VIDEO: Fenomen parkiranja u Splitu – Strancima “nemoguća misija”

Muke po parkiranju problem je mnogih gradova, ali takva situacija u Splitu je svakodnevica.

Muke stranaca na splitskom parkingu… foto: Facebook / Prometne zgode i nezgode

Svako toliko pojavi se novi video s nekog od parkirališta, koji prikazuje vozače u često komičnim situacijama da se zapitamo tko im je uopće dao vozačku dozvolu.

Ponekad ti video klipovi prikazuju općenitu problematiku naših parkirališta kojih je manje no što bi to trebalo biti.

No to je naša svakodnevica i ljudi su se saživjeli sa svojim problemom i to je kod nas jednostavno tako. Ne kažemo da je ispravno, ali je tako.

Problem kao konkretno ovaj nastaje kad “stranac”, iz nekog drugog mjesta ili čak možda države dođe i nađe se u situaciji u kojoj se do tada nije imao prilike susresti.

Parkiranja u nizu, poprijeko, odnosno po sredini parkirališta, tako da se zagrade oni koji su propisno parkirali na za to predviđenim mjestima, vjerojatno je takvim ljudima potpuna nepoznanica.

No u Splitu od kuda nam dolazi ovaj video, to nije ni “novo normalno”, već jednostavno normalno, kako bi rekli njihova svakodnevica.

Kako izgleda kad se takav vozač nađe u jednoj takvoj situaciji najbolje govori ovaj video kojeg je objavila Facebook stranica Prometne zgode i nezgode.