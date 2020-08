VIDEO – Mercedesom jurio 240 km/h autoputom prema Splitu!

Pogledajte kako stari Mercedes juri autoputom prema Splitu, čak preko 240 kilometara na sat.

Mercedes 250 E na putu prema Splitu, nabire i preko 240 km/h. foto: YouTube

Ravna dionica praznog autoputa vas može lako namamiti da pritisnete papučicu gasa, no za to nema nikakvog opravdanja pogotovo ako ta brzina dostigne brzine koje su debelo preko propisane maksimalne dopuštene brzine.

Na snimku ove jurnjave prema Splitu uputio nas je jedan od naših čitatelja koji ju je prvi puta primijetio prije par dana u jednoj od Facebook grupa u kojima se okupljaju štovatelji marke Mercedes.

Prema njegovim navodima snimka je neko vrijeme bila dostupna i javno vidljiva svima, no onda je brzo uklonjena.

Radi li se o reakciji moderatora koji vjerujemo da znaju kako promocija ovakvog načina vožnje nije nikome na pameti, ili je sam autor shvatio što je zapravo napravio svojom objavom ovakve snimke, to ne znamo.

Nije nam poznato kako je naš čitatelj naknadno došao do tog materijala, no drago nam je da je uspio, jer ovakve snimke se snimaju da bi bile viđene, a mi se nadamo da će je vidjeti i netko tko je nadležan za sankcioniranje ovakvog ponašanja u prometu.

Mi jako dobro razumijemo želju da netko ima želju stisnuti papučicu gasa do kraja i otpustiti svu snagu motora, no utaživanje znatiželje tog tipa nipošto ne bi smjelo biti na bilo kojoj javnoj cesti, već za to postoje staze zatvorenog tipa i razni track day eventi na kojima možete testirati granice svog automobila.