Vibor Cavor i LEGO Ideas – Kockicama do ostvarenja sna!

Pružimo podršku Viboru i njegovom Colide Sprint – concept supercar – Glasajte za njegov projekt kako bi baš taj hrvatski model završio na policama LEGO dućana!

Vibor Cavor – Colide Sprint concept supercar foto: Tin Beraković

Hrvatska. Mala zemlja koja se, ako sudimo čitajući veće domaće medije, nema pretjerano čime ponositi.

Osim Bogom danim prirodnim ljepotama i nogometom.

Eventualno rukometom, ali samo ako su naši reprezentativci prvaci kontinenta, ili kontinenata.

Stoga ne preostaje ništa drugo nego novinske stupce puniti aktualnostima iz života raznih celebrity-a i influencera.

Što god ti izmišljeni pojmovi označavali. Jedan je to od razloga zašto sam prije nekoliko dana ostao duboko duboko iznenađen.

Pozitivno. Naime, kontaktirao me jedan stari poznanik, prijatelj.

Uz malo informacija, predložio mi je da poslušam priču jednog njegovog kolege koji ima interesantan hobi te ako mi se svidi priča, o tome i napišem kratak članak. Prihvatih prijedlog.

Vibor Cavor – Colide Sprint concept supercar foto: Tin Beraković

“Na LEGO Ideas slao sam već jedan projekt krajem 2016. godine. Riječ je o modelu legendarnog oldtimera VW Karmann Ghia iz 1967. godine.

Za taj sam se model odlučio jer je LEGO na tržište već izbacio fantastičan VW Camper set, kao i set VW Buba pa bi moj model u istom mjerilu bio dobar dodatak na postojeće VW modele.

Model je dobio dosta dobre kritike, bilo je ekipe koja je stvarno navaljivala da postane službeni LEGO set, no zbog nedostatka vremena nije stigao dalje od 1772, od 10 tisuća glasova.”, u razgovoru nam je posvjedočio Vibor.

Vibor Cavor – Colide Sprint concept supercar foto: Tin Beraković

U jedanaestogodišnjem trajanju projekta LEGO Ideas proizvedeno je svega 25 setova povezanih s projektom, kako nam je rekao hrvatski poznavatelj LEGO-a, Filip Kujundžić.

Povijest Hrvata i LEGO Ideas-a nije pretjerano bogata.

Vibor se sjeća još samo jednog sudionika koji je u projektu sudjelovao s modelom Dioklecijanove palače u svom izvornom obliku.

O tom su projektu svojedobno pisali i hrvatski mediji. Po mišljenju našeg sugovornika, problem spomenutog modela bio je u nedovoljnom poznavanju tematike od strane ljubitelja LEGO-a iz drugih zemalja.

To je rezultiralo sa svega tisućinjak glasova i tu je projekt zapeo. Na pitanje koliko je teško doći do izlaska modela s LEGO Ideas-a u serijsku proizvodnju Vibor ukazuje:

“Iznimno teško. Čitao sam neke intervjue kreatora koji su nekako uspjeli doći do famoznih 10 tisuća glasova te im je kasnije model prihvaćen od strane LEGO grupe i pretvoren u službeni set.

Većinom kažu da im je bilo teško, prvenstveno doći do te brojke glasova.

Također, govori se i da je najteže skupiti prvih pet tisuća glasova potpore.

Jednom kad se dođe do te brojke većinom glasovi idu sami od sebe sve do 10 tisuća.

Što se same kreacije modela tiče, jedan od glavnih aspekata slaganja modela za LEGO Ideas jest funkcionalnost istog kao set.

Primjerice, kod kreacija koje slažemo za izložbe nema kompromisa jer se modeli rade da čim bolje izgledaju. No ako se model radi za “Ideas”, mora se raditi kao set.

Dakle bitan je izgled, igrivost, odnosno funkcije i na kraju čvrstoća.”

Pri dizajnu vrata vodio sam se mišlju da mi je iz nekih automobila uvijek teško izlaziti te u njih ulaziti zbog vrata koja šarke uvijek imaju s prednje strane, a ja nisam baš mal čovjek.

Klizna vrata koja se otvaraju unazad učinila su mi se kao idealno rješenje za ovakvu vrstu automobila.

Tako, jednom kad se otvore, vrata niti malo ne smetaju putnicima.

K tome, osobno nigdje nisam vidio taj način otvaranja vrata pa je ispalo i da je rješenje originalno.”

Vibor Cavor – Colide Sprint concept supercar foto: Tin Beraković

Razmišljanje o aktualnim problematikama

Osim inovativnosti u segmentu ergonomije putnika, Vibor se radeći na modelu Colide Sprint dotaknuo i nekih drugih problematika današnje, i buduće motorizacije.

Poznato je da je ponajveći problem u masovnijoj kupnji električnih, “ekoloških” automobila njihov domet s jednim punjenjem baterija te kasnije dugo čekanje da se iste napune.

Viborova ideja bila je postavljanje dvije energetske ćelije u automobil koje bi bile lako izvaditi. Kada bi se domet istih smanjio, vozač bi stao na “kiosk-postaju”, platio i zamijenio ispražnjene ćelije iz svojeg automobila s napunjenima iz kioska, odnosno punjača.

Praksa slična zamjeni praznih za pune plinske boce za korištenje u domaćinstvima.

Naravno, ovo je samo ideja autora koja nema svoju tehnološku potporu.

No samo aktivno razmišljanje i razmatranje ideja može jednoga dana dovesti do nekog tehnološkog rješenja ili otkrića.

Osim spomenutih konceptnih rješenja za povećanje funkcionalnosti automobila Vibor je Colide Sprint opremio i lako skidivim sklopom prtljažnog prostora.

Ideja je bila, između ostaloga, olakšati pristup središnje smještenom motoru.

Vibor Cavor – Colide Sprint concept supercar foto: Tin Beraković

Pozitivno iznenađenje

Vratimo se sada na početak priče. Vozeći se do Samobora na kavu s Viborom po glavi mi se motala pomisao što ću uopće napisati u članku o nekoj igrački.

Bio sam malo skeptičan. No, već na prvi pogled na model Colide Sprint znao sam da sam debelo pogriješio.

Colide Sprint nije igračka. To je koncept automobila, napravljen od LEGO kockica.

Ima ono glavno što jedan koncept treba imati – inovativna rješenja koja za cilj imaju razvitak motorizacije. I bitno – takve stvari rade se i u Hrvatskoj. No, tko zna.

Možda ćemo jednog dana u novinama čitati i o takvim temama.

Jasno, ako neki od “influencera” slučajno zaboravi objaviti novu sliku na društvenim mrežama…

Podršku Viborovom projektu Colide Sprint – concept supercar možete pružiti registrirajući se (besplatno) na stranici LEGO Ideas i kliknuvši na glas podrške za spomenuti model.

Svaki glas je dobrodošao. Jer bez dovoljnog broja glasova LEGO neće uzeti model na daljnje razmatranje za serijsku proizvodnju.

Ako je suditi po riječima i entuzijazmu hrvatskih poznavatelja LEGO-a, to bi bila prava šteta jer ovaj model ima vrlo velike šanse da ga vidimo na policama diljem svijeta, a još jednog talentiranog Hrvata na poziciji gdje može razvijati svoje ideje i zamisli.

Vibor Cavor – Colide Sprint concept supercar foto: Tin Beraković

Colide Sprint – concept supercar

Na kreiranju svog drugog rada za projekt LEGO Ideas Vibor je radio oko četiri mjeseca. Riječ je o modelu naziva Colide Sprint koji se zasniva na konceptu superautomobila.

Proces nastajanja Lego kreacije dosta je složen. Sve počinje idejom.

Prije svega, Vibor je proučavao kako rade pravi dizajneri te to iskoristio u gradnji modela. Ovdje je bitno naglasiti kako se ne radi o “krađi”, već inspiraciji.

Drugi radovi autora često znaju podsjetiti na nešto slično što bi htio napraviti ili dati mu neku sasvim novu ideju.

Kako samo ime modela kaže, Colide Sprint je koncept automobila te bi možda imao nedostataka oko nekih zakonitosti da se napravi u stvarnosti.

Ipak, neke stvari Vibor je morao ispoštovati kako automobil ne bi izgledao previše nestvarno.

Primjerice, kokpit je morao biti dovoljno prostran, a da ujedno sve bude aerodinamično u finalnoj fazi.

Širina automobila nije mogla biti preko gabarita u kojima je sada.

Posebno zahtjevno bilo je pola automobila (kabina i predio motora) staviti pod kutem od 15° kako bi se dobilo na nekoj vizualnoj dinamici.

Bilo što stavljati pod kut, a da bude čvrsto dosta je zahtjevno kad se radi o kockicama.

Tim više što je na spomenutom modelu sve krcato raznim funkcijama. Pošto se radi za LEGO Ideas, kreacija mora biti građena kao da će jednoga dana sigurno postati set.

Najveći izazov Viboru su predstavljala putnička vrata automobila. Naime, na njima je sve pod nekim kutem. Samo otvaranje vrata je neobično, ujedno predstavlja autorovo inovativno rješenje, a sve je moralo funkcionirati bez greške. Za usavršavanje tog segmenta Vibor je utrošio puno vremena:

“Bok modela bio je onaj kompliciraniji dio jer mi je ideja bila vrata napraviti robusna i pod raznim kutevima kako bi izgledala zanimljivije.

U početku sam razmatrao sistem kliznih vrata, no to nikako nije moglo funkcionirati jer automobil nije ravan kao što su to primjerice kombi vozila koja su i opremljena takvim načinom otvaranja vrata.

Stoga je ta ideja otpala, ali trebao sam napraviti neki sistem. Tako mi je na pamet, držeći neke kockice u ruci, pala ideja da bi vrata mogla biti “poluklizna”.

Vibor Cavor – Colide Sprint concept supercar foto: Tin Beraković

Dosadašnji radovi

Prije Colide Sprint – concept supercar-a Vibor je imao dosta projekata.

Neki su se zasnivali na izradi LEGO modela već postojećih automobila i vozila, a drugi su bili konceptne prirode.

Uz koncepte, posebno je zainteresiran za izradu modela starodobnih, odnosno oldtimer automobila.

Tako se u potofoliju ovog Samoborca mogu pronaći unikatni radovi Lego izvedbi Chevrolet Corvette Sting Ray iz 1963. godine, ratnog kamiona Opel Blitz – Afrika Korps koji je pobijedio na Flickr-ovom natječaju, već spomenute VW Karmann Ghie te dojmljivog Mercedes-Benz 540K Autobahnkuriera.

Tu su još i razni modeli kamiona i buseva te naravno konceptne kreacije vozila s ponekim implementiranim inovativnim rješenjem.

Da nije sklon isključivo maketama svjedoče i njegovi radovi na području LEGO Technic-a, odnosno tehnološkom odjelu LEGO-a.

Kao i u maketama, i u ovom je području razvio neka inovativna rješenja, od kojih su neka i još u fazi razvoja.

Neke od Viborovih radova možete pogledati i na njegovom Flickr profilu.