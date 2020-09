Najjeftiniji sportski automobili – Porsche 911 (996)

Kao petu opciju za kupnju punokrvnog sportskog automobila za relativno malo novaca, eto nam možda najpoznatijeg sportskog automobila općenito – Porsche 911 (996). Njemački je proizvod, a svoj je pedigre stjecao na utrkama i oko njih, pa stoga nimalo ne čude horde poklonika koje se oko ovog automobila kreću.

A cijena?

Recimo da bismo se u ovom slučaju mogli poslužiti citatom Sir Olivera iz genijalnog stripa pod nazivom „Alan Ford“ i reći kako je cijena zapravo „prava sitnica“.

Pogotovo ako u obzir uzmemo slavu koju ovaj automobil itekako ima iza sebe.

Porsche 911 (996)

Motor: 3,4 i 3,6 litarski sa 6 cilindara

Snaga: 300 do 420 konja

Godina proizvodnje: Od 1999. do 2004. godine

Cijena: od nekih 23.000 do neba

Porsche 911 (996) Turbo foto: Wikipedia

Zašto baš 996: Kada se Porsche odlučio zrakom hlađene motore u 911-icama preseliti u ropotarnicu povijesti, mnogi su se bunili. Kada je pak dizajner pod imenom Pinky Lai dobio odobrenje za svoj dizajn ove (tada) nove generacije 911-ice, puristima je išla pjena na usta. Jer Porsche je s ovim automobilom pobjegao od tradicije, te pokušao zakoračiti u neka nova vremena, a kupcima i klijenteli to nije sjelo onako kako treba. I zato su se neki detalji s ove generacije modela zadržali samo nekoliko godina.

Usprkos svemu tome, voljeli 996 ili ne, i dalje je riječ o punokrvnom sportskom automobilu iz Zuffenhausena. Automobilu koji usprkos svim „revolucionarnim promjenama“ i dalje stoji kao „pravi 911“, te mnogima iz dana u dan nudi hrpetinu razloga za obožavanje.

Iskreno govoreći, 996 je daleko od najljepše generacije 911-ice, te od svih modela i generacija uvjerljivo najgore stari.

Porsche 911 (996) Turbo foto: Wikipedia

Sprijeda je čudan i u „bazi“ zbog uskog i smiješnog branika djeluje poput Bube na steroidima. Stražnjim je pak krajem debeo, zdepast i ružnjikav. Neki detalji unutar interijera u današnje vrijeme djeluju zastarjelo i nepromišljeno, pa je samim time ukupan dojam za mnoge itekako loš. A to se pak reflektira i na cijenu, pa je ova relativno nepopularna 911-ica u današnje vrijeme poprilično jeftina. Pogotovo kada se prisjetimo da je ipak riječ o Porscheu.

Iskreno govoreći, voznim svojstvima i performansama ovom automobilu ama baš ništa ne fali, te je 996 već u „baznoj“ Carrera-verziji u stanju itekako porazmjestiti organe vozaču i okupantima unutar automobila. Karakter 911-ice itekako je prisutan u sklopu ove generacije modela, a penjanjem po ljestvici modela ubrzo dolazimo do prvog GT3-modela, te na kraju krajeva i do 420 konja jake Turbo-verzije. Odnosno automobila koji je u vrijeme izlaska na tržište redefinirao poimanje brzine. Doduše, Turbo-Porsche nije baš moguće dobiti za cifru od 20-ak tisuća Eura, ali to u ovom momentu nije ni važno.

Porsche 911 (996) GT3 foto: Wikipedia

Ono što pak jest svodi se na dio povijesti čiji ste za volanom 911-ice dio neovisno o generaciji. A to je u svakom slučaju važno i predstavlja sastavni dio priče o ovoj neslavnoj generaciji 911-ice. Ili bi barem to tako trebalo biti, ako govorimo o postulatima kojima se auto-entuzijasti općenito priklanjaju.

U svakom slučaju je Porsche s ovim automobilom proizveo još jedan nastavak sage o legendarnoj kombinaciji tri broja, pa je lijepo znati da za ovaj automobil nije potrebno dati nogu, ruku i bubreg. Samo je bitno paziti na ukupno stanje automobila prije kupnje, jer svaki Porsche u smislu održavanja košta jako puno novaca, pa u slučaju kupovine nekog od „umornijih“ primjeraka novi vlasnik bez velikih problema može bankrotirati na popravcima.

Nastavak slijedi…