Najjeftiniji sportski automobili – Nissan 350Z

Danas se u sklopu popisa najjeftinijih sportskih automobila današnjice orijentiramo prema Japanu i predstavljamo jedan stvarno jeftin sportski automobil – Nissan 350Z!

Nissan 350Z foto: Nissan

Šesti automobil po redu koji se cijenom u današnje vrijeme ističe među konkurentima vjerojatno je najplastičniji od svih. No usprkos tome je postigao svjetsku slavu, ispao filmskom zvijezdom i jednim od najagilnijih sportskih automobila posljednjih godina. I za pretpostaviti je da već prema tim navodima jako dobro znate o kojem se automobilu radi, ali predstavit ćemo ga svejedno.

Nissan 350Z foto: Nissan

Nissan 350Z

Motor: 3,5 litarski V6

Snaga: 280 do 330 konja

Godina proizvodnje: Od 2002. do 2008. godine

Cijena: od nekih 9.000 do 18.000 Eura

Nissan 350Z foto: Nissan

Zašto baš 350Z: Legenda o Nissanovom „Z“ modelu traje još od 1969. godine. Tada je naime Datsun dobrim dijelom kopirao Jaguar E-Type (kao jedan od najljepših automobila svih vremena), na tržište ponudio omanju revoluciju, te „Z“ postavio na kartu kao velesilu. Stoga nikoga ne treba pretjerano čuditi da je „Z“ preživio i do današnjih dana, kada se za aktualni (i naizgled vječni) 370Z užurbano planira nasljednik.

Nissan 350Z svoj je život otpočeo kada su Renault i Nissan sklopili za mnoge neželjeni brak. U tom je momentu Nissan imao dovoljno novaca da nakon godina i godina proizvodnje „Z“ model u obliku 300ZX-a konačno dobije svog nasljednika, te ode u zasluženu mirovinu.

Ideja je bilo puno, ali na kraju je samo jedna urodila plodom i tom je prilikom stvoren još jedan sportski automobil za mase. Bez Turbo-punjača i s apsolutno neiskoristivim prtljažnikom, ali s druge strane i s karakterom, te s tradicijom na koju se ovaj automobil itekako naslanjao.

Nissan 350Z foto: Nissan

Sa svojih 280 konja, 350Z nikada nije pretendirao na tron najjačeg automobila na svijetu. Ali s obzirom na nepogrešiv zvuk VQ-motora, te pomalo prema divljanju orijentirani karakter, ovaj je automobil jako dobro prihvaćen na tržištu. Samim time je tijekom nekih 6 godina proizvodnje prodana oveća količina primjeraka ovog modela, a mnogi su se isticali unutar raznoraznih domena auto-sporta. I to primarno na Drift-natjecanjima diljem svijeta.

Eksterijerom Nissan 350Z predstavlja jedan poprilično dopadljiv i nepogrešivo japanski automobil. No to nažalost ne vrijedi i za interijer koji je plastičan od nemila do bestraga, te na momente odaje dojam polu-proizvoda za mase čiji se pretinci otvaraju bez ikakvog reda i potrebe, te čije komponente nisu baš učvršćene kako treba.

Samim time nije riječ o sportskom automobilu koji privlači luksuzom i završnom obradom, već o zanimljivom automobilu koji u rukama znalaca itekako može uljepšati dan za volanom. A u tome nekako i leži poanta svakog sportskog automobila, zar ne?! Pogotovo kada se cijenom ističe poput ovog Nissana.

U našim krajevima postoji nekolicina živućih primjeraka ovog modela. Ali s obzirom na prirodnu živahnost, nažalost vrijedi reći kako ih je masa razbijena barem dva do tri puta. I zato bismo radije dovezli neki primjerak izvana, nego se upustili u možebitnu havariju financijskog tipa. Jer kupiti razbijeni sportski automobil nikada nije isplativa odluka. Pogotovo kada dotični dolazi iz zemlje izlazećeg sunca, te na našem tržištu uvjerljivo prednjači upitnim rokovima isporuke i zamjetno visokim cijenama rezervnih dijelova.

Ajmo dalje…