Najjeftiniji sportski automobili – Lotus Esprit (S4)

Eto nas i na trećoj postaji ove naše malene liste najisplativijih sportskih automobila koje je trenutno moguće kupiti. Ovaj puta odlazimo u domenu tvrdoglavosti legendarnog Sir Colina Chapmana i kao odabir nudimo jedan od najposebnijih i najpoznatijih sportskih automobila svih vremena – Lotus Esprit!

Lotus Esprit foto: Wikipedia

Lotus Esprit (S4)

Motor: 2 do 3,5 litara, odnosno 4 i 8 cilindara

Snaga: 268 do 355 konja

Godina proizvodnje: Od 1993. do 2004. godine

Cijena: od nekih 19.000 do cca. 60.000 Eura

Lotus Esprit foto: Wikipedia

Zašto baš Esprit: Zato što ljepši sportski automobil praktički da i ne postoji. Šalim se, tj. malčice sam subjektivan.

No kada bismo ugasili subjektivizam, te krenuli nabrajati u najmanju ruku zanimljive strane ovog automobila, naveli bismo jako puno toga čime ovaj pomalo podcijenjeni sportski automobil itekako može konkurirati najboljim i najbržim sportskim automobilima na planeti.

Četvrta generacija ovog čuda iz Hethela na tržište je dolazila s nekoliko opcija motorizacije.

Prva je bila uobličena u Turbo-motor s četiri cilindra i nekih 2 litre zapremine, druga je također imala 4 cilindra, ali je zapremina povećana na 2,2 litre, dok je treća ručno rađena opcija imala 8 cilindara i 3,5 litre zapremine.

Snaga je sezala od 264 do 355 konja, s time da je najjači Esprit u domeni snage ostao zakinut. Naime, pri sklapanju V8 motora dezignacije „Type 918“, inženjeri su na stražnje kotače mislili pustiti nekih 500 konjskih snaga, ali tu količinu konja mjenjački sklop (doniran od prastarog Renaulta 25) jednostavno ne bi mogao podnijeti, pa se količina snage smanjila. I to naravno nije pomoglo, jer je mjenjački sklop i dalje predstavljao jedinu „Ahilovu petu“ za Esprit.

Usprkos tome su performanse ispale poprilično zanimljivima, jer je najslabiji Esprit do stotke ubrzavao za nekih 5 sekundi, te nastavio ubrzavati do 270 kilometara na sat. A to je pak za 4 cilindra i 2 litre zapremine sredinom devedesetih bio itekako impresivan set brojki.

Ovjesom je Esprit itekako dobro pratio sve ono što je motor bio u stanju porazbacati na stražnje kotače, pa se mnogi kunu u apsolutnu upravljivost neovisno o podlozi. Uostalom, ipak je riječ o Lotusu, odnosno proizvođaču automobila koji je po svojim igrarijama na polju ovjesa za mnoge postao poznat, popularan i izuzetno cijenjen.

Lotus Esprit foto: Wikimedia

Što se pak izgleda tiče, klinasti je dizajn ispao modernim remek-djelom, pa je između inih titula Esprit svako malo pobjeđivao i na izborima za filmsku zvijezdu na četiri kotača. No Lotus je usprkos slavi često mijenjao vlasnike i svako malo stajao na rubu bankrota.

Zbog svega toga se konstantno na nečemu štedjelo, te je Lotus godinama bio na glasu kao proizvođač automobila koji nudi relativno loš nivo kvalitete izrade pojedinih komponenata.

Time se od ovog automobila na neki način u svijetu sportskih automobila napravilo žrtveno janje, pa je ovaj Lotus u današnje vrijeme moguće kupiti za cijenu prosječnog Golfa. No ni to nikoga ne bi trebalo čuditi, s obzirom na neke od komponenata skinutih s Opela, te npr. stražnjih svjetala koje smo prvi puta imali prilike vidjeti na Toyoti Corolli AE86 (odnosno „Hachi-Roku“.

Sve je to u određenom momentu poslužilo da bi se pri izradi Esprita uštedjela pokoja Funta, a takve stvari onda sa sobom nose i određene negativne konotacije.

Uglavnom, kada se sve skupa zbroji na hrpu, na spomen Esprita nije riječ samo o sportskom automobilu, već i o pravom vozačkom automobilu za čijim je volanom osmijeh zagarantiran.

Najslabija verzija je ujedno i najjeftinija, no ako kojim slučajem u sklopu nekog od oglasnika naletite na neku jaču poput one s oznakom GT, zgrabite je odmah i pri tome uplatite LOTO, jer vam je u tom slučaju itekako sretan dan.

Sutra idemo dalje s popisom…