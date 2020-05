POKLANJAMO ULAZNICE za Drive-In Kino – Besplatno pogledajte film Brzi i Žestoki: Hobbs & Shaw!

Brzi i žestoki: Hobbs & Shaw opet će se pojaviti na velikim ekranima, no vaše iskustvo gledanja slavnog dvojca bit će u potpunosti drugačije. Vodimo vas u Drive-In Kino na Zagrebački velesajam, evo kako se možete prijaviti na nagradnu igru za ulaznice!

Poklanjamo karte za drive-in kino! foto: Flickr

Kako sudjelovati u nagradnoj igri za Drive-In kino karte

Kako biste osvojili ulaznicu za dvije osobe, potrebno je na ovom linku naše Facebook objave u komentaru tagirati osobu koju želite voditi sa sobom na film “Brzi i žestoki: Hobbs & Shaw”, te napisati zašto baš vi zaslužujete ulaznice. Što je vaš odgovor kreativniji, to su veće šanse za osvajanje ulaznice!

Prijaviti se možete sve do srijede 13.05. u 23:59, a u komentaru možete označiti samo jednu osobu.

Naš “stručan” žiri (redakcija portala Automobili.hr) odabrat će 2 najkreativnija odgovora te proglasiti pobjednike u četvrtak!

Novo iskustvo za većinu Zagrepčana

Od četvrtka, 14. svibnja u Zagrebu se otvara prvo Drive-In kino na Istočnom parkiralištu Zagrebačkog velesajma. Drive-In Kino je svakako novo iskustvo svim mlađim generacijama koje još nisu imale priliku iskusiti gledanje kultnih filmova iz udobnosti vlastitih automobila.

‘Konačno! Kad još uvijek ne možemo u kino, dobre filmove možemo sada gledati u društvu i imati osjećaj da se život ponovno vraća u naš grad’ – rekao je Zoran Krečar iz tvrtke Kreativna poslovna rješenja, jedan od voditelja projekta Drive-In kina s razmakom.

Vječni klasici na otvorenom

U Drive-In Kinu prikazivat će se sedam filmova – Yesterday, Brzi i žestoki: Hobbs & Shaw, Prvi čovjek, Prevarantice, The Shiny Shrimps, Emma i Smrtonosni strojevi – svake večeri jedan film. Event će u četvrtak otvoriti ‘Yesterday’ – film o glazbeniku koji se probudi u nekom drugom svijetu u kojem slavni Beatlesi nikada nisu postojali, a on ih se jedini sjeća. Ulaznice za ovaj četvrtak su već rasprodane, no ‘Yesterday’ će se prikazivati i zadnji dan eventa 21.5., također u četvrtak.

Svi ljubitelji slavnih filmova ‘Brzi i žestoki’ već u petak, 15. svibnja u udobnosti svog auta mogu gledati zadnji nastavak serijala – Brzi i žestoki: Hobbs & Shaw s Jason Stathamom (Shaw) i Dwayneom ‘The Rock’ Johnsonom (Hobbs).

Više o filmovima možete pogledati na službenoj web stranici Drive-In Kina.



Potpuni komfor i sigurnost

Filmovi će se prikazivati na dva 15-metarska ekrana, a zvuk filma posjetitelji će moći pratiti putem svojih radijskih aparata u automobilu koji će biti prilagođen privremenoj radijskoj frekvenciji. Za vrijeme projekcije posjetitelji će se moći okrijepiti i osvježiti grickalicama i pićima iz poklon paketa koji će svaki od njih dobiti pri ulasku u prostor kina.

Organizator se pobrinuo za potpuni komfor, pa će tako biti na raspolaganju veći broj toaleta s tekućom vodom, sapunom i papirnatim ručnicima, te sredstvima za dezinfekciju, kao i spremnicima s poklopcima za sigurno odlaganje korištenih papirnatih brisača.

‘Za sigurnosnu stranu možemo reći da je sve u potpunosti u skladu s preporukama epidemiologa. Prostor na kojem će se održavati kino projekcije bit će i prije i poslije u potpunosti dezinficiran’, naglašava Zoran Krečar i dodaje da će sve osobe uključene u organizaciju ovog eventa biti u potpunosti odjevene u zaštitnu opremu i opskrbljene sredstvima koja će štiti i njih i posjetitelje. ‘I da ne zaboravim. Ovo je jedino kino u koje možete povesti vaše kućne ljubimce, istina na zadnjem sjedištu, ali će im sigurno biti zabavno s vama’ – dodaje Krečar.

Svi prihodi idu u dobrotvorne svrhe

Realizaciju projekta Drive-In Kina u Zagrebu omogućila je njemačka farmaceutska kompanija STADA, a sponzorski se pridružuje Stella Artois. Medijski partneri projekta su RTL televizija, portal Net.hr, Radio Antena, Jutarnji.hr, Gentleman.hr, CentarZdravlja.hr, Zoona.hr, Go2Digital, Midas Network i Entrio.

Cijene ulaznica za dvije osobe su 100 kuna, a prihod od ulaznica ovog osmodnevnog eventa bit će doniran Kliničkoj bolnici Sestara milosrdnica u Zagrebu. Na prikazivanje svakog filma stat će 300 automobila.

Ulaznice možete kupiti na Entrio.hr.