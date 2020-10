Kad EU kroji pravdu za Rolls-Royce

Nije riječ o presudnoj informaciji, ali kada se malo uđe u detalje, postaje nejasno kako je moguće da za ovakve idiotizme netko prima plaću. I to ne malu…

Otkad smo se zaputili unutar granica EUnije, pravila tog kluba zemalja starog kontinenta svako malo diktiraju korake u našem životu.

Ali to smo si htjeli, pa neka nam i bude.

Neka od tih pravila imaju smisla i dobro je znati da su tu i da netko o njima razmišlja.

No neka pak predstavljaju krajnji idiotizam za svakoga tko ima samo tri zrna soli u glavi.

Stoga dobro došli u jedno od tih polu-retardiranih pravila zbog kojih svijet automobila i opet stoji na gubitku.

S obzirom na to da je velika većina pravilnika i regulativa vezanih uz današnju auto-industriju svedena na dva segmenta, ponekad stvarno čudi zašto se oci Unije petljaju u neke detalje.

Pametni će reći kako je sigurnost pješaka jedno, a borba za čisti zrak nešto sasvim drugo.

I obje struje u smislu pravila barem dijelom imaju pravo.

Ali ova posljednja u nizu odluka nema veze niti s jednim, niti s drugim, jer se u najkraćim crtama dotiče jednog osvijetljenog logotipa koji stvarno nikome ne bi trebao smetati ni na koji način.

Naime, prije nekoliko dana je na snagu stupila uredba pod nazivom „UNECR-48“.

I u sklopu te se uredbe nalazi sve i svašta, pa koga zanima, neka „gugla“.

No ono što posebno privlači pozornost svodi se na „suzbijanje svjetlosnog zagađenja“ unutar kojeg se odjednom našao i Rolls Royce.

Pitate li se već sada nešto u stilu „kako pobogu?!?“.

Rolls- Royce Spirit of Ecstasy Foto: Rolls-Royce

Da elaboriram…

Mnogi od vas cijenjenih čitatelja to ne znaju, ali pri kupnji nekog od primjeraka modela iz proizvodne game ove slavne marke stoji jedna opcija:

osvijetljeni „Spirit of Ecstasy“, odnosno znak koji pritiskom na gumb unutar interijera izlazi iz prednje strane automobila.

To kao detalj naravno izgleda savršeno, jer je „Spirit of Ecstasy“ u tom slučaju providan i svojom pojavom dopunjava sveopći dojam luksuza. A to uz Rolls-Royce ide jedno uz drugo poput prsta i nokta.

No ovom gore navedenom uredbom se Rolls-Royce s tim osvijetljenim znakom našao s krive strane zakona, jer je EUnija takve detalje jednostavno zabranila pod paskom „svjetlosnog zagađenja“.

I to je s jedne strane smiješno, dok je s one druge pak tragično do bola.

Sukladno novoj regulativi je Rolls-Royce morao ukloniti tu 3,500 Funti vrijednu opciju, jer dotična više nije u skladu s ovom uredbom.

Da se tvrtka kojim slučajem oglušila na sve ovo, bila bi kažnjena, ili bi se jednostavno modeli ovog proizvođača morali povlačiti s tržišta. Jer „ugradnja rasvjetnih i svjetlosno-signalnih uređaja limitirana je pravilnicima unutar uredbe i svako nepoštivanje kažnjivo je zakonom”.

Britanci su se oko svega toga prvo pobunili, ali je onda britanska agencija VCA (odnosno Agencija za certificiranje vozila) u Rolls-Royce poslala obavijest s kojom se potvrđuje da ovakvi „Osvijetljeni ukrasi prednjeg poklopca nisu dopušteni EU-ovim odobrenjem“.

Stoga je Rolls-Royce ubrzo poslao potvrdu u kojoj je navedeno kako tvrtka više ne proizvodi ovu osvijetljenu verziju znaka.

Sukladno tome je prepravljen i konfigurator, te je ova opcija postala nedostupna na području teritorija EUnije.

Ali je usprkos tome u sklopu konfiguratora ova opcija donedavno još uvijek bila dostupna za neka druga tržišta – i to s oznakom „cijena na zahtjev“.

A što se tiče kupaca koji su već naručili svoj primjerak nekog od modela koji u sklopu prednjeg dijela automobila ima osvijetljeni „Spirit of Ecstasy“, dotičnima će ta opcija biti skinuta s popisa opreme, te će im se za toliko umanjiti cijena automobila koji su naručili.

Novci bačeni u vjetar… foto: Divicents

Uglavnom, ovih je dana osvijetljeni „Spirit of Ecstasy“ potpuno uklonjen iz ponude.

A o svemu skupa se očitovao i glasnogovornik tvrtke koji je po pitanju osvjetljenja jednog od najpoznatijih znakova rekao ovo:

„Poslali smo našim trgovcima bilten u kojem su objašnjeni razlozi uklanjanja opcije osvijetljenog „Duha ekstaze“ s popisa opcija pri konfiguriranju novog automobila.

Nažalost, našim kupcima poručujemo da po zakonu će morati isključiti njihov „Duh ekstaze“, što podrazumijeva pozivanje određenog broja primjeraka naših modela u servise.

S obzirom na striktno i jasno definiranu uredbu smatrali smo to svojom moralnom obvezom.

Također vrijedi reći kako smo nudili ovu opciju u dobroj vjeri, te kako smo je prisiljeni povući bez svoje krivnje“.

I vi sad imate ovakav izraz lica, zar ne… foto: Giphy

Uglavnom, ako ste kojim slučajem poželjeli kupiti Rolls-Royce, ovo je definitivno jedna loša vijest.

Naravno da u moru veselja s kakvima se na dnevnoj bazi suočavamo, ovakvog što bez ikakvog problema može ući na jedno uho i izaći na ono drugo, jer imati ili nemati osvijetljen logotip na automobilu stvarno ne bi nikome trebalo biti od saveznog značaja.

Ali upravo zato ova vijest i jest važna, jer je nekome unutar legislative Europske Unije stvarno palo napamet nešto ovako nebitno staviti pod slovo zakona.

Stoga se bez ikakve zadrške pitam tko to sve popunjava zakonodavni kadar Europske Unije i umjesto da radi nešto pametno, radije obraća pozornost na ovakve nebitne detalje, dok Europa izgara pod okriljem pandemije i „generalnog s*anja“ (kako bi to rekao jedan moj poznanik).

Ili nas to sve zajedno zapravo i ne bi trebalo čuditi, s obzirom na to da u krajnjoj liniji ipak Hrvatska ovih dana predsjeda Unijom.

Ali to je već jedna sasvim druga priča.