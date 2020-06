EuroSuper 2020 – Event i vikend za pamćenje!

S obzirom na najave koje su prije nekoliko dana sletjele na svima omiljenu društvenu mrežu pod nazivom Facebook, reklo bi se da “Korona” nije uspjela uništiti duh auto-entuzijazma. Jer prema najavama od strane ekipe iz “Studija Katran” kroz nekoliko tjedana očekuje nas jedan poprilično zanimljiv vikend. I naravno, dobar tulum.

Tesko je ovaj event opisat ali ovo je produkt dobre energije, super ljudi i dobre zajebancije u zadnjih 2 mjeseca kolko… Posted by Dorijan Kljun on Sunday, 14 June 2020

Iako je proteklih nekoliko mjeseci bilo ispunjeno svojevrsnom paranojom, strahom i nebrojenim pravilima i regulativama od strane stožera nam svagdašnjeg, izgleda da sve to skupa nije uspjelo omesti volju i entuzijazam nekolicine stvarnih zaljubljenika u svijet automobila. Stoga je kao svojevrstan nastavak donedavno održavanoj izložbi trkaćih automobila u prostoru „Studija Katran“ ideja o najboljem tulumu s automobilima u sredini dobila svoj više ili manje logičan nastavak.

Dorijan Kljun (o kojem sam nedavno razvezao tipkovnicu) ispred “Studija Katran”, Auto Partes Restoration, te medijski pokrovitelji u obliku Oktanskog Sindroma i portala Automobili.hr dana 27. i 28. lipnja organiziraju jedan poprilično megalomanski projekt u obliku eventa pod nazivom EuroSuper 2020. I da… Znam da naziv zvuči poput nekog malonogometnog prvenstva za glorificirane osmoškolce s peticom iz fiskulture, ali tome baš i nije tako.

Historic Car Croatia foto: Facebook

Službene najave oko ove ideje kažu ovo:

“Što se dobije kada spojite dobra druženja, kvalitetnu grupu kreativaca i pokoju dobru pivu?

Veliko finale jedne neobične izložbe koja je spojila zaljubljenike u oldtimere, sportske jurilice i strastvene obožavatelje oktanskog sporta.

Nakon više od mjesec dana održavanja Historic Racing Car izložbe u Photostudiju Katran došli smo do finalnog vikenda. Program završnice došao je spontano, no ujedno I vrlo logično. Jer kako inače zaokružiti do sada neviđenu priču, nego natjecanjem i prezentacijom rijetkih ljubimaca na četiri kotača iz cijele Hrvatske.

Automobili.hr, Auto Partes Restoration, Oktanski Sindrom i Photostudio Katran udružili su snage kako bi dostojno zatvorili izložbu koja ih je spojila.

Dvodnevni finalni program odvija se 27. i 28. lipnja, a popraćen je natjecanjem najboljih jurilica, brojnim zabavnim i glazbenim sadržajem te velikim izborom jela i pića.

EuroSuper 2020 – 27. & 28. 06. u “Photo studio Katran” foto: Facebook

PROGRAM FINALNOG VIKENDA: EUROSUPER 2020

ULAZ SLOBODAN

27.6. 2020. – 15 do 23h

28.6.2020. – 10 do 18h

PRIJAVA ZA NATJECANJE:

Natjecanje će se odvijati u dvije kategorije: najatraktivniji izlagači i najbolja fotografija s potkategorijama (automobili i ljudi).

Ovom prilikom pozivamo sve koji se žele okušati u ovom natjecanju kao izlagači, mogu poslati svoju prijavu (sa slikom svog limenog kandidata) na mail: eurosuper2020@gmail.com

Kotizacija za sudjelovanje je 100 kn/mjesto i 200 kn/VIP mjesto.

Predselekciju će održati organizatori, a najbolje od najboljih odabrat će u suradnji s publikom i vjernim obožavateljima na društvenim mrežama.

S obzirom na to da se nalazimo u Photostudiju Katran, osmišljen je i poseban natječaj za fotografe koji se mogu okušati u dvije foto kategorije na finalnom vikendu – Auti i Ljudi.

Svoje radove skupljene tijekom finalnog vikenda pošaljite u roku 7 dana od izložbe kada će publika i žiri zajedno odlučiti o pobjedniku.

Fond nagrada između ostalog uključuje višednevni najam fotoopreme u protuvrijednosti 1800 kn i korištenje studija za snimanje automobila u vrijednosti 900 kn“

Dakle, za sve one kojima čitanje službenih najava nije jača strana, te one u zadnjim redovima pojednostavimo priču: 27. i 28. lipnja, odnosno zadnji vikend u šestom mjesecu vrata “Studija Katran” otvaraju se za jedan od najambicioznijih projekata vezanih uz svijet automobila u Hrvata.

I ukratko, radi se o tulumu koji povezuje trkače, stajlere, tjunere, caffe-racere, oldtimer-frikove i sve ostale koji na ovaj ili onaj način vole svoje i tuđe automobile.

Zato jednostavno dođite i sa sobom povedite klince, žene, susjede, kućne ljubimce, te djedove i bake. Čak i punice. Jer divljaka koji turiranjem i šripanjem gumama po parkingu na ovom eventu neće biti, pa je umjesto opasnosti i ego-tripa u prvom planu samo dobra zabava uz muziku, klopu, cugu i hrpetinu zanimljivih eksponata na četiri kotača.

A to bi već samo po sebi trebalo predstavljati i više nego dobar set razloga da dođete.