Dijete ili pas u užarenom automobilu? Kako pravo gleda na to ako razbijete staklo i pomognete?!

Nitko vam ne može reći unaprijed kako će sud, ako se postupak pokrene protiv vas, suditi, kako će procijeniti sve okolnosti slučaja!

Svake godine se iste priče ponavljaju. Užareni automobil i u njemu dijete, samo, zaključano. Tko ostavlja dijete na zvizdanu u automobilu? Tko ostavlja kućne ljubimce u užarenim automobilima. Normalnom umu neshvatljivo! Međutim, život piše romane, osobito one s tragičnim završetkom.

Put do osobnog pakla može biti popločan najboljim namjerama u korist drugoga. Nije se jednom dogodilo da čovjek koji pritekne drugom u pomoć vođen humanošću u konačnici ima posljedice. Kažu mu da je postupak protupravan! Kažnjiv! Svašta mu kažu i svakako ga tretiraju pred nadležnim institucijama.

Kada na ljetnoj žegi ugledate u vozilu ostavljeno dijete, smijete li razbiti prozor, provaliti u automobil? Smijete li to učiniti ako ugledate u vozilu psa ili mačku zaključanu, ostavljenu, malaksalu?

Provaljivanje i razbijanje prozora na tuđem vozilu, posve sigurno u normalnim okolnostima nije dozvoljeno. No što ako je u vozilu netko životno ugrožen po vašoj procjeni. Trebalo bi obavijestiti policiju, zvati hitnu no ponekad nema vremena za to. Jednostavno svaki izgubljeni tren prema vašoj procjeni može pridonijeti nastanku teških posljedica. U svakom slučaju obavijestite policiju, zovite hitnu, a što do njihova dolaska?

Treba znati kako pravo postoji institut u pravu koji se zove krajnja nužda. Prema tom institutu isključena je protupravnost djela počinjenog radi toga da se od sebe ili drugoga otkloni istodobna opasnost koja se na drugi način nije mogla otkloniti ako je učinjeno zlo manje od onoga koje je prijetilo. Nije kriv tko počini protupravnu radnju da bi od sebe ili drugoga otklonio istodobnu neskrivljenu opasnost koja se na drugi način nije mogla otkloniti ako zlo koje je počinjeno nije bilo nerazmjerno teže od zla koje je prijetilo i ako nije bio dužan izložiti se opasnosti. Ako je takva osoba bila dužna izložiti se opasnosti, može se blaže kazniti.

Nitko na prvu ne spori da je opasnost od ozbiljnog narušenja zdravlja djeteta uvijek manje zlo od razbijenog prozora. Međutim, nitko vam ne može reći unaprijed kako će sud, ako se postupak pokrene protiv vas, suditi, kako će procijeniti sve okolnosti slučaja. Svaka priča je individualna. Ukoliko je netko spreman na zvizdanu ostaviti u paklu vreline unutrašnjosti vozila ostaviti živo biće, ne treba vas čuditi ako izostane njegova zahvalnost spram vašeg herojskog čina i od vas zatraži naknadu štete. Hoće li je dobit, to je drugi par rukava. Izvor: Revija HAK.