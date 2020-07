Iritiraju vas rupe na cesti? Evo ideje kako natjerati nadležne da ih poprave za manje od 48 sati!

Koliko puta ste opsovali kada vam je automobil poskočio ili udario pri ulasku i izlasku iz neke rupe na cesti? Puno, zar ne?! E pa upravo se u toj refleksnoj reakciji skriva jedna odlična ideja…

Evo ideje kako rupe na cesti više neće biti problem (možda)! foto: YouTube

S obzirom na to koliko u lijepoj nam našoj plaćamo cestarina i koliko novaca općenito na godišnjoj bazi odvajamo za ceste i njihovo održavanje, do sada smo se već trebali voziti po najboljim cestama na svijetu.

No s obzirom na nemilo trošenje (čitaj lopovluk i malverzacije) od strane samouprave i tome sličnih naziva koji zbirno podrazumijevaju ekipu „javnih djelatnika“, to baš i nije tako.

I toga smo svjedoci na dnevnoj bazi, jer su nam ceste prepune rupa, zakrpi i loše označenih prometnih traka i još lošijeg asfalta.

I to je činjenično stanje od kojeg je nemoguće pobjeći.

Tijekom godina i godina od osnivanja lijepe nam naše, masa se ljudi oko svega toga bunila.

Neki su protestirali protiv visokih nameta, dok su se neki drugi pak bunili oko kvalitete i česte aljkavosti od strane nadležnih službi koje nam ceste „održavaju“.

Ali koliko god da su i jedni i drugi bili u pravu, tome se baš i nije doskočilo na najbolji mogući način.

Dapače, i dalje je čest slučaj pronaći izrezani dio ceste oko kojeg nema niti jedne oznake nekih radova. Čest je slučaj da se takve rupetine tek malčice popune šljunkom i ubrzo počnu ubijati amortizere i podvozje.

Često se događaju i raznorazni nabori na asfaltu koji rezultiraju poremećajima pri upravljanju i što je još gore, iznenadnim udarcima koji se pri sasvim normalnim brzinama nikako ne mogu izbjeći.

Ali oko svega toga nitko ne vodi posebno puno brige i čisto sumnjam da je itko od nadležnih zbog svega toga proveo neprospavanu noć.

Dapače, plaća ide i ovako i onako, tako da se nema smisla zamarati s takvim detaljima, zar ne?!

Naravno da mi Hrvati nismo jedina nacija na svijetu čije ceste ne valjaju baš pretjerano puno. Ima takvih primjera i daleko izvan granica Hrvatske i Balkana.

No neki se ljudi ne daju zaj…hm…cenzura, pa se svako malo na beskrajnim prostranstvima Interneta pojavi neka hvale vrijedna akcija ili ideja.

Uglavnom, ova pred vama nije nešto revolucionarno i ne znam ni sam kako originalno. Ali je usprkos tome postigla efekt.

Radi se o liku koji samog sebe naziva „Wanksy“ i koji svoje dane života u britanskom gradu Manchesteru sporadično provodi sa sprejem u ruci.

Čovjek hoda od rupe do rupe na cesti i svaku označava na jednostavan poprilično vulgaran način. A gradske vlasti zbog toga dobivaju mlade, jer se hiper-senzibilizirana javnost nerijetko buni zbog uvredljivih crteža koji okružuju rupe na cestama.

Samim time ispada kao da su dotičnima ceste s rupama draže od onih na kojima rupa nema, a to je pak notorni idiotizam.

I zato „Wanksy“ i dalje upražnjava svoj hobi, te rupe na cestama zaokružuje u obliku penisa (da se pristojno izrazim).

E sad… Ne znam koliko bi to eventualno nekome moglo smetati, no s obzirom na to da nam u narodu psovke nisu baš pretjerano strani dijelovi vokabulara, vjerujem da bi se mnogima ovakva ideja mogla dopasti. Mi smo (naravno) na dotičnu otkinuli od smijeha, pa se ovaj tekst zato i našao u obliku objave na portalu.

I ako ćemo iskreno, neki od nas su već kupili lakove u spreju, pa bi se lako moglo dogoditi da idući puta nakon uletavanja u rupetinu na cesti ne psujemo, već jednostavno izvučemo sprej i označimo dotičnu na isti način.

Ako se kojim slučajem odlučite za takav potez apeliramo da ne koristite permanentnu boju, već boju za označavanje koja je napravljena za kratkotrajno markiranje (identičnu onoj koju radnici koriste prilikom sanacije ceste).

Sprej za markiranje foto: Soppec

Možda se tada vlasti i pokrenu s mrtve točke, te nadležne službe konačno počnu reagirati na vrijeme i s voljom. A ukoliko pak ne bude tako, time bismo mogli pridonijeti ukupnom artističkom obilježavanju naizgled običnih stvari, što je pak uvijek super.

Slažete li se s nama?

No ipak prije no što svi počnemo kopirati ovu izgleda vrlo učinkovitu metodu, apeliramo na sve da svako oštećenje koje primijetite poslikate i pošaljete zamolbu za saniranjem rupa na cesti s napisanom lokacijom na mail sektora za ceste:

Također putem besplatnog broja telefona informirajte Zagrebačke ceste:

Tel.: 0800 0551 – radnim danom od 7 do 15 sati, te nakon radnog vremena na 012356444 ili na mail adresu dojavni.centar@zgceste.hr.

Prijave i zamolbe za sanacijom rupa na cesti i bilo kakvih drugih primjedbi u vašem gradu Zagrebu…

možete učiniti putem web stranice MojZagreb, pozivom na besplatni broj telefona: 08002554, ili putem njihove aplikacije koja je dostupna na: App Store-u, Google Play-u… Ako pak niste iz grada Zagreba, pokušajte prijaviti komunalne probleme putem genijelne aplikacije Zakrpaj.to