Ed O´Keefe

07. Land Rover Defender

Iako je Defender iznimno sposoban terenski automobil, nekako se ne mogu oteti dojmu da nikome od tvoraca ovog terenca ni na kraju pameti nije bilo da bi isti ikada mogao biti korišten za utrkivanje. No kada se tvrtka Bowler (inače poznata kao tvorac najbolesnijeg Defendera svih vremena) odlučila potpisati Rally-seriju u sklopu koje se natječu isključivo Defenderi. Dotični su čak i s Diesel-motorima koji razvijaju nekih 170 konja, te kroz utilizaciju pogona na sva četiri kotača (odnosno 4×4, ako bih bio precizan u označavanju) na blatnjavim stazama Walesa često ispadali bržima od Subaru Impreza. Izuzev toga su čak i izgledali odlično tijekom jurcanja po ravnicama i zavojima kakvih na etapama nije nedostajalo, pa su samim time za mnoge ispali apsolutno sposobnim i atraktivnim trkaćim automobilima čije održavanje i priprema ne koštaju nogu i ruku. Uglavnom, iako je ovakvih eskapada na stazama bilo i prije (npr. Mitsubishi Pajero koji je u osamdesetima bio čest gost Rallyja Paris-Dakar), Land Rover Defender 90 svejedno postaje jedan od automobila čija se sposobnost u utrkivanju saznala skoro slučajno.

Ovako treba izgledati jedan pravi terenac. foto: Auto Evolution

06. Mercedes-Benz G-klase

Eto nam još jednog terenca na ovoj listi „krivo“ protumačenih automobila. Dotični je Mercedes još od ranih sedamdesetih svijetu poznat kao jedan od najsposobnijih terenskih automobila na svijetu. No upravo u tome i jest problem koji ga stavlja na ovu listu. Naime, možda sam u krivu, no pretpostavljam da tvorci prvih serija ovog Mercedesovog modela ni u dupetu nisu imali ideju da bi se jednog dana ovaj apsolutno sposoban terenski automobil mogao naći skoro isključivo u rukama bogatih Arapa, Ruskih kriminalaca i pomodnih estradnih zvijezda. Doduše i sam Mercedes-Benz u tome ima svoje prste, jer s obzirom na nagli prelazak tržišta iz svijeta terenaca u SUV-ove, G-klasa je od strane proizvođača dobrim dijelom bila prebačena u taj trendovski (i besmislen) segment tržišta automobila. Takav je „fenomen“ naravno moguće opravdati u domeni poslovanja i zarade. No svejedno je tužno vidjeti da jedan od legendarnih Mercedesovih modela u današnje vrijeme pati pod teretom šljokica, Swarovski-kristala, zlatnih listića unutar boje karoserije, te predimenzioniranih audio-sustava i kotača čiju montažu potpisuju praznoglavci diljem svijeta.

…no danas najčešće izgleda ovako. foto: Mercedes-Benz

