Eto…”Procurio” je i novi BMW serije 2

Ne mogu se oteti dojmu da se Alfa Romeo Arna kao priča o pobrkanim lončićima ponovno događa. Jer sudeći prema ovim „procurenim“ fotografijama BMW serije 2, čini se da su dizajneri iz Toyote nacrtali hrpetinu novih BMW-a, dok su oni iz BMW-a nacrtali hrpetinu novih Toyota.

BMW serije 2. Coupé za mase. Automobil koji s jedne strane uvažava sve one postulate koje propisuje puka generika, dok s one druge pokušava ostati u domeni pravih vozačkih automobila. Znate, onakvih kakve je BMW nekoć proizvodio.

Iako je u pravilu riječ o popunjavanju rupa u brojevima i serijama, nitko ne može osporiti da je BMW serije 2 itekako poželjan automobil. Ili je barem bio.

Ali isto tako nitko ne može osporiti niti da kao automobil za entuzijaste, ovaj model jednostavno djeluje poput pomalo blijede kopije onoga što je BMW kao proizvođač automobila nekada bio.

Da…aktualni se modeli prodaju nenormalno dobro. I da…kupci ih obožavaju. Samim time BMW sigurno trlja ruke gledajući bilance i zaradu na kraju godine. Ali sve je to tek jedna strana medalje.

Ona koja zadire u sfere biznisa i prodaje i koja nema veze s bilo kakvim entuzijazmom. Stoga vrijedi reći i kako ona druga strana te iste medalje očito mnogima već odavno nije toliko bitna.

Jer BMW danas proizvodi statusne simbole, a ne modele u koje srčani bolesnici nisu baš smjeli sjedati tijekom nekih danas minulih vremena. I to je činjenično stanje, koliko god se neki štovatelji ove marke bunili protiv toga.

Uglavnom, kako je BMW serije 2 niknuo iz „jedinice“ i sa svojim se jednim parom vratiju od te „jedinice“ odvojio poput bijelca u američkom autobusu tijekom šezdesetih godina prošlog stoljeća, tako se za finalni sud u biti čekala reakcija tržišta.

A tržište je reagiralo sasvim solidno, pa je BMW s „dvojkom“ uspio zaraditi nešto novaca i posvetiti se nekim novim momentima. Jer da nije tako, ova bi BMW-ova serija vrlo brzo dobila zabranu ulaska na proizvodnu traku i u prodajne salone.

Doduše, vrijedi napomenuti kako npr „Gran Coupé“ verzija „dvojke“ svoje postojanje duguje Miniju, pa je dijelom zarada stigla i iz uštede, ali oko toga nitko pretjerano ne lomi koplja, pa ne bih niti ja.

Barem ne ovom prigodom. Jer u krajnjoj liniji BMW serije 2 ponovno stiže u reinkarniranom izdanju i s jednim parom vratiju. A to su u svakom slučaju dobre vijesti.

Ili bi barem trebale biti.

Hm…

BMW serije 2 foto: 2addicts

Iako su fotografije pred vama tek plod nekog od „špijuna“, te su slikane u liftu, neki se detalji itekako dobro vide.

Doduše, nema onih „klasičnih“ dimenzija i poza s kojima se fotografi poigravaju tijekom izrade službenih fotografija, pa stoga zapravo ne možemo dobiti širu sliku, ali ovo što se vidi sasvim je dovoljno za izvlačenje prvih dojmova. A ti dojmovi baš i nisu pretjerano pozitivni.

Za početak prednji dio ne povezuje farove s „bubrezima“. Dotični „bubrezi“ također nisu poput kljova na prosječnom tuljanu, kao što je to (ili bolje rečeno kao što će to biti) slučaj s BMW-ovom novom „četvorkom“. No to svejedno ne znači da nisu predimenzionirani i da kraj njih farovi djeluju nekako nedorečeno.

Naravno da se prednji dio nove „dvojke“ Coupé ne može opisati ružnim ili nakaradnim, ali istovremeno se bez problema može reći da u usporedbi s dosadašnjom serijom 2 ova nova djeluje kao da se najela Botoxa.

I samim time izgleda kao da su se dizajneri zapravo previše trudili pobjeći koju godinu u budućnost, a to zapravo nikada nije dobro.

Jer automobili s takvom polazišnom točkom u pravilu djeluju pretjerano i samim time mogu biti strpani u isti koš s modelima poput Hyundaijevog Coupéa druge generacije ili pak prošle generacije Renaultovog modela Megane RS koji je u svom tvorničkom izdanju djelovao kao da su ga klinci „stajlali“ plastelinom u svojoj sobi.

No recimo da u globalu nova „dvojka“ Coupé izgleda atraktivno. A možda čak i dobro.

BMW serije 2 foto: 2addicts

Stražnji je dio nove „duje“ nešto malo drugačija priča. Osim što po tko zna koji puta kombinira boju i crninu, te time pokušava kopirati detalje poput difuzora, generalno priča oko stražnjeg dijela ovog automobila nalikuje nekom od nastavaka Ramba.

Ali originalni prvijenac je i dalje puno uvjerljiviji, elegantniji i ljepši. Pogotovo ako pogledamo stražnja svjetla koja na prvi pogled djeluju kao da ih je nacrtao neki bivši Subaruov dizajner koji je uslijed epidemije Korone dobio otkaz i završio na burzi.

Iskreno govoreći, ovi stražnji farovi izgledaju kao da su skinuti s nekog japanskog konceptnog automobila koji zbog svojih neuglednih i ružnjikavih detalja nikada nije vidio svjetlo dana i serijsku proizvodnju.

No kupcima ovog automobila to ionako neće biti važno, jer je naposljetku ipak riječ o BMW-u. A BMW u očima sektaša te marke jednostavno ne može pogriješiti – čak niti kada pojedini detalji djeluju kao da su kupljeni na rasprodaji shopping-stranice Wish.

E sad… Kako sam naveo i malo iznad u tekstu, za ukupan dojam nedostaje jako puno toga.

Jer fotografije slikane telefonom u ovako skučenom prostoru ne odaju nikakav dojam gabarita, pa samim time ne možemo znati hoće li nova nada u obliku BMW-ove serije 2 biti barem nazivno elegantna, ili će se BMW po tko zna koji puta ponijeti poput nasilnog trendsettera i vodama marketinga daviti tržište i svima objašnjavati kako su stvorili remek-djelo.

No i to ćemo vidjeti vrlo uskoro, jer nova „dvojka“ samo što nije doživjela službeno predstavljanje. Stoga mi vrijedi tek zatvoriti dotok negativnosti i barem pokušati biti realan.

Uglavnom, to bi bilo to što se tiče špijuna i „procurivanja“ fotografija nove BMW-ove „dvojke“.

Mi ovdje nismo baš sigurni u fatalnu privlačnost, kao što je to npr. bio slučaj s (i dalje) aktualnom generacijom ovog modela. A vi?