VIDEO: Oteo palicu od policije pretukao ih pa im ukrao službeni auto!

Za vrijeme drugog vala nasilja koji je pogodio Ameriku zbog ranjavanja nenaoružanog Amerikanca, na društvenim mrežama se pojavio još jedna šokantna snimka.

Ovog puta priča ima neočekivani “twist”.

Naime dok se dvoje policajaca hrvalo s osobom po imenu Jerry, u pokušaju da ga uhite, Jerry je uspio dohvatiti jednu od njihovih palica te njome počeo mlatiti policajce te im se tako otrgnuo iz klinča.

Iskoristio je priliku te otrčao do policijskog službenog vozila, ušao u njega te pobjegao s lokacije u ukradenom autu.

Osoba koja je snimila i objavila ovaj video, konstatirala je kako se bez obzira na sve što je dotični Jerry napravio policija ni u kojem trenu nije posegnula za suzavcem ili elektrošokerom.

Zanimljivo da u ovom situaciji nitko od njih nije procijenio da za time ima potrebe, dok su prisjetimo se jednom drugom zgodom neki drugi policijski službenici odlučili pucati u nenaoružanog Amerikanca.

Postoji li jasna granica kada bi policija trebala reagirati agresivnije ili je to u praksi svedeno na njihovu osobnu procjenu.

Što mislite kako bi npr. kod nas prošao Jerry da je ovako postupio? Komentar ostavite na našoj službenoj Facebook stranici…

White man Jerry resists arrest, takes cops baton, beats cops, and steals the police car.

The cops neither used mace, a taser, nor unholstered their guns.

Yet, they shoot/kill unarmed Black men because they “feel threatened.”#JacobBlake#Kenosha

pic.twitter.com/SpViG6DIYz

— Bishop Talbert Swan (@TalbertSwan) August 28, 2020