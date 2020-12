Ovo su najposebniji automobili na kojima su “pop-up” farovi pronašli svoje mjesto – 1.dio

Volite li „pop-up“ farove kao dizajnersko rješenje? Sviđa li vam se kako takvi farovi izgledaju? Nemate pametnijeg posla, nego čitati tekst o automobilima na kojima su „pop-up“ farovi s godinama pronalazili svoje mjesto?

Odgovor na bilo koje od pitanja je „DA“? Ili pak kao odgovor nudite „DA“ na samo jedno od pitanja?

Pa onda eto nekolicine automobila koji su ovu „gore-dolje“ filozofiju osvjetljenja učinili kudikamo posebnom. Ili je možda bolje reći revolucionarnom…

Kada je 1935. godine svijetu na salonu automobila u New Yorku po prvi puta predstavljen Cord 810, stvoren je trend koji svoju aktualnost nije prekidao skoro 70 godina. Naravno, radi se o na ovaj ili onaj način skrivenim farovima, odnosno „pop-up“ svjetlima od kojih su dizajneri tijekom godina i godina stvorili jedan od onih detalja iz svijeta automobila koji neki od nas nikada nisu prežalili.

Iako su Chevrolet Corvette C5 i Lotus Esprit S4 kao posljednji automobili s „pop-up“ farovima izumrli tamo negdje 2004. godine, i dalje se radi o jednom od najposebnijih dizajnerskih detalja koji su se u svijetu automobila ikada pojavili. Razlozi „ubijanja“ takvih farova svodili su se na sigurnost pješaka, te sporadično i na aerodinamička svojstva. Stoga nikoga ne bi niti trebalo čuditi da su upravo ta dva razloga ispali sasvim dovoljnim setom za brisanje „pop-up“ farova iz egzistencije. No povijest je zorno pokazala kako se radilo o farovima koji su dodavali karakter i osobnost svakog od automobila na kojima su pronašli svoje mjesto. I zato će mi uvijek biti žao što su nestali s popisa opreme.

Ne tako davno sam u sklopu jednog teksta pokušao navesti ama baš sve automobile koji su se na tržištu pojavili s tim dizajnerskim rasvjetnim čudom, a sada bih mogao navesti one najimpozantnije modele čiji su se farovi na ovaj ili onaj način skrivali od pogleda.

Pa krenimo u revijalnom tonu i u nekoliko dijelova…

Cord 810 / 812 foto: Drive2

20. Cord 810 (1935. godina)

Iako je ovaj automobil u današnje vrijeme daleko od opisa „najbolji“ ili „najljepši“, svejedno je itekako vrijedi sjećanja kako se godinom proizvodnje ovaj impozantni kabriolet pojavio prije II svjetskog rata. Dakle, riječ je o svojevrsnoj genezi u sklopu koje su prvi skriveni farovi pronašli svoje mjesto na prednjem dijelu automobila.

Kao automobil, Cord 810 bio je poseban u mnogočemu. Luksuzan, glomazan i moćan. No njegovi su farovi su na kraju krajeva ispali još posebnijima. I to ne samo zbog činjenice koja kaže da su bili skriveni od pogleda u sklopu prednjih blatobrana, već i zbog one koja kaže kako je njihov mehanizam skinut i doniran od strane aviona Stinson.

Dakle, Cord 81 ne samo da je svojim farovima ispao posebnim automobilom, već je označio i jednu od prvih serijskih fuzija automobila i aviona.

A to definitivno nije mala stvar. I zato se jednostavno morao naći na ovoj listi.

Lotus Elan 1962 foto: Mad4wheels

19. Lotus Elan (1962. godina)

Nakon što su Ameri tu i tamo eksperimentirali s „pop-up“ farovima i dotične tek sporadično montirali na neki zbog ovog ili onog razloga poseban maloserijski automobil, prava je revolucija oko ovih farova krenula 1962. godine u Velikoj Britaniji. Jer te je godine legendarni Sir Colin Chapman zajedno s ekipom koja čini samo srce Lotusa predstavio prvu generaciju svog automobila pero-lake kategorije pod nazivom Elan.

Lotus Elan je na papiru tek još jedan od Lotusa čiji naziv modela počinje slovom „E“. Ali je pogledom u detalje ovaj automobil po mnogočemu zaslužio status legende koji u današnje vrijeme uživa. Jer od kočionih diskova na sva četiri kotača, preko prvog pravog i serijskog neovisnog ovjesa, pa sve do ultra-lake karoserije i za to vrijeme nevjerojatnih aerodinamičkih svojstava, ovaj je automobil imao i tada već pomalo zaboravljene „pop-up“ farove. Dakle, izuzev toga što je išao poput male nemani, te se voznim svojstvima isticao kao malo koji drugi automobil tog vremena, Elan je sa svojim skrivenim farovima izgledao „kul“.

Doduše, kvaliteta izrade ovog Lotusa je kao i u mnogim drugim slučajevima vezanim uz tu legendarnu tvrtku bila na poprilično niskom nivou. Ali usprkos tome je Elan i dan-danas zanimljiv automobil. Pogotovo kada se pogleda njegov prednji dio.

Chevrolet Camaro RS 1967 foto: Mad4wheels

18. Chevrolet Camaro (1966. godina)

Za razliku od glavnog rivala u obliku legendarnog i naizgled vječnog Mustanga, Camaro je očaravao nekim za ono vrijeme futurističkim rješenjima i idejama. Pa iako prodaja ovog Chevroletovog „Pony-Car“ modela nije bila ni približno usporediva s Fordovim tvrdoglavim konjem, mnogi se kunu u to da je 1966. godine Camaro bio milijardu puta ljepši automobil od Mustanga. A jedan od najvećih razloga tome je mrko i crno lice koje je ispod maske skrivalo okrugle farove.

Da… Camaro je 1966. godine na tržište donio svoje i unikatno tumačenje „pop-up“ farova. I time je jednim dijelom pokrenuta legenda. Doduše, većina idućih generacija ovog Chevroletovog modela na tržište je dolazila s H4656 (odnosno 4×6) farovima koji nisu bili skriveni unutar prednjeg branika ili maske. No upravo u tome i jest dodatna posebnost ovih čudnovatih „pop-up“ farova s kojima je Chevrolet Camaro obilježio 1966. godinu. I to na pravi način, te u neponovljivom izdanju. I zato (između ostalog) ova generacija Chevroletovog modela Camaro među kolekcionarima i zaljubljenicima uvelike prednjači nad svim ostalim generacijama koje su nakon nje uslijedile.

Oldsmobile Toronado 1966 foto: Mad4wheels

17. Oldsmobile Toronado (1966. godina)

Osim što je dugi niz godina upravo ovaj čudnovati, elegantni i poprilično impozantan Amerikanac čvrsto držao status najjačeg automobila s prednjim pogonom na svijetu, ne može se reći da je to jedino po čemu se Toronado isticao u odnosu na konkurenciju. Naravno, ako je konkurencije za ovaj automobil na tržištu zapravo uopće i bilo.

Ukratko, radi se o manje ili više tipičnom američkom Grand-Toureru iz šezdesetih godina: nekim dijelovima uglatom, nekim dijelovima zaobljenom, te s hrpetinom onih dijelova koji na sebi imaju hrpetinu kroma.

Pod poklopcem motora nalazio se ogroman V8 sa 7 litara zapremine. Dotični motor nije bio čudo tehnologije, ali je zato na prednje kotače (koji su onako usput rečeno opterećeni i poslom skretanja automobila) isporučivao 385 konja. I uz to još i skoro 650 Nm maksimalnog okretnog momenta (buraz). I to 1966. godine, kada je prosječan europski automobil imao stražnji pogon u kombinaciji s nekih 70-ak konjskih snaga.

Silueta ovog automobila bila je kudikamo drugačija od drugih, pa je u tom dijelu priče Toronado s vremenom dobio status jednog od najelegantnijih američkih automobila svih vremena. A svemu su tome uvelike pomogli i skriveni farovi koji su u sklopu prednjeg dijela ove američke legende na četiri kotača u savršenom skladu pronašli svoje mjesto.

Toyota 2000GT 1967 foto: Mad4wheels

16. Toyota 2000GT (1967. godina)

U ovom dijelu teksta ne samo da je riječ o jednom od najljepših i najimpozantnijih japanskih sportskih automobila svih vremena, već je riječ i o jednom od najrjeđih, te jednom od malobrojnih s potpisom grofovije. Jer ovu je Toyotu dobrim dijelom dizajnirao grof Albrecht von Groetz, odnosno isti onaj grof koji je dizajnirao i vječno prelijepi BMW 507. Doduše, u taj se grofovski dizajn upetljao i Satoru Nozaki, kao i njegov kolega Jiro Kawano, pa su neki detalji od prvog koncepta do serijskog automobila malčice izmijenjeni. Ali usprkos svemu tome se i dalje radi o jednoj omanjoj revoluciji i jednom od najposebnijih japanskih automobila svih vremena.

Toyota 2000GT bila je plod suradnje između Toyote i Yamahe. Od inicijalnog predstavljanja 1967. godine do kraja proizvodnje 1970. godine, proizveden je tek 351 primjerak ove japanske ljepotice na četiri kotača. A to pak od ovog automobila čini kolekcionarsko polje snova, pa nikoga ne treba pretjerano čuditi kako se cijene danas kreću od milijun Dolara na više.

Kritičara vezanih uz dizajn ove Toyote oduvijek je bilo. I najveći broj dotičnih uvijek se pozivao na veliku sličnost između Toyote 2000GT i Jaguarovog vječnog modela E-Type. Pa da bi tome barem dijelom doskočili, dizajnerski se dvojac Nozaki/Kawano dosjetio iskoristiti „pop-up“ farove kao integralni dio dizajna ovog automobila. I time je zapravo od svojevrsne kopije Jaguara E-Type stvoren bezvremenski automobil koji je izuzev s draguljem ispod poklopca motora nastavio očaravati i svojom bezvremenskom elegancijom.

Prvi dio je gotov. Drugi samo što nije stigao…