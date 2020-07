Ares Design Panther kao automobil koji rastapa srce

Ako sam ikada napisao naslov jedne teme koji je apsolutno točan, onda je to upravo ovaj. Jer manufaktura pod nazivom Ares Design s ovim je automobilom stvorila nešto stvarno posebno.

ARES Design – Panther foto: ARES Design

De Tomaso Pantera – automobil koji je u svojoj srži zapravo kanta. I to pretjerano skupa kanta.

Za one koji ne znaju, riječ je o automobilu koji je od početka sedamdesetih godina prošlog stoljeća zapravo bilo lijepo upakirani Ford. I upravo tako se i kvario. Jer kombinacija Argentine, Italije i Amerike jednostavno nije ispala onakvom kakvom su se mnogi nadali.

Realno gledano, Pantera je na cesti bila poprilično neupotrebljiva i isto toliko kvarljiva zvijer. Na stazi uspjesi za ovaj automobil nisu baš označavali anale povijesti, dok je u svijetu filma Pantera dobila tek jednu mizernu ulogu u filmu pod nazivom „The Banzai Runner“. I to je bilo to.

Ali usprkos tome je riječ o jednom od legendarnih sportskih automobila koji je s vremenom prerastao u ikonu jednog danas minulog vremena.

Valjda su se upravo zato Dany Bahar i njegova ekipa iz tvrtke Ares Design odlučili Panteri udahnuti novi život.

ARES Design – Panther foto: ARES Design

O ovom sam se automobilu već nekoliko puta raspisao, jer priča o projektu zvanom „Panther“ traje već nekoliko godina. Samim time je cijela priča u očima mnogih ispala u najmanju ruku upitnom.

Ali s vremenom je projekt oživio i kako u ovom momentu imate prilike vidjeti, riječ je o punokrvnom sportskom automobilu s dizajnerskim potpisom koji dolazi iz Italije. A svi znamo koliko su jake poveznice između Italije i sportskih automobila.

Dakle, Ares Design Panther u današnjem moru generike i kompromisa uspijeva pričati neku svoju priču, pa ako već ni po čemu drugome, po tome je ovaj automobil definitivno poseban i vrijedan spomena.

ARES Design – Panther foto: ARES Design

Pod poklopcem motora nalazi se ručno rađeni i ponešto dorađeni motor koji u bazi ima Lamborghinijev potpis, te se ugrađuje u model Huracan.

Dotični motor izuzev 10 cilindara i 5,2 litara zapremine raspolaže i snagom od 650 konja. A to nije malo ni u kojem paralelnom svemiru.

Pogotovo kada se spomene činjenica koja kaže da ovaj motor i dalje ne inkorporira nikakva respiratorna pomagala. Tj., radi se o „naturalcu“.

ARES Design – Panther foto: ARES Design

Sva je ta snaga sasvim dovoljna da Panther ProgettoUno (kako se u ovom momentu sam automobil naziva) stane rame uz rame s kremom današnje industrije super-automobila.

Odnosno, u prijevodu, ovaj je automobil do stotke sposoban pojuriti za 3 sekunde i nastaviti ubrzavati do nekih 320 kilometara na sat. I to je sasvim dovoljno da neki od konkurenata u usporedbi s ovim relativno nepoznatim proizvođačem i modelom stanu i razmisle ponovno.

No performanse usprkos nekim zanimljivim brojkama ipak nisu najfascinantniji dio priče o ovom automobilu, već dizajn i nevjerojatna predanost detaljima ovaj puta zauzimaju prvo mjesto.

I upravo u tom dijelu ovaj automobil uvelike prednjači ispred konkurenata proizvedenih unutar garaža, šupa i studija, jer detalji na Pantheru izgledaju savršeno.

ARES Design – Panther foto: ARES Design

Doduše, kako Horacio Pagani ipak slovi kao najveći među najvećima, jasno je kako se netko luđi i bolesniji (u najpozitivnijem mogućem smislu) neće dogoditi baš tako skoro.

Ali dizajneri i tehnolozi zaslužni za Panther u svemu su tome uspjeli stići jako jako blizu. Čak i bliže nego je uopće bilo moguće pretpostaviti.

Ares Design Panther se jednim dijelom naslanja na modernu tehnologiju i svijet u kojem je nastao, dok s one druge strane miriše na sedamdesete.

I to ne kao neki „kit-car“ ili nešto u tom stilu, već kao produkt nostalgije i savršeno osmišljenih ideja s kojima je Pantera oživila na najbolji mogući način.

ARES Design – Panther foto: ARES Design

Počevši od karoserije u globalu, Pantera je doista dobila svoju modernu interpretaciju – i to zajedno s „pop-up“ farovima, što na nekom serijskom automobilu nije viđeno već više od desetljeća i pol.

Svaka je ploha ručno izrađena od kompozitnih materijala (među kojima prednjači korištenje karbona), a svaki detalj na karoseriji izuzev dizajna i nostalgije donosi i funkcionalnost. A to pak u prijevodu znači da je ekipa iz Ares Designa itekako dobro znala što i kako radi.

Interijer je također smjesa dizajna, tehnologije i apsolutne nostalgije. Materijali graniče s perverzijama, a moderna pravila i regulative unutar interijera donose visok nivo kvalitete, završne obrade, ergonomije i svega ostalog što na neki način definira upotrebljivost današnjih automobila.

Naravno da nije potrebno apostrofirati kako je svaki detalj unutar Panthera izrađen ručno, te kako je svaki gumbić pomno osmišljen i pozicioniran, kako bi iskustvo vožnje bilo na najvišem mogućem nivou. Ili barem tako kaže brošura za koju se u ovom slučaju čini ispravnim vjerovati u nju.

Ali Panther je u svojoj srži i gledano prema van jedna unikatna i apsolutno posebna priča u kojoj će nažalost uživati tek malobrojni klijenti dubokog džepa.

Jer Ares Design s inicijalno najavljenih 70 primjeraka Panthera danas u javnost izlazi s egzaktnom brojkom od 21 komada – i to po cijeni od nekih 700,000 Eura.

Nekima će se takva cijena učiniti pretjeranom, jer se u krajnjoj liniji radi o malenoj manufakturi koja iza sebe nema nikakve velike uspjehe i lovorike.

Ali tako će razmišljati samo oni kojima je prosječan CrossOver sasvim dovoljan da bi bili ponosni na posjedovanje vlastitog automobila, dok za nas ostale ova praktična evokacija povijesti ipak ima nešto drugačiju težinu.

Uostalom, ako ne vjerujete meni, samo pogledajte prezentacijski video-uradak i sve će instantno postati jasno.