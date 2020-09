Najjeftiniji sportski automobili – Pontiac Firebird Trans Am

Četvrta postaja ovog malog puta po svijetu i prezentiranja danas isplativih sportskih automobila, vodi nas (opet) u SAD. A u centru se ovaj puta ne nalazi Corvette, već jedan legendarni američki automobil koji je zajedno sa svojim proizvođačem i potpisnikom neslavno završio i propao.

Uglavnom, objašnjenje slijedi – isto kao i kratka prezentacija ovog modernog pripadnika američke „Muscle Car“ klasifikacije – Pontiac Firebird Trans Am!

Pontiac Firebird foto: Pontiac

Pontiac Firebird Trans Am (4. generacije)

Motor: 5,7 litarski V8 (sa 16 ventila)

Snaga: 275 do 325 konja

Godina proizvodnje: Od 1993. do 2002. godine

Cijena: od nekih 15.000 do cca. 25.000 Eura

Pontiac Firebird Trans Am Ram Air foto: Pontiac

Zašto baš Trans Am: Ako zanemarimo Corvette i otpišemo Camaro (jer je skuplji), Pontiac Firebird Trans Am četvrte generacije ispada sasvim solidnom kupnjom. Jer LS1-motor doniran iz Corvette u kombinaciji s legendarnim statusom za ovaj automobil već na papiru zvuče kao dobar set razloga za priklanjanje ovom modelu.

Doduše, Pontiac kao proizvođač unutar General Motorsa već odavno ne postoji, ali usprkos tome legenda i dalje traje, te se mnogi vlasnici i dan-danas poistovjećuju s brkatim „Banditom“ za volanom ovog sveameričkog sportskog automobila.

Pontiac Firebird Trans Am Ram Air foto: Pontiac

Poput Corvette i Camara, za Trans Am su također na raspolaganju čak tri varijacije na temu karoserije. Odnosno, možete birati između Coupé, Targa i Cabriolet verzije. A cijene su manje-više „tu negdje“ neovisno o tome koliko vjetra dobivate u kosu. Postoji i nekoliko „specijalnih“ verzija od kojih je ona najjača, najrjeđa i najskuplja nazvana „Firehawk“. Ali primjeraka te verzije Firebirda Trans Am ionako baš i nema na tržištu, pa u ovom momentu nisu bitni.

Ono što je bitno, svodi se na performanse koje kupcima u ruke dolaze pri kupnji ovog poprilično jeftinog modernog „Muscle Car“ automobila. Jer Trans Am četvrte (odnosno posljednje generacije) do stotke ubrzava za 5,3 sekundi, te bilježi maksimalnu brzinu od 260 kilometara na sat.

Naravno, ako se usudite voziti toliko brzo s itekako datiranim ovjesom. Naravno da su se u GM-u svako malo poigravali s pojedinim komponentama motora, pa su primjerci oplemenjeni tzv.

Pontiac Firebird foto: Pontiac

WS6 paketom bili u stanju ubrzavati do 100 km/h i za 4,8 sekundi, ali i tih je primjeraka poprilično malo, pa se možda najbolje zadržati u „bazi“. Jer ovaj pomalo nepretenciozan automobil zbog nekih čudnovatih vjetrova u General Motorsu tih godina ispada poput neželjenog djeteta. I to zapravo nije fer, jer Firebird Trans Am usprkos čudnovatom dizajnu, hrpetini plastike unutar interijera, te sto i jednim sasvim prosječnim detaljem i dalje ispada pravim američkim sportskim automobilom i u stanju je pružiti puno zabave za volanom. I to za smiješnu cijenu.

Doduše, u našim su krajevima primjerci jači od 140 konja (odnosno oni oplemenjeni s V8-motorima) rjeđi nego zubi na Thompsonovom koncertu, ali uvijek se može uvesti pokoji primjerak.

Pontiac Firebird Trans Am Collectors Edition foto: Pontiac

Davanja su (naravno) i dalje pretjerana, jer ovaj automobil poput mnogih drugih unutar domene sportskih automobila nema nizak indeks zagađenja. Ali ukoliko želite voziti nešto sportski-orijentirano, a pri tome vas nije briga hoće li to nešto koštati nešto Eura više ili manje, Firebird Trans Am je jedan od onih automobila koje itekako vrijedi uzeti u obzir.

Idemo dalje…i to već sutra.